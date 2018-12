SAMLETEST: Spill-PC under 15 000 kroner

Best i test!

9.5 /10 Imponerende

Komplett leverer testens desidert beste spill-PC under 15 000 kroner. I teorien kunne den vunnet kåringen på spesifikasjonene alene, men heldigvis viser målingene våre at også byggekvaliteten holder høy standard.

Joda, maskinen skiller seg fra de andre i testen ved at den egentlig koster 20 000 kroner, og altså bare er på tilbud ut året, men det endrer ikke det faktum at den gir usannsynlig mye maskinvare for pengene.

I forhold til annenplassen, som også er veldig god, får du her et bedre grafikkort, en dobbelt så stor SSD, samt en maskin som støyer minst i testen.

Det viktigste er selvsagt RTX 2080-grafikkortet, som sørger for hele 60 prosent høyere spillytelse enn grafikkortet i NetOnNet-maskinen og mellom 5 og 20 prosent bedre ytelse enn Digital Impuls-maskinen. Her er det dessuten en gjennomført Gainward-modell med tre vifter som står ved roret, og disse holder kortet imponerende kjølig og stille når du spiller.

Komplett har spart inn noen hundrelapper på å velge en AMD-prosessor heller enn en Intel-prosessor. Dette går noe utover spillytelsen, men dette vil variere fra spill til spill og vi er glade for at de har prioritert grafikkortet høyere enn prosessoren når de først måtte gjøre et valg. Prosessorkjøleren er en av AMDs mer solide (Wraith Spire), som er helt OK, men gir lite rom for overklokking.

Som levert til oss er maskinen mest stillegående av alle i testen. Prosessor-, grafikk- og kabinettviftene «støyer» ikke, de bare suser med en jevn fart når du spiller slik at denne er lett å overse.

Hovedkortet og kabinettet gir massevis av oppgraderingsmuligheter. Det er også riktig så flott å se inn i maskinen gjennom det store sidevinduet av glass. Via programvare fra Asus, som snakker direkte med hovedkortet, kan du styre RGB-belysningen til alle kabinettviftene for ganske stilige effekter, og at frontpanelet er av plast er ikke noe vi tenker på.

Kabelføringen er stort sett god, og mange av dem skjules bak hovedkortet eller dekselet til strømforsyningen, men kablene som forsyner grafikkortet med strøm kan enkelt rutes om og skjules bedre, da disse er ganske dominerende.

Totalt sett slår Komplett-maskinen og dens kraftigere grafikkort «knockout» på de øvrige deltakerne i testen. Det er likevel viktig å understreke at de får til dette uten å kompromisse på andre områder, og selv om prosessoren er en flaskehals her og der er vi enige med Komplett i at de gir best mulig spillytelse for pengene når de prioriterer som her.

Til prisen er Kompletts pakke så god at vi tviler på at de tjener noe på å selge den, men det trenger jo ikke du som nå har mulighet til å kjøpe den å tenke på. For, skal du ha en ny spill-PC til 15 000 kroner kan du simpelthen ikke gjøre et bedre kjøp for øyeblikket.