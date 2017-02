Samsung bryter løftene sine til Galaxy S7-eiere

Rundt nyttår mer eller mindre lovte Samsung at deres toppmodeller ville bli oppdatert til nyeste versjon av Android, Android 7.0 Nougat, i løpet av januar. Nå snakker vi altså februar, uten at oppdateringen har ramlet ned til redaksjonens Galaxy S7 Edge enda. Hva kan være grunnen?

Her fikk brukeren de skuffende nyheten fra Samsung... Foto: XDADevelopers/Skjermdump

Ifølge PhoneArena har vi nå fått en bedre begrunnelse på fraværet av oppdateringen, og det er rett og slett at Samsung har hatt problemer med programvaren.

Den opprinnelige, definitive lovnaden var at både S7 Edge og S7-modellen ville få Nougat i en global lansering i løpet av første kvartal dette året. Med dét menes altså i løpet av januar, februar og mars.

Ifølge en bruker på forumet XDADevelopers, som ofte er kilden til slike nyheter og andre tips, har Samsung kommet med et nytt tidsanslag – nemlig mellom april og juni et sted.

Du vil med andre ord høyst sannsynlig rekke å både dyppe liket i sjøen og plukke hvitveis før oppdateringen kan loves å ramle ned til din toppmodell.

– Kommer tidligst til Norge i månedsskiftet februar/mars

Både den vanlige Galaxy S7 (øverst) og den mer spenstige Galaxy S7 Edge. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I utgangspunktet gjelder informasjonen kun for den kurvede Edge-modellen, men ifølge PhoneArena er det høyst sannsynlig også snakk om samme tidsskjema for den vanlige modellen også. Nøyaktig når utrullingen skjer varierer også fra region til region, og brukeren vi her nevner kjøpte sin telefon i Singapore.

Slike oppdateringer kan erfaringsmessig ta godt over et halvt år å få på plass, og skal vi tro Samsung selv har vi ikke så alt for stor grunn til å være optimistiske.

Vi kontaktet nemlig Samsung Norge for å få en uttalelse, og da fikk vi følgende svar i retur fra salgssjef Stig-Ove Langø:

– For tiden testes denne programvaren i Norden. Siden denne oppdateringen innebærer flere nye teknologier som blir tilgjengelig i det nordiske markedet, som f. eks. 4G tale og WiFi Tale, innebærer det større og mer omfattende kvalitetstester, sier Langø.

Videre presiserer han at de «...dessverre ikke kan gi noen eksakt dato...», men at de håper programvaren vil være klar i månedsskiftet februar/mars. Dermed må Galaxy-brukere landet rundt fortsatt smøre seg med en god dose tålmodighet.

...noen produsenter er imidlertid nokså kjappe på ballen:

(Kilde: XDADevelopers, PhoneArena)