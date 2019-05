Samletest Trådløse hodetelefoner med aktiv støydemping

Fortsatt kongen på haugen

9.5 /10 Imponerende

Vi har lenge svært begeistrede for Bang & Olufsens H9, og den sist ankomne modellen H9i er intet unntak.

Mye er fortsatt likt sammenlignet med forgjengeren, hvor for eksempel utformingen er så godt som lik. Det betyr at du får et meget komfortabelt par øreklokker som du fint kan bruke i flere timer av gangen uten ubehag.

Materialvalgene er fortsatt helt i toppen, hvor elementer som skinn og metall gjør at du får kvalitetsfølelse fra øverste hylle. Dessuten har batteritiden blitt noe bedre, opp fra 14 timer på H9, til 16 timer nå med støydempingen aktivert.

Noen vil muligens irritere seg over at H9i bruker touchpaneler utvendig som fjernkontroll, men vårt inntrykk er at dette er noe du venner deg til relativt fort.

Om støydempingen er det absolutt viktigste kriteriet for deg bør du nok gå et hakk lenger ned på lista. H9i er nemlig ikke helt på nivå med de aller beste her. Den tar vekk en god del støy på kontoret eller på bussen og klarer seg greit på fly, men du får bedre støydemping både fra Sony, Bose og Jabra.

Bang & Olufsen kompenserer imidlertid med en helt fabelaktig lydkvalitet, og her har også H9i tatt noen steg fra den tidligere H9-modellen. Mens H9 hadde en ganske «soft» klang, hvor vi ønsket oss et snev mer diskant, er det nesten motsatt ønske som nå gjelder for H9i.

Diskanten har nemlig blitt langt mer detaljert og glassklar, og balanserer helt på kanten til å bli for skarp på enkelte typer musikk. Samtidig er bassen blitt noe mer luftig og mindre buldrende enn med H9, men totalen er til det bedre, etter vår mening.

Skulle du ha behov for å endre på dette, er dette fort gjort via appen til B&O Play, hvor du kan endre i equaliseren mens musikken spilles. H9i spiller rett og slett på et nivå over de fleste av konkurrentene med støydemping, og det gjør at vi fortsatt plasserer dem helt på topp.

Prismessig er disse fortsatt dyrere enn konkurrentene, men så fort du tar på deg klokkene er prisforskjellen fort glemt.

Velg disse hvis: Du synes fantastisk lydkvalitet i hverdagen er viktigere enn å ha den aller heftigste støydempingen – og synes design er noenlunde viktig.

Les hele testen av B&O Play H9i her »