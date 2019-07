Samsung-eiere oppdaterte telefonen – ble låst ute og mistet data

Oppdateringer er sjelden det folk flest synes er mest artig. Man må bruke tid på å laste ned oppdateringen, og deretter vente på at telefonen skal installere den og restarte. Så, når den først er ferdig, risikerer du at ting har endret seg drastisk.

Drastisk endret det seg i alle fall for en en god del Samsung Galaxy S10-eiere som i forrige uke ble låst ute fra sine egne telefoner, ifølge Forbes etter en mindre programvareoppdatering.

Vi har testet Galaxy S10: En telefon som oser av luksus »

Oppdateringen skal ha virket helt harmløs og normal frem til brukerne faktisk skulle logge seg inn igjen. Da telefonene restartet fikk de ingen forespørsel om en PIN-kode eller fingeravtrykk, men heller krav om et passord. Ikke overraskende var det ingen av dem som visste hva dette passordet var, og dermed tok de saken til Samsungs forumer.

Der fikk de ett forslag servert fra Samsung: å resette telefonen til fabrikkinstillinger.

– Dette er ikke en løsning, Samsung

For de som ikke måtte være klar over det: å resette en telefon til fabrikkinnstillinger betyr å slette alt innhold på enheten og rense den for personlige tilpasninger. Dette gjøres gjerne i forbindelse med bruktsalg av en telefon. Det er derimot ytterst sjelden at brukere selv gjør dette ellers, og langt sjeldnere at et selskap anbefaler det som en løsning for å fikse en oppdatering.

Dette var innlegget som startet det hele. Foto: Skjermdump/Samsung

Ikke overraskende var da heller ikke de rammede brukerne spesielt fornøyde i forumene:

– Dette er ikke en løsning. [...] Dette er ikke simpelthen en «glitch», ettersom Samsung har fjernet muligheten til å bruke fjernopplåsing fra «Finn min mobil». Når de da slipper en oppdatering som endrer brukernes passord og PIN må de kunne løse det via teknisk support [...], sier en bruker som kaller seg Longov.

Data vil gå tapt under en tilbakestilling

Flere brukere påpeker at de har masse viktige data på telefonene sine som vil gå tapt om de må resette telefonen sin, eksempelvis helseopplysninger om slektninger.

Samsung gikk i ettertid ut i forumet og sa at de hadde løftet saken videre til spesialistene sine, og lover en bedre løsning. De kan imidlertid ikke si når en slik løsning skal være på plass.

Her i Norge har vi foreløpig ikke hørt om noen som har fått telefonen sin låst, og tilfellene har så langt vi vet begrenset seg til USA. Om du likevel skulle være bekymret og eier en Galaxy S10/10+/10e, kan det være en god idé å vente litt med å installere nye oppdateringer akkurat nå.

Vi har for øvrig forespurt Samsung Norge om denne oppdateringen er forbeholdt USA eller ei og vil oppdatere så fort vi hører tilbake.

Samsung er ikke de eneste som har vært i hardt vær i det siste:

Google anklages for å lytte på brukerne sine uten tillatelse »

(Kilde: Forbes, Samsung)