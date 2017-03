Samletest Trådløse surround-hodetelefoner

Det er fort gjort å fokusere for mye på bildet og grafikken når du skal inn i en eller annen virtuell verden. Det ene spillet etter det andre lovprises for stadig flottere grafikk, farger og generelle visuelle uttrykk som skal skape en oppslukende og engasjerende spillopplevelse.

Men hvis det er én ting som kan røske oss tilbake til den vintergrå virkeligheten, er det lyd som ikke står til bildet. Battlefield 1 er ikke det samme uten de dype artilleridrønnene og den fete lyden av en grovkalibret mitraljøse. Og når Geralt svinger seg i The Witcher 3, er det ikke det samme uten de syngende overtonene fra sverd som møtes, eller de dyp-dumpe klaskene fra monsterlemmer som kolliderer med menneskekjøtt.

Kollega Wilson poserer pent med de ulike hodetelefonene

Så, hvis ikke dette, sammen med tittelen, ikke har avslørt oss allerede, kan vi vel si det en gang til for de som liker å få det med teskje: Vi skal teste trådløse spill-hodetelefoner med surroundlyd, slik at vi kan sikre oss å være ett steg nærmere en alltoppslukende spillopplevelse. I første omgang har vi fem konkurrenter på pallen: Logitech G933, Logitech G533, Razer ManO'War, Turtle Beach Stealth 450 og Astro a50. Flere vil komme etter hvert som vi får tak i dem, og da oppdaterer vi testen, og eventuelt konklusjonen dersom noen vippes ned av pallen.

Men før vi avslører vinnerne (lengre ned på siden) skal vi gå kjapt gjennom hva vi har sett etter og hvorfor.

1. Hvorfor trådløst?

Trådløst koster jo tross alt en del mer. Hvis vi tar Logitech G933 som et eksempel, så koster den 600 kroner, eller drøyt 60 prosent mer enn den kablede utgaven, Logitech G633 (omtrent 1500 mot 900 kroner). Er det verdt det? Vi føler at vi oppsummerte det greit da vi testet G933 første gang:

Kabler er djevelens verk, mener i alle fall undertegnede. De tar plass, lager rot, samler støv, er i veien når du skal koble til og fra nye ting, gjør at du ikke kan bevege musa fritt og dør, lager rot, er ikke lange nok, de er sårbare for brudd, lager rot, floker seg i lomma og låser deg til skrivebordet. Ting som ikke er et problem med trådløst utstyr.

Og det er nok verdt noen hundrelapper ekstra for mange av oss.

2. Virtuell surround VS ekte surround

La oss først presisere klart og tydelig i fete fine fonter at det ikke er ekte surroundlyd det er snakk om, men virtuell surround. Altså en slags digital imitasjon der lyden prosesseres for å gi en surroundeffekt. Hodetelefonene har bare ett høyttalerelement i hver klokke, så all lyd kommer fra samme sted, men programvare kan ved hjelp av posisjonsdata i spillene våre manipulere frekvensen på ulike lyder, slik at lyder som kommer bakfra høres annerledes ut enn lyder som kommer forfra.

Du kjenner kanskje situasjonen: Du er bak fiendens linjer, og ingen vet helt hvor noen er. Men du hører skritt, og den første som blir oppdaget er den første som dør, så hvis du bare kan si med sikkerhet hvor skrittene kommer fra, har du overtaket. Foto: Skjermbilde, Battlefield 1

Og det fungerer til en viss grad, men vi blir ikke nevneverdig flinkere til å posisjonsbestemme lyder av den grunn. Det har vi testet før. Som er litt synd, for særlig i skytespill kan det å høre hvor skrittene til fienden komme fra gi deg det ekstra halvsekundet du trenger for å komme seirende ut av duellen.

