Samsung bekrefter Galaxy Note 8-lansering i august

Man kan trygt si at Galaxy Note 7-lanseringen ikke gikk helt etter planen for Samsung, som fortsatt jobber med å rydde opp etter tilbaketrekkingen. En del av denne opprydningen handler om å bruke de gamle delene til en ny utgave av Note 7 som ikke er like brannfarlig som den første. Men det de fleste er aller mest spente på er opppfølgeren; Galaxy Note 8.

Nettstedet Sammobile melder om at Samsung og DJ Koh, som er sjef for Samsungs mobildivisjon, selv har bekreftet at modellen er på vei og at den vil bli lansert mot slutten av august.

Deretter skal telefonen bli tilgjengelig i de første markedene tidlig i september, mens en ny utrulling i oktober tar seg av resten av verden.

Norge har tradisjonelt fått nye toppmodeller fra Samsung ganske tidlig, så det er lov å håpe at vi får tilgang på telefonen rimelig raskt. Foreløpig har ikke Samsung sagt noe om hvilke markeder som får tilgang først. Vi har naturligvis spurt, bare i tilfelle, men noe svar ser det altså ut til at vi må vente på til selve lanseringen.

Ekstra stor Galaxy S8 - med penn?

Galaxy S7 og Galaxy Note 7 hadde mye til felles. Sannsynligheten er stor for at Note 8 ikke vel legge seg så altfor langt unna dagens Galaxy S8 som du ser på bildet. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Men akkurat hva er det som kommer?

På mange vis virker det som om ryktene omhandler en ekstra stor og kraftig Galaxy S8, der naturligvis Galaxy Note-seriens digitale S-pen vil få en hovedrolle i hvordan telefonen brukes. Der Galaxy S8 stopper på 6,2 tommers skjermstørrelse i Plus-modellen, ventes det at Note 8 kan få 6,3 eller 6,4 tommers skjerm.

Ryktemøllen er uenig med seg selv om Samsung kommer til å dra på med 4K-oppløsning i skjermen, eller holde seg til den vante og trygge 1440p-oppløsningen. Bruksmessig har det relativt lite å si i denne skjermstørrelsen, og man må regne med at Note 8, akkurat som S8, helst ønsker å justere ned oppløsningen i vanlig bruk.

Heller ikke markedets eneste mobil med 4K-skjerm, Sony XZ Premium, kjører 4K-oppløsning i menysystem og ordinær appbruk. Først når innholdet krever det går oppløsningen opp.

Ryktene om Galaxy Note 8 antyder at det er Snapdragon 835 i den endelige telefonen. Det er kanskje riktig, men sannsynligvis ikke for Samsungs hjemmemarked og enkelte andre. Tradisjonelt har selskapet forbeholdt sine egne Exynos-brikker til noen markeder, noe Norge har nytt godt av. Foto: Samsung

En type innhold som umiddelbart kan dra stor nytte av høyere punkttetthet i skjermen er VR-bruk, og der stiller Samsung allerede ganske sterkt med sine Gear VR-briller.

Heldekkende skjerm

Dette bildet dukket for en tid siden opp på @slashleaks' Twitter-konto. Det skal vise forsiden på Note 8, men uten innhold på skjermen og sett rett forfra kan det like gjerne være en tilpasset Galaxy S8-grafikk det er snakk om. Foto: Slashleaks

Det låter kanskje usannsynlig digert ut, slik tidligere telefoner med så store skjermer har vært. Men det ventes også at designløsningen fra Galaxy S8, med nesten heldekkende skjerm videreføres. Dermed vil neppe telefonen bli samme type gigafjøl som for eksempel Sony Xperia Z Ultra eller Lenovo Phab 2 Pro.

Ellers ventes det ifølge enkelte rykter at det vil stå en kraftig Snapdragon 835-prosessor på innsiden som i kombinasjon med 6 gigabyte RAM burde gi en særdeles kvikk mobilopplevelse. Ryktene baserer seg veldig ofte på modeller og spesifikasjoner for det amerikanske markedet. Det virker sannsynlig at en Galaxy Note 8 for Europa, samt Korea og enkelte andre deler av verden, vil bytte ut Snapdragon 835 med en tilsvarende kjapp Exynos-brikke laget av Samsung selv.

Slik har det i hvert fall vært for Galaxy S8, som selges med Snapdragon 835 noen steder, deriblant i USA, men leveres med Exynos Octa 8895 her i Norge.

Mye nytt denne høsten

Dagens iPhone 7 ved siden av én av mange gjetninger på hvordan Apples jubileums-iPhone kommer til å se ut. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no/ ConceptsiPhone

Hvis du er mobilinteressert er det altså fornuftig å følge med i forkant av månedsskiftet august - september. Når Galaxy Note 8 er ferdiglansert i slutten av august vil det bare være dager igjen til den store dingsemessen IFA i Berlin, der en rekke av konkurrentene ventes å vise frem nye telefoner.

Normalt legger Apples iPhone-lanseringer seg rett etter IFA, men i år går det rykter om at lanseringen kanskje kan bli utsatt på grunn av vansker med produksjonen av en jubileumsmodell i anledning at iPhone har passert ti år på markedet. Den kan også bli delt i to. Der vi får nye iPhone S-modeller, mens ryktemodellen iPhone X, eller iPhone 8, kanskje kommer senere i år eller på nyåret.

I tillegg går det stadige rykter om oppdateringen til Google Pixel, som antakeligvis kommer i løpet av relativt kort tid. Både for Pixel og for en jubileums-iPhone er det ventet at heldekkende skjermer vil bli blant de viktigste nyhetene.

Det blir med andre ord en spennende mobilhøst, både med tanke på de nye modellene som kommer, og for appene som sannsynligvis i stadig større grad vil støtte nye skjermaspekt og bruksmåter.