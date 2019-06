SAMLETEST: Store, trådløse ladeplater

De siste årene blir stadig flere dingser levert med støtte for trådløs lading. Selv om den trådløse ladingen teknisk sett ikke er like rask som vanlig lading med kabel, er det likevel noe mange foretrekker. Rett og slett fordi det er så enkelt å bare legge fra seg mobilen eller klokken på en ladeplate, fremfor å måtte fikle med en kabel.

Apple skulle revolusjonere ladeplatemarkedet med en dings de kalte AirPower. De viste den frem for første gang i 2017, men etter en rekke forsinkelser bestemte de seg tidligere i år å kansellere hele prosjektet.

Derfor bestemte vi oss for å samle inn en rekke ladeplater, spesifikt de som har plass til flere å lade flere dingser på én gang, for å se hva man bør velge nå som AirPower er kansellert.

I første runde har vi bare fått inn fire modeller, men venter på flere for å utvide testen senere, blant annet trippellader fra Zens:

Deltaco QI Wireless Charger for 3 Units

Ikea Nordmärke

Nomad Base Station Apple Watch Edition

Nomad Base Station Hub Edition

Den største forskjellen mellom de fire modellene er ladeeffekten og prisen:

Deltaco Wireless Charger Ikea Nordmärke Nomad Base Station Apple Watch Edition Nomad Base Station Hub Edition Ladeteknologi: Qi Qi Qi Qi Antall ladesoner: 3 3 3 + Apple Watch 3 Ekstra kontakter: 2 USB-A 1 USB-A 0 1 USB-A

1 USB-C Lading: 3 X 5W 3 x 5 W 2 X 10W 2X 10W 18 Watt på USB-C Pris: 399 kroner 549 kroner 1499 kroner 999 kroner

Fordeler trådløs lading

Det er ganske stor størrelsesforskjell på de trådløse laderne. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

La oss ta det viktigste først: Hvorfor skal man velge en trådløs lader foran en kablet variant, når sistnevnte lader mobilen mye raskere?

Svaret er rett og slett enkelthet. Det er enkelt å bare legge mobilen ned på en plate, og i praksis, i hvert fall på kontoret, har en trådløs ladeplate gjort at mobilen min nesten alltid er fulladet. Selv om jeg tidligere hadde en ladekabel liggende ganske tilgjengelig, tok jeg meg sjeldent tid til å koble den til mobilen. Nå får mobilen alltid litt lading. Selv om det ikke går særlig raskt, lades den ofte nok til at jeg nesten alltid går ut av kontoret med over 90 prosent strøm igjen. Det merkes.

Der slutter egentlig fordelene for en trådløs lader med bare én ladeplate. Men for en lader med plass til flere enheter er det et par ekstra fine fordeler. På reise trenger du bare å ha med deg én dings, og i for eksempel Nomads tilfelle følger det med ulike plugger for forskjellige standarder – enten du reiser til USA eller Storbritannia.

Med én ladeplate som kan lade flere ting blir det også færre kabler totalt sett, noe som kan være en fordel for alle som hater kabelrot.

Ulemper med trådløs lading

Deltacos lader bruker lang tid på å lade. Testmobilen vi puttet kom bare opp til 16 prosent strøm etter en halvtime lading. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Den største ulempen med å bruke en trådløs lader er at det går treigt å lade opp mobilen. Med en kabel koblet rett til mobilen, eller hva enn du lader, vil det nesten alltid gå betydelig raskere enn å gjøre det trådløst. Det varierer dog hvor mye futt de forskjellige kablede laderne har også, for eksempel om det er en lader ment for et nettbrett eller bare en mobiltelefon, eller om den har støtte for teknologier som Qualcomms Quick Charge eller ei. Resultatet er uansett at kablet lading har et mye høyere maksimalt ladenivå enn du kan drømme om hos trådløse ladere.

Selv med de trådløse laderne som lader litt raskere, i denne testen Nomad-laderne, er det fortsatt snakk om ganske treg lading.

En annen ulempe er at du må være ganske påpasselig med hvor på ladeplaten du legger mobilen. Noen ladere er litt mer tilgivende enn andre, men stort sett må du være ganske nøye med å legge enheten akkurat på toppen av der ladespolen befinner seg for at den skal lade. Legger du den litt skrått, eller litt på siden, skjer det ingenting. Det kan være spesielt irriterende hvis du har laderen på nattbordet og ikke ser i mørket at du har lagt mobilen litt feil på ladeplaten før du sovner.

