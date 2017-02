Mobilbrikken som skal gi 40 prosent bedre batteritid

Samsungs nye mobilbrikke Exynos 8895 ble først nevnt i sammenheng med Galaxy S8-ryktene i fjor, men nå har Samsung omsider formelt kunngjort den nye brikken sin.

Exynos 8895 er, i likhet med Qualcomms nye Snapdragon 835, laget med 10 nanometers FinFET-metode, og ikke uventet opplyser Samsung om store forbedringer når det gjelder strømforbruk og ytelse med den nye brikken.

27 prosent høyere ytelse

Ifølge produsenten skal 8895 levere 27 prosent høyere ytelse sammenlignet med den forrige 14-nanometersplattformen, og strømforbruket påstås å være hele 40 prosent lavere.

Samsung Exynos 8895. Foto: Samsung

På den tekniske siden består den nye brikken av fire Cortex A-53-kjerner og fire skreddersydde, andregenerasjons kjerner designet av Samsung selv. Som tidligere ryktet skal brikken også by på ARMs nye grafikkprosessor Mali-G71.

Dette er en potent grafikkprosessor som ifølge ARM selv har 20 prosent høyere energieffektivitet og 40 prosent høyere ytelsestetthet enn Mali-880, som man finner i Exynos 8890-brikken til Galaxy S7. Denne prosessoren skal være kraftig nok til å ta unna VR-innhold uten særlig forsinkelse , og er i tillegg meget 4K-vennlig.

LTE-modem med gigabit-kapasitet

Samsung skriver at med denne grafikkløsningen, samt såkalt «multi-format codec»-teknologi, om bord skal Exynos 8895 være i stand til både opptak og avspilling av 4K-video med en bildefrekvens på hele 120 bilder per sekund.

Ellers er det ikke minst verdt å merke seg at Exynos 8895 skilter med LTS-modem som støtter den såkalte «5 x carrier aggregation»-teknologien (5CA), en løsning for å koble sammen flere samtidige tilkoblinger og frekvenser for å få størst mulig båndbredde.

Med dette skal brikken være i stand til nedhastighet på opptil 1 gigabit per sekund og opphastighet på 150 megabit per sekund. Exynos 8895 har ifølge Samsung gått inn i masseproduksjon nå, og selv om det ikke er bekreftet hvilken mobilmodell du vil finne brikken i ligger det i kortene at det blir Galaxy S8.

