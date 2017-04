Samletest Trippeltest av 15-tommere

Svinedyr lekkerbisken med kjente Apple-kvaliteter

8 /10 Meget bra

Et av de få problemene vi har med Apples 15-tommer er prisen, som er altfor høy til at vi på generelt grunnlag kan anbefale den over eksempelvis XPS 15 for deg som trenger høy ytelse. I tillegg mener vi Apple er vel forut for sin tid når de allerede i dag har kvittet seg med det som kan krype og gå av tradisjonelle tilkoblingsporter til fordel for Thunderbolt 3 med USB Type-C-plugg. Adaptere er svaret, ifølge Apple, men vi mener adaptere ikke er svaret på noe som helst. I alle fall ikke for en bærbar som du har med deg rundt omkring.

Når det er sagt leverer MacBook Pro 15 alt vi ønsker oss av en 15-tommer, og for deg som vil bruke MacOS på en stor skjerm er det dessverre ingen rimeligere utgave å velge. Om du likevel svelger den stive prisen får du en svært solid konstruert maskin med verdens beste pekeplate, et skjermpanel i verdensklasse og et tastatur som – med litt tilvenning – vil sørge for at du neppe ser deg tilbake med det første. TouchID på maskinen er dessuten virkelig hendig for å slippe inntasting av passord.