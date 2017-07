Glem kinolerret – Samsung har laget verdens første LED-kinoskjerm

De fleste forbinder kinofilm med projektor og et svært lerret, men det kan det nå gå mot en endring på.

Samsung har nemlig installert verdens første LED-kinoskjerm i Lotte Cinema World Tower i Seoul, Sør-Korea. Og om du tenker "Men jeg har jo hatt LED-skjerm hjemme siden 2012?", så er ikke dette helt det samme.

Direkte-LED

Samsungs Cinema LED-skjerm bruker en lysdiode per piksel, noe som gir muligheter for nærmest endeløs kontrast.

Samsungs Cinema LED-skjerm har nemlig en LED-diode per piksel, altså er det snakk om en direktebelyst LED-skjerm. Disse har tidligere ikke vært spesielt vanlige i annet enn reklamebannere og virkelige storskjermer, der pikselstørrelsen har vært stor nok.

Den nye kinoskjermen måler 10,3 meter i bredden, og har en oppløsning på 4096 x 2160 piksler. Til sammenlikning måler lerretet i sal 1 på Colosseum i Oslo 24 meter i bredden.

Maksimal lysstyrke på Samsung-skjermen er 146 fL, tilsvarende 500 nits, noe som ifølge Samsung er 10 ganger lysstyrken til vanlige kinoprojektorteknologier.

«Uendelig» kontrast

Kinoskjermen Samsung har installert er foreløpig bare rundt 10 meter bred, men teknologien skal kunne brukes i skjermer på opptil 27 meter. Foto: Samsung

Om du har en hypermoderne TV med HDR-støtte i dag vet du kanskje at den kan nå 1000 eller i noen få tilfeller 2000 nits, men i kinosalen bør 500 nits by på solid kontrast.

Samsung mener også at skjermen skal være godt egnet til å vise konserter, sport og gaming, også i omgivelser som ikke er helt mørke.

Cinema LED-skjermen støtter naturligvis også HDR, og Samsung hevder skjermen har en kontrastratio som nærmer seg uendelig. Den oppfyller også fullt de såkalte Digital Cinemas Initiative-standardene (DCI), og i Lotte Cinema-salen har de naturligvis dessuten installert et lydsystem fra Samsung-eide JBL by Harman.

Sony er på samme spor

Også Sony har vist frem et liknende system, basert på deres Crystal LED-teknologi. På CinemaCon-messen tidligere i år viste de frem en 16 fot (snaut fem meter) bred prototyp, men systemet er modulbasert, og kan derfor utvides til ønsket størrelse.

Prisen for et slikt system er ikke kjent, men det er grunn til å tro at det i alle fall foreløpig er dyrere enn et tradisjonelt system med to 4K-projektorer og lerret.