Lysindikator på siden er en fordel for å se at mobilen faktisk lader. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Tredje, og kanskje mest innlysende problem, er at det ikke er så lett å bruke mobilen mens den lader på en ladeplate. Du kan naturligvis vekke skjermen og trykke deg litt rundt, men det er ikke noe du gjør i mer enn et par sekunder før du heller plukker den opp.

Slik har vi testet de trådløse Qi-laderne

Først og fremst var vi ute etter å teste trådløse ladere med plass til flere enn én enhet. Stadig flere ting kommer med støtte for trådløs lading, slik som ørepluggetuier og nødladere, og siden trådløs lading går relativt tregt, kan det være kjekt å kunne lade flere ting samtidig.

Det viste seg imidlertid at utvalget av multiladere er ganske labert, og derfor endte vi opp med bare fire ladere i første runde.

Vi har brukt en iPhone Xs og en Samsung Galaxy S10 for å sjekke de forskjellige laderne. Samsung-mobilen tømte vi regelmessig for strøm, før vi la den på laderen og så hvor mye den ble ladet opp på 30 minutter.

Vi oppdaget at noen ladere var bedre til å lade mobiler med tjukt deksel, så vi tok det med i testfasen også, og vurderte deretter. Det er ganske klønete hvis man er nødt til å ta av mobildekselet sitt hver gang man skal lade mobilen.

For å se hvor godt mobilen ligger satte vi dem på hell, omtrent 15 grader, for å se om mobilene skled av.

Testresultat kort oppsummert:

Deltaco Wireless Charger Ikea Nordmärke Nomad Base Station Apple Watch Edition Nomad Base Station Hub Edition Ladeprosent etter 30 minutter: 16 prosent 16 prosent 23 prosent 23 prosent Størrelse: Stor Enorm Kompakt Kompakt Overflateglatthet: Glatt, men klarte å holde igjen mobilen et par ganger Veldig glatt, men gummiert plusstegn kan redde mobilen Veldig glatt Veldig glatt Kan den lade gjennom kredittkort? Ja, 3 stykk Ja, 3 stykk Ja, 2 stykk Ja, 2 stykk Indikasjon for ladesoner: Ja Ja Nei Nei Lysindikatorer: Ja Ja, men ikke som du kan se Ja Ja Pris: 399 kroner 549 kroner 1199 kroner 999 kroner

Her er vår endelige vurdering:

Best i test: Lekker og smart Nomad Base Station Hub Edition 7 /10 Bra Nomad Base Station går av med seieren i samletesten vår, men strengt tatt klarer ingen av laderne å levere akkurat det produktet vi hadde håpet på. Alle har sine begrensninger, men i våre øyne er de minst graverende i Nomads enkleste variant. Nomad-laderen kan lade dingsene dine relativt raskt, ettersom den kan by på to samtidige 10 watt-ladeplater. Dette er dobbelt så mye som laderne fra Deltaco og Ikea. I ladetesten vår fikk den en Samsung Galaxy S10 opp fra 0 til 23 prosent på en halvtime – omtrent 50 prosent mer enn det de konkurrerende laderne klarte. For en lader er naturligvis ladetiden blant det viktigste vi vurderer. Foto: Niklas Plikk, Tek.no I motsetning til Apple Watch-versjonen av laderen er det enkelt å få plass til to mobiler på ladeplaten, men vi skulle ønsket oss indikatorer for å vise hvor ladeplatene på undersiden befinner seg. Det er nemlig tre ladeplater som gjemmer seg under, selv om man bare kan lade to ting om gangen. Det kommer ikke tydelig frem av designet, bortsett fra tre indikasjonslys på fremsiden som viser hvilken ladeplate som er aktiv. Foto: Niklas Plikk, Tek.no Nomad skryter av «non slip feet» på laderen, men vi skulle også gjerne sett at det var en «non slip»-overflate her. Med mindre du plasserer laderen helt flatt, er overflaten såpass glatt at ting du lader står i fare for å skli av. Vi liker at det er både en USB-A- og en USB-C-utgang på baksiden, for å koble til ytterligere ladere, og at designet generelt er så kompakt og fint. I tillegg følger det med flere forskjellige strømplugg-adaptere, så du kan plugge den inn inn enten du befinner deg i Storbritannia eller Nord-Amerika. Kjekt å ha. Det største aberet til Nomad Base Station er prisen på cirka 1000 kroner. Her betaler du mye for design og utføring, men med rask lading og USB-C-plugg på baksiden byr den likevel på mer enn det de billigere konkurrentene gjør. Fordeler 10 Watts-lading