Men det er likevel en fin effekt. Tingen er at lyder som vanligvis kun ville blitt plassert i den ene øreklokken (høyre øreklokke hvis lyden kom rett fra høyre) nå også plasseres litt i den andre, slik som det er med ting i den virkelige verden. Lyden fra en bil som er rett til høyre for deg forsvinner ikke hvis du holder for høyre øre – du vil fortsatt høre den i venstre øre, bare litt svakere og med en litt annen tone. Og slik er det også når du skrur på virtuell surround. Spillverdenen føles et lite hakk mer omsluttende, og lydbildet oppleves på en måte mer behagelig og tredimensjonalt. Det er dog verdt å merke seg at det samtidig gjør lyden litt grøtete – ikke mye, men nok til at det merkes når vi setter oss ned for å virkelig lytte til musikk, så da kan det være greit å slå av effekten der det går.

3. Mikrofonene er bare «gode nok»

Det er nesten ikke vits å spille på nett med eller mot venner uten en mikrofon slik at du kan snakke med dem, og der er det veldig praktisk å ha den på hodetelefonene. En bordmikrofon, som for eksempel Razer Seiren, vil gi langt bedre lydkvalitet enn disse små hodetelefon-mikrofonene, men står også mer i veien og krever at du holder hodet mer eller mindre på samme sted for å gi en noenlunde stabil lyd. Dessuten slipper du å avbryte «lagpraten» når du går til kjøleskapet mellom rundene.

Logitech G933 har gode flerbruksmulihgeter siden den trådløse senderen har inngang for mini-jack. Foto: Kristoffer Møllevik

4. Vi vil ha flerbruksmuligheter

Disse hodetelefonene koster en del, så vi vil gjerne kunne bruke dem til mer enn bare PC-bruk. Hvor enkelt er det å koble dem til TV-en? Mobilen? Konsollen? Og kan vi da fortsatt bruke dem trådløst? Hvis du ikke skal bruke dem til noe annet enn PC-en har ikke dette mye å si, men behov forandrer seg. Bor du alene nå og kan ha film-lyden på så høyt du vil, er det ikke sikkert at du gjør det om ett år eller to.

5. Komfort og byggekvalitet

Jo mer du planlegger å bruke dem, dess viktigere er komforten. Er det snakk om en time eller to om dagen trenger du kanskje ikke det beste av det beste, men hvis du planlegger å bruke dem gjennom arbeidsdagen i tillegg kan det raskt få mer å si. Og igjen dette med pris; når vi først bruker så mye penger på hodetelefoner, kan vi like greit kjøpe noen som er gode å ha på hodet. Merk deg da at komforten er bedømt ut fra undertegnedes normalstore herrehode, og ting kan føles annerledes for deg, så et godt tips er å finne en butikk der du kan prøve dem før du bestemmer deg.

Gamle Logitech G930 hadde noen svake punkter, som etter et par møter med gulvet trengte førstehjelp fra Dr. Dremel og sykesøster Strips. Men dette vil vi helst slippe med de nye vi tester. Foto: Kristoffer Møllevik

Byggekvaliteten har selvsagt også en del å si, for jo lengre de varer, jo mer bruk får vi for pengene.

6. Lydkvalitet

Det er ikke himmel og hav mellom lydkvaliteten på disse enhetene, og vi kan jo si med en gang at dette er ikke hifi-monstre på linje med de råe greiene som mine kolleger Ole Henrik og Finn Jarle får lov å balsamere ørene med. Men det betyr ikke at det ikke er forskjell i det hele tatt, og selv om vi ikke forventer at de skal konkurrere med Bose og de andre toppmodellene fra vår samletest, vil jo selvsagt ha så god lyd som mulig for pengene.

Vi har testet hodetelefonene til både spill og musikk, og har til en viss grad forsøkt å få mest mulig ut av dem med EQ-innstillingene som er tilgjengelig. Når det er sagt så har vi ikke brukt mange timer med justering på hver hodetelefon, og hvis du er lydingeniør kan det være du kan få mer ut av de enkelte enn undertegnede har, hvis utdannelse innen lyd har mer fokus på film og TV, enn musikk. Men på en annen side bør ingen av delene være nødvendig heller, ideelt sett skal de jo fungere så godt som mulig rett ut av boksen.

