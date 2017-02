Samletest Spillbærbare med GTX 1070-grafikk

Da vi testet Asus ROG G752VS med GTX 1070 i fjor høst, like etter at Nvidia hadde lansert sin revolusjonerende grafikkarkitektur Pascal for bærbare, var konklusjonen at dette var noe som virkelig ga mersmak.

GTX 1070 i bærbar form tok med seg alle de gode egenskapene fra GTX 1070 for skrivebordsmaskiner, slik som en solid ytelsesøkning og forbedret effektivitet over den Maxwell-baserte GTX 900-serien. Det eneste vi trakk maskinen fra Asus for var den stive prisen, ettersom deres modell med GTX 1070-grafikk var langt dyrere enn tidligere modeller med grafikk fra GTX 900-serien.

Etter å ha tatt tempen på hva et GTX 1070 kunne by på for en spillbærbar er tiden kommet for å zoome ut og ta en titt på flere GTX 1070-baserte spillbærbare. Målet er selvsagt å se om vi klarer å kåre «den beste», eller kanskje «den smarteste», spillbærbare i klassen.

Et forsøk på å finne en spillbærbar som ikke blakker deg totalt

Dermed gikk en forespørsel ut til alle relevante produsenter av spillbærbare med GTX 1070-grafikk om å sende oss et testeksemplar. Kort tid senere vasser vi som oftest i maskiner de fleste bare kan sikle på, men denne gangen hadde vi imidlertid et ønske om å holde prisen nede. Derfor satte vi følgende kriterier for å få lov til å sende et bidrag til samletesten vår:

Testmaskinen måtte ha en 17-tommers skjerm med 1080p-oppløsning, ha et GTX 1070-grafikkort og en pris som lå nærmere 20 000 kroner enn 25 000 kroner.

Vi hørte med Acer, Dell (Alienware), HP, Multicom og MSI. Mens Acer, HP og Multicom raskt fant gode og fornuftige testkonfigurasjoner som passet med ønskene våre, var det ikke like enkelt med Dell og MSI. Der førstnevnte bare kunne tilby en 15-tommersvariant (Alienware 15), ønsket MSI å prakke på oss den ene blodtrimmede og overdådige testmodellen etter den andre – selvsagt med en pris som fikk øvrige kandidater i samletesten vår til å blekne.

Mens ønsket var å sammenligne spillbærbare fra alle de store produsentene blir derfor løsningen i denne omgang å ta for oss kandidater fra Acer, HP og Multicom, før Alienware 15 får sin egen test til uka på grunn av skjermstørrelsen. MSI faller dessverre ut, men vi jobber videre med å få til en test av en av deres litt rimeligere spillmaskiner på et senere tidspunkt.

Merk: Vi har allerede testet Asus ROG G752 med GTX 1070, noe som er grunnen til at denne ikke er i fokus i denne testen. Du finner imidlertid alle ytelsesmålingene fra den i grafene i denne saken.

Her er testkandidatene

Om både pris og ytelse står i fokus hos deg bør maskinene som står på startstreken i dagens samletest være av stor interesse. Acers Predator G9-793, HPs Omen 17 og Multicoms Kunshan P670HS har nemlig alle et råsterkt GTX 1070-grafikkort og en prislapp på mellom 17 000 kroner og 21 000 kroner.

Testkandidatene: Multicom Kunshan, Acer Predator og HP Omen 17. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Vår testkonfigurasjon av Acers Predator er akkurat erstattet av en oppgradert versjon med Kaby Lake-prosessor, men har ellers identiske spesifikasjoner. Også vår testkonfigurasjon av HPs Omen 17 ser i disse dager ut til å være på vei ut i påvente av oppdaterte modeller med Kaby Lake. Multicom rakk akkurat å oppdatere sin Kunshan P670HS med Kaby Lake til denne testen, så vi får dermed mulighet til å se hva den nye prosessorgenerasjonen har å bidra med i våre ytelsesmålinger.

Som du kan se i sammenligningstabellen nedenfor er det ikke småtteri våre testkandidater stiller med. Her får du råsterk grafikk, flust med lagringskapasitet, fremtidsrettede tilkoblinger og raske paneler som bør egne seg godt til spill.

Av høydepunktene vil vi ved siden av grafikken fremheve Multicoms Kunshan P670HS for å by på en sprek prosessor fra nyeste generasjon, mengder av SSD-lagring og hele 32 GB minne. Fremdeles til en god pris. Acers Predator skal også nevnes, der denne er alene om å tilby en Thunderbolt-port med USB Type C-kontakt.

Nå kan imidlertid ikke en maskin vinne testen vår kun basert på spesifikasjoner, så om du vil vite mer om byggekvalitet, hvordan de ulike maskinene oppleves under bruk og ikke minst hvor mye de ulike komponentene faktisk betyr for ytelsen, bør du rulle videre ned til konklusjonen og sjekke detaljene på neste side.

Konklusjon

Med øyne, fingre og ikke minst programvare er alle maskinene gjennomgått og vi har fått klarhet i hvilke kvaliteter de tre kandidatene bærer på, samt hva som skulle vært pusset videre på før lansering.

