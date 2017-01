Samsung: Derfor tok Galaxy Note 7 fyr

Det som så ut til å bli en av de beste mobilene i 2016, Samsung Galaxy Note 7, kom aldri til norske butikker. På grunn av gjentatte situasjoner der telefonen gikk opp i flammer, ble modellen trukket tilbake i de markedene den allerede var lansert.

Disse ble forsøkt utbedret og sendt tilbake til sine eiere – men nok en gang tok telefonen fyr. Dermed var alt håp ute for Note 7.

Nå har Samsung kommet med en forklaring på hvorfor telefonen begynte å brenne. Selskapet har tatt problemet på fullt alvor, hvor et dedikert testlaboratorium ble satt opp for å finne ut av problemet, melder Engadget.

Batteri-konstruksjonen hadde skylden

Her ser du hva som forårsaket det første batteriet til å kortslutte. En dårlig lodding var skylden i at erstatningsbatteriet tok fyr. Foto: Samsung

Flere utenforstående har allerede påstått at det var konstruksjonen i batteriene som var skylden – og det samme har Samsung kommet frem til.

Problemet med det første batteriet var at innpakningen rett og slett var for liten, hvor plassmangelen førte til at elektrodene ble liggende for nære hverandre – som igjen resulterte i en kortslutning. Samsung peker på at spesielt hjørnene på batteriet var utsatt, hvor elektrodene var blitt bøyd.

Selskapet kom raskt på banen med en erstatning for det farlige batteriet, og det viser seg at dette var bedre egnet når det kom til plass mellom elektrodene. Men også de nye batteriene hadde feil. Samsungs undersøkelser viser nå at dårlige loddinger var skylden i at også disse batteriene gikk opp i flammer.

Har gått grundig til verks

Samsung har tilsynelatende snudd hver eneste stein i jakten på problemet.

Selskapet satte nemlig opp en dedikert testlabb for å finne ut av årsaken. I bildekarusellen under artikkelen kan du se bildene av denne labben, som blant annet gikk igjennom alle komponentene rundt lading av mobilen, samt en sjekk av telefonens USB-C-løsning.

I tillegg til de omfattende testene, ble også TUV Rheinland engasjert for å se om det var noe galt med hvordan batteriene ble transportert eller lagret på. Her var tilbakemeldingen at alt var gjort etter boken.

Flere tiltak for å forhindre nye problemer

At Galaxy Note 7 var et slag for baugen til Samsung er det lite tvil om. Selskapet har som følger av problemene med denne telefonen tatt en rekke forhåndsregler for kommende modeller.

Blant annet er det opprettet en egen gruppe med eksperter som har ansvaret for å sikre viktige komponenter i telefonene. Her vil blant annet batteriene gjennomgå en åtte punkters liste med grundige tester – hvor de vil bli sendt til røntgen for potensielle feil.

Etter alt å dømme vil den neste toppmodellen fra Samsung bli en ny Galaxy S8-modell, som i utgangspunktet var ventet å dukke opp under årets utgave av Mobile World Congress. Nå har imidlertid Samsung selv bekreftet at den blir lansert ved et senere tidspunkt.

(Kilde: Engadget, The Guardian, Samsung)