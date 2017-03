Samletest Spilltastaturer

Vi har ikke vært så flinke til å teste spilltastaturer i den siste tiden, men nå skal vi skjerpe oss. For at det skal bli lettere for deg å finne et tastatur når du trenger det, og lettere for oss å teste flere tastaturer (slik at du kan føle deg trygg på at vi har god oversikt og vet hva vi snakker om), blir dette en løpende samletest.

Det vil si at vi oppdaterer denne artikkelen etter hvert som vi tester nye tastaturer, slik at du får både en oversikt over de ulike modellene på markedet, og ferske testvinnere.

Hvilke tastaturer finner du her?

Hva er egentlig et spilltastatur? Dette er et overraskende vanskelig spørsmål for oss å svare på, skal vi være helt ærlig. Hvilke kriterier skal vi sette for at et tastatur skal være et spilltastatur? Mekanisk holder for eksempel ikke, for det finnes mange membran-tastaturer beregnet for «gaming». Og det finnes selvsagt mekaniske tastaturer som ikke er beregnet for det. Må et spilltastatur ha masse fargeeffekter, ekstra skjerm, metallkarosseri og bøtter av makro-knapper? Åpenbart ikke; det finnes mange gode spilltastaturer som ikke har noen av delene.

Så hva slags krav setter vi for å inkludere et tastatur her? Først og fremst at det markedsføres for spilling. Ikke verdens mest solide definisjon, men et godt sted å begynne, i alle fall. Selv da finnes det alt for mange spilltastaturer av ymse varianter til at vi kan teste alle, så vi kommer til å fokusere på de mest populære merkene og spennende modellene. Og vi kommer heller ikke til å gå langt tilbake i tid og legge til tastaturer som er flere år gamle, selv om de kanskje fortsatt er på markedet og fungerer like fint i dag som de gjorde for både to, tre og fem år siden.

Så, med andre ord, her vil du finne de mest interessante, nyere spilltastaturene, så «best i test»-tittelen er med det forbeholdet. Dessuten handler det mye om preferanse, og våre favoritter er på ingen måte garantert å bli dine. Så ta det for det det er: En gjennomtenkt og gjennomtestet anbefaling fra noen som bruker svært mange av sine våkne timer med tastaturet under hendene, både til skriving og spilling.

Tre ting før vi begynner

Hvilket tastatur trenger du egentlig? La oss se på tre punkter som er fine å ha med i betraktningen.

1: Hvilke brytere vil du ha? Rød? Blå? Mecha Membrane? Høye, lave, flate?

Mekanisk VS membran

Fordelen med mekaniske tastaturer er i korte trekk at tastene (med unntak av hovedsakelig Cherry MX Red) gir bedre taktil og hørbar tilbakemelding, slik at du i større grad vil både kjenne og høre når tasten er trykket langt nok ned for at trykket skal bli registrert. Kort sagt: De føles bedre. Enkelte brytere kan også være lettere å presse ned, som er fint i bilspill og spill der du løper mye rundt, som for eksempel DayZ (den gang det var gøy). Tror du ikke at du kan bli sliten i fingrene av å holde nede tastaturknapper, kanskje? Prøv å «spawne» i Cherno og løp opp til kameratene som venter oppe ved North West Airfield, så skal du få se. Bryterne har også lengre levetid enn membranbrytere, og ofte kan du velge mellom flere ulike typer med litt ulike egenskaper.

De fleste spilltastaturene har høye taster, men noen, som Razer Ornata (til høyre) har mellomhøye, som i alle fall undertegnede synes er bedre for lange skriveøkter. Foto: Kristoffer Møllevik

En ulempe med mekaniske tastaturer er at de som regel er dyrere, det finnes svært få ergonomiske modeller, og de aller fleste har høye taster, noe som kan være litt kjipt hvis du skriver veldig mye. Undertegnede løser dette enkelt med å ha to tastaturer - ett mekanisk for spilling og ett med flate taster for skriving. Men for de aller fleste vil vel mesteparten av skrivingen foregå på kontoret, så da kan sjefen betale for et skrive-tastatur der, og så kan du heller spill-optimalisere oppsettet hjemme.