Best i test: Multicom Kunshan P670HS-G-CFB2 9 /10 Imponerende Multicoms Kunshan P670H stjeler best i test-merket vårt rett foran nesen på Acers Predator. Det klarer maskinen ved å tilby langt mer maskinvare for en mye lavere pris, og det til tross for at den mangler både en Thunderbolt-port og dedikerte programmerbare funksjonstaster. Best i test-merket trenger ikke alltid bety det samme som at maskinen også er det smarteste valget i klassen, men i Kunshans tilfelle er det nettopp slik. Prisen er nemlig svært god, og til tross for denne viser en rask titt i sammenligningtabellen vår at Kunshan gir deg dobbelt så mye minne, en ekstra lagringsdisk på 1 TB og siste generasjon Intel-prosessor i forhold til Acers dyrere Predator. Kombinasjonen av pris og maskinvare gjør dermed Multicoms Kunshan P670H til en knakende god pakke som også er best i test. Det eneste som kan trekke noe ned er det litt trauste designet, noe svakere batteridriftstid enn Acers Predator og en pekeplate som trenger litt «tuning». Multicoms maskiner leveres for øvrig uten operativsystem, men vi har kalkulert med kostnaden av en Windows 10-lisens i vår sammenligning. Verdt å merke er at Multicom leverer helt rene Windows 10-installasjoner, noe vi setter veldig pris på. Pluss Høy ytelse Minus Svak batteridriftstid

«Traust» design

Anbefalt: Acer Predator G9-793 (NH.Q17ED.012) 8.5 /10 Meget bra På flere av våre deltester landet Acers Predator like foran Multicoms Kunshan. Dessverre for Predator «nuller» bedre maskinvare og lavere pris for Kunshan ut noe av fordelene dette ga maskinen. Om du ikke er fullt så opptatt av å maksimere maskinvaren du får for pengene, og vil ha det beste alternativet når det kommer til byggekvalitet, tastatur og pekeplate er Acers Predator et veldig godt valg. Denne maskinen leverer blant annet den fremtidssikre Thunderbolt-kontakten med USB Type-C-port og dedikerte, programmerbare funksjonstaster. Samtidig er både DisplayPort-og HDMI-kontakten i full størrelse, noe som gjør det enkelt å koble opp eksterne skjermer til den. Selv om Kunshan tar teten maskinvaremessig skal det nevnes at den nyere Kaby Lake-prosessoren dens ikke betyr særlig mye når det kommer til spillytelse. Ved forlengelse betyr dette at du heller bør kjøpe den testede Skylake-versjonen av Predator og spare noen lapper over den enda dyrere Kaby Lake-versjonen – hvis du har valget. Pluss Dedikerte, programmerbare funksjonstaster

Svært godt tastatur

Overbevisende byggekvalitet

Høy ytelse

Fremtidsrettede tilkoblinger

God og rask skjerm med G-Sync Minus Større og tyngre enn konkurrentene

Dyrest i testen

Ikke Kaby Lake-prosessor

Svak lagringsytelse

HP Omen 17 (X9X98EA) 6.5 /10 Godkjent HPs Omen 17 er en del av HPs nye spillsatsning. Mens vi testet det overdådige stasjonære flaggskipet, Omen X, forrige måned, er det her en rimeligere spillbærbar som står for tur. Her har HP lagt lista relativt lavt hva gjelder byggekvalitet og dedikert spillfunksjonalitet for å forsøke å tekkes kravstore spillere på budsjett. Dessverre blir resultatet litt kjedelig, der Omen 17 minner om en rimelig underholdningsmaskin fremfor en rendyrket spillmaskin. Takket være samme grafikkbrikke er den selvsagt (nesten) like kraftig som de større konkurrentene, men den når ikke helt opp. Når maskinen ikke hevder seg på noen av de andre delområdene, være seg tastatur, pekeplate eller skjerm, kunne maskinen kun reddes av prislappen. Den er det i seg selv ikke noe å si på, men vi vet jo grunnen til at maskinen nå er på salg; det er en oppgradert versjon med Kaby Lake-prosessor på vei inn i butikkene. For deg som planlegger å ha maskinen en stund er det også verdt å merke seg at det, til forskjell fra Acers Predator og Multicoms Kunshan, her slettes ikke er en enkel sak å komme til for å rengjøre vifter og annet som har samlet opp støv. Luken under maskinen, som holdes på plass av to skruer, gir deg nemlig kun tilgang til området hvor minnebrikkene er plassert. Om du først skal ut med nærmere 20 000 kroner ser vi alt i alt ingen grunn til å bruke dem på akkurat HPs Omen 17 når alternativene er nesten like rimelige og mye bedre. Pluss Rimelig

Tynn og lett

Godt tastatur Minus Forstørring med pekeplaten hakker

Vanskelig å komme til vifter og andre komponenter enn minnet

Ikke dedikerte musetaster

Vinglete skjermhengsel

Svak konstruksjon

Lav skjermlysstyrke

Svakest ytelse i testen

Tastaturbaklyset kan ikke endre farge

