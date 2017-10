Samletest Trådløse spillmus

Flest muligheter og best programvare

9 /10 Imponerende

G903 er Logitechs flaggskip-mus, og kort sagt G900 med støtte for trådløs lading via Powerplay-musematta. Til tross for dette er ikke G900 noe billigere.

Design og komfort

Den er designa for å ligge like godt (eller dårlig) i både venstre som høyre hånd, med markant bakbue og innsving for tommel på begge sider, men uten den høyrehåndsorienterte hellingen som vi finner på G403, 603 og 703. Dermed ligger den ikke like godt i hånden, etter undertegnedes mening, men i det minste er den bedre for venstrehendte brukere. Hvorfor man ikke bare kan lage ergonomiske mus for både venstre- og høyre hånd er jo et annet spørsmål... Uansett, den ligger greit i både fullhånds- og klogrep.

Vekten på 110 gram er lav og fin, og plasten er teksturert, men vi savner likevel bedre gummiering på sidene, slik som vi får med G703, Razer Lancehead og Asus ROG Spatha.

Knapper og programvare

G903 kan settes opp med inntil 11 knapper, men den er nok ikke like MMO-vennlig som ROG Spatha. Fire av dem er på siden, og der kan vi velge om vi vil bruke to, fire eller ingen. Undertegnede har valgt å gå for bare to, siden de to på høyresiden havnet der jeg holder musa med ringefingeren og lett ble trykket ned ved et uhell. Men det er jo fint med valgmuligheter.

To av de andre knappene er bak hjulet og er i utgangspunktet for DPI, mens de to siste «ekstraknappene» er musehjulet som kan flyttes til høyre eller venstre. Dermed er ikke alle like lett tilgjengelige i kampens hete som på mer dedikerte MMO-mus, men de fungerer fint i situasjoner der det ikke står om umiddelbar liv og død. Ellers er dette den eneste musa i testen der vi kan veksle mellom om musehjulet skal være trinnvist eller trinnløst.

Logitech har testens beste programvare, med en mengde ferdige spillprofiler, slik at vi enkelt kan sette opp spillfunksjoner til de ulike knappene. Hvis vi for eksempel velger spillprofilen for GTA V kan vi for eksempel velge funksjonen «Previous Radio Station» og bare dra den til knappen vi vil. Enkelt og oversiktlig. Vi kan også lage egne funksjoner og makroer under spillprofilene, men de lastes ikke opp til «skyen» som med Razers system. Så hvis du må slette programvaren, mister du makroene og andre ting du har satt opp.

Konklusjon

Undertegnede savner litt bedre ergonomi (jeg håper fortsatt, og helt sikkert forgjeves, på en trådløs G502), men utover det er det unektelig en svært god spillmus for deg som enten har behov for litt flere knapper å boltre deg på, eller vil sikre deg mot at et slikt behov dukker opp i fremtiden. Den trådløse ladingen er også en herlig luksus, men det blir jo kostbart med tanke på at Powerplay-matta for øyeblikket koster 1250 kroner. Men Razer Lancehead er også et godt alternativ.