Både USB-A og USB-C-innganger bak

Lysindikasjon under lading

Kompakt

Følger med internasjonal plugg til reise

Lekkert design Ting å tenke på Dyr

Kan bare lade to ting om gangen

Glatt overflate

Vanskelig å vite hvor ladesonene er

Mest for penga Deltaco QI Wireless Charger for 3 Units QI-1023 6.5 /10 Helt greit Den billigste laderen i testen vår heter Deltaco QI Wireless Charger for 3 Units QI-1023, men for å gjøre det litt enklere for oss selv har vi valgt å bare kalle den Deltaco Wireless Charger. Foto: Niklas Plikk, Tek.no Deltaco-laderen er et helt streit produkt som gjør akkurat det den skal. Den lader opptil tre enheter samtidig, og ladesonene er tydelig markert med store plusstegn på overflaten og indikasjonslys på siden. Vil du koble inn flere ladere kan du gjøre det via to USB-A-utgangen på siden. Selv om Deltacos ladeplate er betydelig større enn Nomad-laderne, fremstår den som relativt nett og kompakt satt ved siden av Ikeas Nordmärke-beist. Deltacos største ulempe er ladeeffekten på bare 5 watt. Det tar lang tid å lade ting på den, og vår Samsung Galaxy S10 kom seg bare opp til 16 prosent etter en halvtime – nøyaktig det samme resultatet som vi fikk med Ikea-laderen. For en lader, som er laget for å lade ting, er dette et essensielt punkt, og Nomad-laderne kommer begge bedre ut. Deltaco Wireless Charger er langt ifra et premiumprodukt, med hardt og glatt plastmateriale på toppen og halvgjennomsiktig plast på siden som får lysindikatorene til å blø over i hverandre. Med en prislapp på 399 kroner hadde vi imidlertid heller ikke forventet så mye mer heller. Hvis du bare vil ha en enkel og grei Qi-lader som kan lade flere ting på én gang, vil Deltaco-laderen gjøre jobben. Fordeler Billig

Tydelig merking av ladesoner

To USB-utganger

Lysindikator på siden

Kan lade tre enheter samtidig Ting å tenke på Lader tregt

Veldig glatt overflate

Billige materialer

Den lekreste måten å lade på Nomad Base Station Apple Watch Edition 6 /10 Helt greit Foto: Niklas Plikk, Tek.no Foto: Niklas Plikk, Tek.n Ved første øyekast kan det se ut som Apple Watch-versjonen av Nomad Base Station er helt lik som den vanlige Nomad Base Station, men med én ekstra fordel: Apple Watch-laderen. I praksis viser det seg imidlertid at Apple Watch-laderen gjør at produktet er langt mer begrenset i bruk enn lillebroren. Men la oss ta det positive først: Den lader enheter raskt og effektivt, med 10 watts ladestyrke, noe som resulterte i at vår Samsung Galaxy S10 ladet opp til 23 prosent på en halvtime. Altså nøyaktig samme resultat som den vanlige Base Station-laderen. Materialbruken, vekt og utseende oser kvalitet og de små indikasjonslysene på fremsiden som viser ladestatus er prikken over i-en. For noen Apple-brukere vil dette være den perfekte trådløse laderen, men det forutsetter at du har trioen av Apple-produkter: Apple Watch, iPhone og Airpods med trådløst ladeetui. Hvis du har noe annet utstyr, eller vil lade noen andre ting på ladeplaten, er basisversjonen et mye bedre valg. For denne laderen har nemlig ikke en eneste USB-utgang på baksiden – hverken USB-A eller USB-C, og på grunn av plasseringen til Apple Watch-laderen kan du ikke lade to mobiler på platen samtidig. Akkurat som med den vanlige Nomad Base Station savnet vi også indikatorer for å vise hvor de tre ladeplatene på innsiden er plassert, slik at det blir lettere å plassere mobilen som skal lades. Begge modellene krever nemlig at du plasserer mobilen hakket lenger ut enn man skulle tro, og også lenger ut enn de selv viser på promomaterialet sitt. Dette er ikke et dårlig produkt, langt derifra, men det er veldig spesifikt for deg med Apple Watch, en iPhone og et par trådløse hodetelefoner, og dette er de eneste tre produktene du vil lade. For alle andre, og kanskje selv deg med disse tre tingene, anbefaler vi heller den billigere, vanlige Base Station-varianten. Fordeler 10 Watts-lading

Kompakt

Egen Apple Watch-lader

Lysindikasjon under lading

Følger med internasjonal plugg til reise

Lekkert design Ting å tenke på Apple Watch-laderen blokkerer for annen lading

Ingen USB-utganger på baksiden

Glatt overflate

Vanskelig å vite hvor ladesonene er