Samsung Galaxy S10-eiere får bedre nattkamera i ny oppdatering

Nå har Samsung sluppet en ny oppdatering til både Galaxy S10e, S10 og S10+ som skal gi telefonene langt bedre resultater når du knipser bilder i lite lys.

Da Samsung lanserte Galaxy 10-serien i mars skrøt de av den nye nattmodusen de var utstyrt med. Denne skulle sørge for at mer lys og flere detaljer fant veien til eksponeringen når du tok bilder på natten eller i mørke rom. Imidlertid kom det rask for en dag at nattmodusen slet med mye synlig støy i bildene, og ingen av S10-telefonene kom i nærheten av kameraytelsen til konkurrenten P30 Pro fra Huawei.

Om du installerer den nye oppdateringen loves du at kameraet nå kan ta bilder med lenger eksponering og redusere støy for et til sammen bedre resultat.

Låser opp bruk med vidvinkellinsen

I tillegg til dette melder Samsung at de nå har aktivert telefonenes såkalte «ultra vidvinkellinse» for bruk i nattmodus. Denne har en blender på f/2.2, men lar deg fange mer av omgivelsene enn det vanlige kameraet med blender på f/1.5.

Om du har en Galaxy S10 eller S10+ kan du dessuten se frem til å endelig kunne bruke den såkalte «Live Focus»-funksjonen med telelinsen.

Live Focus-funksjonen lar deg eksperimentere med hvor du vil sette fokuspunktet i bilde. Dette kan være en fordel når du tar portretter.

Samsung har allerede sluppet oppdateringen i enkelte land, men det er ikke kjent om den er tilgjengelig for norske brukere ennå.