Ulike typer mekaniske

Det er også flere ulike mekaniske brytertyper med litt ulike egenskaper, og mange tastaturer kommer i utgaver med ulike tastetyper. De vanlige typene her er MX Cherry Red, Blue og Brown, i tillegg til ulike produsenters egne typer, som Logitech G og Razers nye halvmekaniske Mecha Membrane. Det blir for mye å ta alle her, men du finner en god oversikt i denne guiden.

2. Størrelsen teller

Mange tastaturprodusenter lager tastaturer med og uten num-paden. Undertegnede er veldig fan av spilltastaturer uten numpad, siden det blir bedre plass til å flytte på spillmusa, samtidig som vi kan ha en nøytral og behagelig stilling på armene, med albuene inn til siden og hendene innafor skulderbredden. De tar dessuten mindre plass under transport, og kan være fine på LAN hvis spillepulten er litt liten. Den manglende numpaden kan alltids erstattes med en ekstra, kablet eller trådløs. Dette er nok både en smaksak og en vanesak, men helt klart verdt å vurdere.

Lite ekstra dilldall, men en bokstavelig talt «killer combo» for FPS-spill, i all sin enkelthet, siden tastaturet uten numpad gir oss mye ekstra plass til peke rundt med geværet. Foto: Kristoffer Møllevik

3. Trenger vi lys, ekstra knapper og skjermer?

En stund nå har trenden vært at alt som kan kobles til «gaming» skal være et salig lysorkester fra ende til annen, i ørten millioner farger og mønstre. Det ser tøft ut på utstilling og på LAN, men heller ikke her har vi sett noe stor nytteverdi. Noen har funksjoner for lysene i ulike spill, som for eksempel at en knapp kan blinke når et angrep er «ladet» i Overwatch - men mesteparten av tiden vi spiller ser vi jo på skjermen, og ikke tastaturet, og der er som regel den samme infoen. Trenger du at lysene på tastaturet skal fortelle deg hvor mye liv du har igjen i CS? Nei, egentlig ikke. Vi vil si at det er (toppen) 10 prosent nyttig og 90 prosent gimmick.

Hva med ekstra makrobrytere, da? Disse kan faktisk være litt nyttige, men det kommer an på om du er interessert i å bruke tid på å sette opp funksjoner for dem eller ikke - og F-tastene fungerer greit til den jobben i mange spill. Ekstra programmerbare knapper kan settes opp til å for eksempel automatisk skrive hurtigsvar i chatten, enten det er i spillet eller på Facebook. «No, you are the n00b, you n00b!» kan vi nå skrive med bare ett tastetrykk, uten å dumme oss ut ved å bli drept mens vi skriver. Happy day! Og kanskje mer nyttig, i RPG- og MMO-spill kan vi koble sammen nyttige kombinasjoner av «spells», «potions» og andre hjelpemidler for å ha det lett tilgjengelig i kampens hete.

Slik har vi testet

Alle tastaturene er blitt spilt med i minimum tre timer, hvorav minst to timer sammenhengende. En tøff jobb, men ikke takk oss, vi får vår lønn i ekstralivet. Dessuten har alle vært brukt som skrivetastatur minst en halv arbeidsdag, men akkurat på det punktet har personlig preferanse så mye å si for en heltidsskribent at vi har ikke vektlagt skriveegenskapene i konklusjonen, annet enn dersom vi har funnet noe direkte feil.

