Samsung har laget et par nye VR-briller som ikke krever mobil eller PC

Samsung har som kjent gjort seg bemerket på VR-markedet for lenge siden med sine Gear VR-briller, men det har også etter hvert også dukket opp bruddstykker av planer om et par selvstendige VR-briller fra Samsung. Nå ser disse ut til å være bekreftet, om enn ikke direkte av Samsung.

Som nettstedet VR Focus melder dukket de nye opplysningene opp via en pressemelding publisert av et selskap ved navn Visual Camp, som også inneholder et bilde av brillene.

Får øyesporing

Visual Camp jobber med teknologi knyttet til sporing av øynene, og i pressemeldingen opplyser selskapet at de har bygget øyesporingsteknologien sin i et par nye «alt-i-ett»-VR-briller fra Samsung som er basert på Samsungs Exynos 3-brikker.

Hensikten med øyesporingen er å gjøre bildet skarpere akkurat der hvor brukeren kikker. Foto: Visual Camp

Brillene heter Exynos VR III og skal ha blitt vist frem på Mobile World Congress-messen som ble avholdt i Shanghai nylig. I utgangspunktet ser det kun ut til å dreie seg om en referansemodell fra Samsung, og ikke et ferdig forbrukerprodukt. Akkurat når vi vil se Samsung VR-briller på markedet er derfor ennå uvisst.

Ifølge Visual Camp er hensikten med øyesporingen at skjermen vil vise høyere oppløsning der hvor brukeren til enhver tid retter øynene, mens resten av skjermen vil vise lavere oppløsning.

Skal også spore håndbevegelser og ansiktsuttrykk

Dette er en teknologi vi også har sett i andre, selvstendige VR-briller som har dukket opp den siste tiden. Formålet med løsningen er å få en mer fornuftig fordeling av de grafiske ressursene som brukes til å tegne bildene, som igjen skal gi høyere ytelse. Øyesporing kan også ha mange andre funksjoner, for eksempel når det gjelder interaksjon i VR-programmer- og spill. Mer informasjon om Visual Camps øyesporingsteknologi kan du finne på hjemmesiden.

I pressemeldingen kan Visual Camp for øvrig også opplyse om at Samsungs nye VR-plattform også vil støtte sporing av håndbevegelser, stemmegjenkjenning og registrering av ansiktsuttrykk. Hvordan alt dette vil arte seg i praksis må vi altså ennå vente en stund på å finne ut av.

