Samsung gjør HDR-teknologien enda bedre

Når det gjelder den mye omtalte HDR-teknologien, som vi tidligere har omtalt som den største TV-nyheten siden farge-TV, finnes det hovedsakelig to dominerende standarder, men nå kommer det en tredje standard som skal løfte kvaliteten ytterligere for seere.

I en pressemelding har nemlig verdens største TV-produsent Samsung kunngjort at de har lansert en ny HDR-standard kalt HDR10+, som altså er en oppgradering av den rådende HDR10-løsningen.

Justerer hvert enkelt bilde

Samsung lanserer HDR10+, som skal gi oss enda bedre HDR-kvalitet. Foto: Samsung

HDR10+ er utviklet i samarbeid med Amazon Video og tar sikte på å levere bilder som ligger enda nærmere det innholdsskaperene hadde som intensjon, som jo er noe av poenget med HDR-teknologien i utgangspunktet.

For å oppnå dette byr den nye standarden på noe som har fått navnet «Dynamic Tone Mapping». Dette innebærer at TV-en fortløpende kan justere lysstyrke og kontrast i hver enkelt scene eller til og med hvert enkelt bilde.

Den eksisterende HDR10-løsningen bruker ifølge Samsung statisk bildedata som ikke endrer seg under avspilling, som for eksempel kan ha den konsekvensen at enkelte mørke scener i et program som generelt har en lys fargeprofil vil kunne fremstå mye mørkere enn det var ment fra innholdsskaperens side.

Støttes i alle årets og fjorårets 4K-TV-er

Dette skal altså HDR10+ fikse på ved å legge til rette for mye mer finmasket dynamikk. Ifølge Samsung vil samtlige 4K-modeller som selskapet lanserer i år støtte HDR10+, og i løpet av andre halvdel i år vil også fjorårets 4K-TV-er få støtte via en fastvare-oppdatering.

HDR10+ retter med dette tilsynelatende skytset mot den konkurrerende Dolby Vision-standarden, som fungerer litt på samme måte. Som vi har skrevet om tidligere har Dolby Vision den fordelen at den kan utnytte egenskapene til hver enkelt TV, for å automatisk optimalisere kvaliteten til hvert enkelt bilde. Dolby Vision har også vesentlig høyere lysstyrke enn den vanlige HDR10-standarden, og det er ikke kjent om dette er noe som er forbedret med den nye HDR10+.

