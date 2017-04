Samsung Galaxy S8 Plus kan være på vei i enda saftigere utgave

Samsung lansert endelig sitt nye flaggskip Galaxy S8 etter massevis med rykter og spekulasjoner, og ikke uventet var det en høyst potent mobil Samsung avduket. Nå kan det imidlertid være at en enda heftigere versjon er på vei.

For litt siden meldte blant andre SamMobile at Samsung har bekreftet en Galaxy S8 Plus med 6 GB minne og 128 GB lagringsplass. Denne var i utgangspunktet kun ment for hjemmemarkedet i Korea, men nylig dukket det opp opplysninger om at modellen også kan bli lansert i andre regioner, som blant andre Phandroid snappet opp.

Illustrasjonsbilde. Foto: Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Avhenger av etterspørsel

Lansering i andre regioner vil visstnok avhenge av etterspørselen etter den ekstra potente S8 Plus-versjonen, og er altså ikke offisielt bekreftet fra noe hold.

Denne utgaven blir naturlig nok ganske dyr og har som SamMobile meldte en pris på 1 150 000 koreanske won i Sør-Korea, som tilsvarer cirka 8700 kroner. Dette vil trolig bety minst 10 000 kroner i Norge om den noen gang blir tilgjengelig for salg her til lands.

Den nåværende versjonen med 4 GB minne og 64 GB lagringsplass har allerede en relativt høy pris på cirka 8500 kroner i Norge, så det spørs om forbrukere vil finne den heftigere modellen verdt prisen. Modellen skal for øvrig være helt lik den eksisterende utgaven når det gjelder andre spesifikasjoner.

Galaxy S8 Plus-versjonen med 128 GB lagringsplass og 6 GB minne skal være tilgjengelig for forhåndsbestilling i Sør-Korea til 17. april, og lansering i andre regioner er som sagt ennå i det blå.

Visste du at ansiktsgjenkjenningen på S8 ikke er vanskelig å lure?

(Via TechnoBuffalo)