Konklusjon

Best i test Astro A50 3rd Generation Wireless Headset 9.5 /10 Imponerende Best i test-hederen går til de definitivt mest kostbare hodetelefonene, som med en prislapp på rundt 3200 kroner er godt over dobbelt så dyre som alle de andre hodetelefonene i testen. Til gjengjeld har de også det lille ekstra på nesten alle punktene. Komforten er for eksempel overlegen, og hodetelefonenes svært myke plysj-puter klemmer akkurat passe godt inn mot siden av hodet, uten å hvile for tungt midt oppå. Byggekvaliteten fremstår som svært god, uten slark og knirking. Hodetelefonene gir oss ikke knapper for å sette opp til for eksempel musikkstyring, som Logitech G933, men med volumjustering, knapp for surround av-på og en bryter for å bla mellom 3 ulike EQ-oppsett, er det eneste vi virkelig savner en egen knapp for å dempe mikrofonen. Esset i ermet som gjør opp for det, er den smarte funksjonen som lar oss justere volumet fra spill-lyden og kommunikasjonslyden (altså Skype, Discord, Ventrilo etc.) uavhengig av hverandre. Utrolig fint når vi spiller med venner på nettet og lyden i spillet endrer seg mye, fra når vi sitter i et bråkete kjøretøy og knapt hører noen ting, til når vi sniker oss rundt og trenger å høre så mye som mulig. Senderen er en stor dockingstasjon som fungerer som både stativ og ladebase, med en egen AUX-inngang som lar oss koble til eksterne lydkilder, som for eksempel mobilen eller TV-en. Størrelsen gjør den litt upraktisk å ta med rundt i huset, men å bytte mellom PC-en og TV-en en gang i blant bør være overkommelig for de fleste. Lydkvaliteten er også et lite hakk bedre enn de øvrige hodetelefonene, med dyp, varm bass og klar og tydelig diskant, uten at overtoner blir for skarpe. En litt for lite avansert 5-punkts EQ gjør det vanskelig å få frem det samme tunge slaget den i nedre del av bassen som vi får med Turtle Beach Stealth 450 når noen slår seg løs med en Madsen MG i Battlefield 1. Men de har et godt driv i bunnen likevel, og er de eneste som samtidig ikke blir ubehagelig skarpe når Geralt of Rivia krysser klinger med banditter og vanskapninger i The Witcher. Til musikk gir de oss i tillegg det luftigste stereobildet, og selv om enkelte feinschmeckere der ute sikkert vil savne mer detaljkontroll for å finstille EQ-en, synes vi de klarer seg svært bra også her. Det eneste store vi har å utsette på hodetelefonene er prisen. Siden fordelene er finesser vi kan klare oss uten på et slikt par hodetelefoner, og de koster over dobbelt så mye som nestemann på lista, ville vi sjekka både to og tre ganger om lommeboka er stor nok. Det er tross alt mye annet gøy man kan legge de sparte 1500 kronene i. Men hvis det frister kan du kan lese mer om Astro a50 her » Pluss Svært god lydkvalitet

