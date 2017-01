– Samsung Galaxy S8 kan forvandles til en Android-PC

Som forventet begynner nå Galaxy S8-ryktene å komme med stadig høyere hyppighet, som trolig betyr at det nærmer deg lansering. I mellomtiden bringer The Guardian nye opplysninger om det kommende flaggskipet, hentet fra det som skal være flere ulike kilder.

Ifølge kildene skal Galaxy S8 komme i to størrelser og ha et nesten rammeløst design, noe vi allerede har fått flere indikasjoner på den siste tiden.

The Guardians kilder kunne videre opplyse at de to telefonen trolig vil få samme eller mindre ytre dimensjoner som tidligere flaggskipmodeller, men at skjermen vil bli større, som altså henger sammen med de smale rammene.

S8 skal komme i to størrelser med heldekkende skjerm. Dette er et tidligere lekket bilde av det som skal være skjermbeskyttere til S8. Foto: Twitter

«Android-PC»

Skjermflaten skal visstnok bli så stor at Samsung ikke engang hadde plass til å plassere logo i fronten, og fingeravtrykkleseren befinner seg på baksiden av telefonen. I tillegg skal også iris-skanner være på plass, som får samme type bruksområder som fingeravtrykkleseren.

En litt mer uventet og interessant opplysning er at Samsung angivelig planlegger en lang rekke tilleggsutstyr til Galaxy S8, deriblant en dokkingstasjon som skal kunne brukes til å forvandle telefonen til en slags «stasjonær Android-PC» ved å koble på en skjerm og tastatur.

Videre ser det ut til at S8 visstnok skal komme med hodetelefoninngangen likevel, til tross for at det tidligere har kommet sterke indikasjoner på at Samsung skulle følge etter Apple og droppe denne.

Kommer trolig med Snapdragon 835

Ellers hevdet et par av kildene at S8 vil få en ny prosessor basert på 10 nanometers produksjonsprosess, som gjør det svært sannsynlig at mobilen blir blant de første med Qualcomms nye Snapdragon 835-brikke, som nylig ble presentert.

Galaxy S8 skal komme med 64 GB lagringsplass som kan utvides med 256 GB via microSD, og USB Type-C. Kildene underbygget også tidligere opplysninger om at mobilen skal komme med en intelligent stemmeassistent. Denne skal visstnok blant annet gjenkjenne objekter.

Ingenting er altså bekreftet, men kildene skal ifølge The Guardian ha nær kjennskap til Samsungs planer, og er nok dermed verdt å knytte tillit til.

