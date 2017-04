Samsung Galaxy S8-eiere får egen versjon av Google Music

Samsungs etterlengtede flaggskip har omsider blitt lansert, og i tillegg til å kunne nyte det vi mener er en knakende god mobil, ser det ut til at Samsung-kundene nå også begunstiges med et aldri så lite annet privilegium –nemlig en bedre utgave av Googles musikktjeneste.

På den offisielle Google-bloggen kunngjøres det nå at Google har inngått et eksklusivt samarbeid med Samsung ved å gjøre Google Play Music til standard musikkspiller på nye Samsung-enheter, fra og med Galaxy S8 og Galaxy S8 Plus.

Galaxy S8-eiere får fordeler takket være et nytt samarbeid mellom Google og Samsung. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Last opp 100 000 låter

Dette samarbeidet innebærer spesielle fordeler for Samsung-kundene, hvorav den viktigste er at man får tilgang til en bedre Play Music-opplevelse. Dette skjer først og fremst i form av at Samsung-eiere vil kunne laste opp og strømme hele 100 000 sanger fra nettskyen.

Det vanlige antallet låter man kan laste opp og strømme ligger på 50 000 låter, så det er altså snakk om en dobling.

I tillegg til dette vil eiere av nye Samsung-enheter heretter få tilgang til en tre måneders gratis prøveperiode på Google Play Music-abonnementstjenesten. Den vanlige prøveperioden ligger på kun én måned, så også her dreier det seg altså om en ganske kraftig økning for Samsung-kundene.

Den tredje nyheten er at Google Play Music også får støtte for Samsungs nye stemmeassistent Bixby, som lanseres på vårparten. Ifølge Google vil det mulig å blant annet be Bixby om å spille favorittlåten din eller musikk til en spesiell anledning, men ellers er det uvisst akkurat hva slags funksjoner som blir tilgjengelige.

Samsung Galaxy S8 har noen skjønnhetsfeil, men totalt sett er det en glimrende mobiltelefon »