Svært komfortable

Dockingstasjon fungerer som stativ og lader

Gode flerbruksmuligheter

Kan justere lyd fra spill og kommunikasjon uavhengig av hverandre

Forholdsvis avanserte innstillinger for streaming Minus Lite bærbar basestasjon

Kun 5-punkts EQ

Det trådløse signalet har noe dårlig gjennomtrengingsevne

Har ikke egen knapp for å dempe mikrofonen

Dobbelt så dyre som konkurrentene

8 /10 Meget bra Mest for pengene og en god nummer 2 Logitech G933 Vi er ikke i tvil om at det er Logitech G933 som gir oss mest for pengene. Lydkvaliteten ligger ikke langt bak testvinneren, og med en 10-punkts EQ er det gode muligheter for å justere lydbildet etter smak. Her får vi et dugelig med driv og trykk i bassen, enten det er snakk om basstrommer eller digitale eksplosjoner, men vi klarer ikke helt å gjenskape den samme klarheten i høytonene som vi fikk med Astro a50 uten at det oppleves litt for skarpt. Komforten er god, og hodetelefonene sitter forholdsvis godt på hodet, men klemmer noe mer enn en del andre i testen. Det oppleves ikke ubehagelig for undertegnede, heller ikke når jeg har brillene på, men det kan være greit å være obs på. Designet har tydelig «gaming»-preg som kanskje ikke alle ville sette pris på, men gir til gjengjeld mye god funksjonalitet, som mikrofon som kan skjules og avtakbare deksler med rom for å transportere sendepinnen. Ekstra funksjonsknapper kan settes opp etter behov i Logitechs svært gode programvare, der vi også kan sette opp ulike lydprofiler for ulike spill. For eksempel FPS-optimalisert EQ for Counter Strike, og mer storslått lyd for cinematiske enspilleropplevelser. Siden senderen har en egen mini-jack inngang er det svært enkelt å bruke hodetelefonene trådløst med andre lydkilder enn PC-en, så lenge du har tilgang til mini-jack-ut og USB-strøm til senderen. En ulempe som er verdt å merke seg er at vi hører lite av vår egen stemme fra mikrofonen, selv om hodetelefonene har en egen lyttefunksjon for det. Det gjør at vi har lett for å snakke høyere med lagkameratene med disse enn med de andre hodetelefonene i testen, noe som er verdt å være obs på hvis du spiller i nærheten av andre. Du kan lese enda mer om G933 her » Pluss God lyd og fin surroundeffekt

God programvare med 10-punkts EQ og spillprofiler

Svært gode flerbruksmuligheter

God batteritid og rekkevidde

Grei lydkvalitet på mikrofonen (til sitt bruk)

Komfortable Minus For svak feedback fra mikrofonen

G-knappene er uoversiktlig plassert

Designet kan bli litt for voldsomt for enkelte; men det er en smakssak 7 /10 Bra For FPS-spilleren som vil ha trykk i bunn eller ekstra hørselshjelp Turtle Beach Stealth 450 Disse hodetelefonene slår overraskende godt ifra seg i de lavere frekvensene, og har et merkbart hardere trykk i bassen når vi tester det på de mer grovkalibrede våpnene i Battlefield 1. Til gjengjeld får vi ikke den samme tilstedeværelsen i de høyere tonene uten at lyden oppleves veldig skarp. Vi får ikke tilgang til å justere EQ-en, men en egen knapp på selve klokkene lar oss bla gjennom fire forhåndsinstillinger (nøytral, bass, bass og diskant og kommunikasjon), i tillegg til modus for spill, film og musikk hvis vi går inn i innstillingene til hodetelefonene via «Avspillingsenheter» i Windows. En litt interessant innstilling av en annen type heter «superhuman hearing». Her kuttes nesten all bass, og en kraftig kompressor klemmer resten av lydbildet kraftig sammen, slik at små lyder, som skritt, høres like godt som store eksplosjoner. Det blir langt fra noe pen lyd, men det kan gjøre det et lite hakk enklere å høre fiendene dine, slik at du kan finne dem før de finner deg. Hodetelefonene er ellers veldig lette, noe som bidrar til grei bærekomfort til tross for at de klemmer en del inn mot hodet. Den lave vekten kommer mye av bruken av lett plast som materiale, noe som også gjør at de føles litt billige i hånden. De byr ikke på trådløse flerbruksmuligheter, men en mini-jack-inngang i selve hodetelefonen gjør det om ikke annet mulig å koble dem til mobilen og andre lydkilder med kabel. Her går vi litt mer i dybden på hodetelefonene » Pluss God lydkvalitet med god bass

God mikrofon

God batteritid

Lette, og sitter godt Minus Bøylen klemmer ganske hardt, kan oppleves ukomfortabelt

Litt «skranglete» konstruksjon

Lekker en god del lyd

Dyre i forhold til kvalitetsfølelsen de gir

Unaturlig klang i surroundeffekten