Best i test Razer Ornata Chroma Gaming 8.5 /10 Meget bra Her synes vi Razer virkelig er inne på noe, og selv om det først og fremst er de nye tastene vi tenker på, fremstår Ornata som et helhetlig, godt produkt. Designet ser for så vidt nøytralt nok ut (helt til vi skrur på lysene), men det er et ganske stort tastatur, svakt forhøyet bak og med skråstilte linjer for at det ikke skal se for «klosset» ut. En omtrent to meter lang, flettet kabel kan legges i kabelspor rett frem og til begge sidene, men det er ikke laget gjennomgang for hodetelefonledning midt under. Tastaturet er høyt, men det følger med en behagelig håndleddstøtte i mykt, imitert skinn som enkelt festes eller fjernes med passelig sterke magneter. Dette er fine finesser som skaper et godt kvalitetsinntrykk. Men, som vi har vært inne på, er det først og fremst tastene som hever Razer Ornata flere hakk. For det første er de bare medium høye, noe undertegnede synes er helt herlig, siden vi får fordelen med god, lettkjennelig separasjon mellom tastene, uten at vi må holde fingrene så høyt når vi skriver med dem. For det andre så har Razer truffet blink med den nye brytertypen, som de kaller «Mecha-Membrane». Som navnet kanskje sier er dette en slags hybridløsning som henter litt fra både membranleiren og den mekaniske. Tastene føles som en mellomting mellom MX Brown og Blue, som kort sagt vil si at de har et ikke-lineært nedtrykk, tydelig taktil tilbakemelding bekreftet av en finfin klikkelyd som undertegnede liker, men som nok kan få enkelte av mine kolleger til å klikke på en helt annen måte. Membrandelen av tastaturet demper lyden noe sammenlignet med MX Blue, men ikke mye. Selve nedtrykket er dog ganske tungt, faktisk såvidt litt tyngre enn MX Blue, noe som krevde litt tilvenning. Dette vil gjøre det enklere å unngå å trykke ned knapper uten å mene det, noe vi opplevde som et lite problem med SteelSeries MX800, men hvis du fra før av er forelsket i det noe lettere, lineære nedtrykket til Cherry MX Red-bryterne er det ikke sikkert at overgangen blir helt smertefri. Vi hadde også gjerne sett at kabelene var avtagbar, slik som på for eksempel Cooler Masters tastatur, siden det da blir litt mindre risiko for slitasje på kabelen når vi frakter tastaturet. Programvaren er heller ikke dum, med mulighet for å sette opp mange spillprofiler med tilknyttede makroer og lys, slik at du kan se hva slags profil som er aktivert. På toppen av det hele er ikke prisen så gal heller, sett i forhold til funksjonaliteten og den generelle kvalitetsfølelsen. Pluss Gode, mellomhøye taster

Stor og behagelig håndleddstøtte

Oversiktlig og god programvare

Gir et godt, helhetlig kvalitetsintrykk

Grei pris Minus Har ingen ekstra makroknapper

Kommer ikke i liten utgave uten numpad

Har ikke dedikerte medieknapper

7.5 /10 Bra Mye for pengene Logitech G610 Med en prislapp på drøyt 700 kroner er ikke dette akkurat et billig tastatur, men med tanke på hvor mange av konkurrentene som koster over tusenlappen, er det i grunn ikke så galt. Det er i grunn lite som skriker «dataspill» med designet. Firkantet matt plast med blanke sidepaneler og hvitt baklys. Tastene er riktignok for høye til at undertegnede ville brukt det som skrivetastatur, men utover det har det lite til felles med det nesten overdrevne uttrykket til «storebror» G910. Et eget rullehjul for volumet får oss til å tenke på Logitech G710+, men bortsett fra noen ekstra knapper for mediestyring mangler G610 finesser som USB-port, kabelspor for hodetelefonledning, ekstra programmerbare funksjonsknapper og håndleddsstøtte. Sistnevnte koster dog ikke all verden å kjøpe utenom, men tastaturet er såpass høyt at vi synes det burde fulgt med. Ellers kommer tastaturet med tastetypene Cherry MX Red eller Cherry MX Brown, som begge er gode alternativer med sine lette nedtrykk. Undertegnede foretrekker sistnevnte på grunn av den taktile tilbakemeldingen, men det er nok både en smaks- og vanesak. Logitechs svært gode programvare gjør det for øvrig veldig enkelt å sette opp tastaturet med ulike funksjoner, med siden det ikke er noen ekstra programmerbare knapper på G610, er det F-knappene som er gjort tilgjengelig for makroer. For så vidt greit nok, men på Razer Ornata kan vi endre funksjonen på absolutt alle knappene. Det er ikke noe vi savner veldig, men vi liker å ha muligheten dersom behovet skulle dukke opp. Konklusjon: Et bra tastatur i sin prisklasse, og vi liker det nøytrale uttrykket, men vi synes Logitech kunne hatt et litt bedre øye for detaljer som kabelspor og en god håndleddstøtte. Pluss Gir mye for pengene

Kompakt og enkelt

Svært god programvare

Dedikerte medieknapper

Flere tastevalg (Cherry MX Brown og Cherry MX Red)

Flere tastevalg (Cherry MX Brown og Cherry MX Red) Minus Kommer ikke i liten utgave uten numpad

Ingen ekstra makroknapper

Kommer ikke med håndleddstøtte 7 /10 Bra Kompakt, enkelt og LAN-vennlig Cooler Master Storm Masterkeys Pro S I all sin enkelhet har Cooler Master CM Storm Quickfire Rapid-I vært et av undertegnedes favoritttastaturer de siste årene. Kompakt og enkelt design, avtagbar kabel for enklere å bytte til skrivetastaturet, hvitt baklys og ikke noe dilldall. Og ved første øyekast ser Masterkeys Pro svært likt ut. Tastene har fått litt andre fonter, et fåtall funksjoner har byttet plass, men den eneste større forskjellen er at vi nå har full RGB-belysning. Det ser kanskje tøft ut på LAN, men gir oss ingen reell nytteverdi. Men tastaturet er jo ikke blitt noe dårligere av den grunn. Her kan vi velge mellom både røde, brune og blå taster, i tillegg til at tastaturet kommer i en stor og en liten utgave, med og uten numpaden. Og vi kan fortsatt ta av kabelen, noe som gjør det enkelt og sikrere for deg som flytter mye på tastaturet, enten du bytter mellom ulike tastaturer, eller tar det med hjem i helgene. Dessuten er du litt mer sikret mot kabelbrudd, siden en ny USB-kabel ikke koster stort mer enn en kaffe og en bolle, mens et nytt tastatur ville blitt litt dyrere. Som hovedtastatur for skriving blir dette neppe undertegnedes favoritt med det første. Med Cherry MX Blue-taster er det sikkert ikke så verst, men jeg foretrekker tynnere skrivebrett enn hva vi får her. Til spilling går det selvsagt mye bedre, og med tre ulike tastevalg (rød, blå og brun) burde de fleste kunne finne et oppsett de blir fornøyde med. Men vi savner en god håndleddsstøtte for å kunne ha en litt mer nøytral vinkel på håndleddene under lengre økter. Slike er selvsagt å få kjøpt rimelig der de selger kontorrekvisita, men vi hadde foretrukket ett som var tilpasset tastaturet, som på Razer Ornata. Når det kommer til mer avansert funksjonalitet er det nok heller litt labert. Programvaren gir oss gode muligheter for å sette ulike lys og farger for ulike taster, men ingen makrokontroll. De må vi ta opp direkte på tastaturet, og fremgangsmåten er langt fra åpenbar. Og selv om vi kan sette opp ulike makroer i ulike profiler, savner vi den gode oversikten, finjusteringsmulighetene (endre forsinkelser i makro-kjeden, for eksempel) og muligheten til å knytte ulike profiler opp mot bestemte spill, som med Logitechs programvare. Konklusjon: Helt klart en sterk kandidat for deg som vil ha noe både enkelt, bra og driftssikkert, men vi savner mer avansert programvare og en tilpasset håndleddstøtte, og synes prisen er høy i forhold til funksjonaliteten. Pluss Kompakt og transportvennlig

Kommer i stor og liten utgave (med og uten numpad)

Flere tastevalg (Rød, brun og blå) Minus Svak makroløsning

Ikke dedikerte medieknapper

Kommer ikke med håndleddstøtte

Litt høy pris

5 /10 Middelmådig Vi skjønner ikke greia Logitech G213 Prodigy Keyboard Vi skjønner oss ikke helt på Logitechs «Prodigy» serie. Når vi leser hva Logitech selv sier om serien, virker det som det skal være de mest proffe spillproduktene de har. Men når vi ser på produktene, og nå sitter med ett av dem under hendene, er vi ikke så sikre lengre. Det som slår oss mest når vi tester G213, er at vi egentlig ikke liker tastene. Det er en slags hybridløsning mellom mekanisk og membran, i den forstand at G213 er et membrantastatur, men med taster i full høyde og med et ikke-lineært nedtrykk som visstnok skal etterligne Cherry MX Brown. Samtidig skal det, ifølge en bloggpost hos Logitech, være stille som et membrantastatur. Men for å være helt ærlig, synes vi egentlig ikke at det er det - i alle fall så lenge vi sammenlinger med Cherry MX Brown og Red. Tastene føles helt greie, men den taktile tilbakemeldingen fra det ikke-lineære nedslaget gir oss ikke den samme presise følelsen som Cherry MX Brown og Blue, og i motsetning til mekaniske brytere som aktiveres «lenge» før du trykker tastene helt ned, må disse bunnes før tastetrykket registreres. I en intens spillrunde rekker du kanskje ikke å merke så mye til det, annet enn kanskje i enkelte RTS-spill der du bruker hurtigtaster for å hoppe raskt fra sted til sted på kartet. Men da er det vel billigere, i det minste? Nei, tvert imot. I skrivende stund koster G213 og G610 omtrent akkurat det samme, og på G610 får vi skikkelige mekaniske taster, samt et bedre volumhjul, i stedet for pluss- og minusknappen som er på G213. Det vi egentlig lurer mest på er hvorfor Logitech ikke benyttet anledningen til å lage G213 med lave taster, eller i det minste mellomhøye, slik som på Razer Ornata. Et kortere nedslag hadde nok passet bedre til tastene, og hvis tanken med «Prodigy»-serien er å nå ut til nye spillere, tror vi egentlig at overgangen fra flatt tastatur til høyt, er større enn overgangen fra membran til mekanisk. Konklusjon: Vi kan ikke se noen gode argumenter for å gå for dette foran for eksempel Logitech G610. Pluss Egne mediekapper

Svært god programvare

Kommer med innebygd håndleddstøtte Minus Høye membrantaster som må «bunnes» for aktivering, gir langt nedslag

Høy pris mtp. membranløsningen

Håndleddstøtten er lav og ikke avtagbar 6.5 /10 Godkjent Stort, forseggjort, men ligger an til å bli dyrt Creative Sound BlasterX Vanguard K08 Vanguard er et nokså stort tastatur, med en rad av makrotaster på venstresiden, en oversiktlig rad av medietaster på oversiden, og et eget volumhjul ikke helt ulikt det vi finner på Logitech G610. Tastaturet er utstyrt med USB-inngang, en dugelig lang, flettet dobbel USB-kabel, og en smal, avtagbar håndleddsstøtte. Sistnevnte er litt i minste laget, og langt på nær så forseggjort som den som kom med Razer Ornata, men bedre enn ingenting. Vekten på hele sulamitten gir oss en god kvalitetsfølelse, men heller ikke her er det laget gjennomgang for hodetelefonkabel under tastaturet. Litt synd, men ikke vanskelig å jobbe rundt. De mekaniske tastene skal være laget i samarbeid med Omron, og er 0,5 millimeter grunnere og aktiveres 0,5 millimeter før tastene i et vanlig tastatur. Creative fremstiller selvsagt dette som en fordel, men hvis du sparer ett helt millisekund per tastetrykk blir vi egentlig overrasket. Men for all del, tastene er gode, og føles egentlig som en litt mer dempet utgave av Cherry MX Brown - altså med litt taktil tilbakemelding, men ikke noe særlig lyd utenom når tastene «bunnes». Fint hvis du vil ha et stille tastatur. Av en eller annen grunn er Enter-tasten bare halve størrelsen av en vanlig enter-tast (ganske lik Shift-tasten), noe undertegnede trengte et par-tre dager for å venne seg til. Irriterende i begynnelsen, men for all del noe man blir vant med. En annen irriterende ting er at ett eller annet (antakeligvis fjærene) i tastaturet «synger» når vi slår ned tastene. Altså, når vi går løs på tastaturet med undertegnedes sedvanlige iver og bravur, hører vi en dempet klang i hele tastaturet. Den overdøves lett av musikk og spillyd, men hvis du er av typen som irriterer deg over lyder, ville vi vært obs på akkurat dette. God programvare gjør at vi får utnyttet de ekstra makro-tastene godt, men vi savner veldig muligheten til å sette opp flere profiler, slik at vi kan veksle mellom ulike makro-oppsett tilpasset forskjellige spill. Konklusjon: Nordisk versjon er på vei, men i mellomtiden vet vi at prisen i euro tilsvarer omtrent 1600 kroner, så det ligger an til å bli et kostbart tastatur. uten at vi egentlig føler at vi får noe nevneverdig tilbake for prisen. Pluss Egne makro- og medietaster

Gir en god kvalitetsfølelse (utenom litt «synging» i karosseriet)

Lydsvake taster, for de som liker det

Grei programvare, men uten flere profiler Minus Ligger an til høy pris

Programvaren støtter ikke flere profiler

Liten Enter-tast. Irriterende, men noe man venner seg til.

For lav håndleddstøtte, sitter dårlig

Stort og litt lite transportvennlig