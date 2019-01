Samletest Smarte strømplugger

Svær plugg, men ellers veldig god

8 /10 Meget bra

Etter fire forskjellige testrunder kan vi trygt si at den norske smartpluggen Mill Wifi Socket er en av de beste smartpluggene hvis du vil ha smart styring på panelovnene dine.

Da vi publiserte andre iterasjon av denne samletesten fikk vi mange oppfordringer fra lesere om å teste en plugg fra selskapet Mill, som visstnok skulle være god på tre ting: app, temperatur og pris. Det første kan vi bekrefte at stemmer, for sjelden har vi sett en mer intuitiv eller mer gjennomtenkt appløsning enn dette.

Mill-appen finnes til både iOS og Android, og er gjør både oppsett og kontroll til en lek. Av alle appene vi har testet til smartplugger er dette den desidert mest «snappy» opplevelsen vi har hatt. Dessuten er det hele svært moderne og lekkert designet, og enkelt å navigere i. På hovedskjermen får du oversikt over pluggene dine, som enten kan være tilegnet et spesielt rom eller markert som en «uavhengig enhet». Sistnevnte betyr at du for eksempel kan lage komplette løsninger for et helt rom, men samtidig kontrollere enkelte bestanddeler individuelt.

Mill-appen kan stilles inn etter rommets temperatur, og det bestemmer også hvordan tidsplanen justeres. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Apropos individuelt: Mill-pluggens store salgspunkt er at den har innebygget temperatursensor. Dette gjennomsyrer også appens tidsplan, der du ikke bare setter opp tider for inn- og utslag, men også temperatur. Det betyr at du kan holde enkeltrom ved en spesifikk temperatur til ulike tider av døgnet. Eksempelvis kan du holde rommet der hunden din befinner seg på 21 grader mens du er på jobb, mens alle andre rom i huset holder eksempelvis 12 grader for å spare strøm. Det betyr også at du kan sørge for at soverommet holder 15 grader når du skal sove, og mer behagelige 21 grader i den perioden du skal stå opp og kle på deg.

Temperaturene kobles til ulike tilstander, som så kan justeres grafisk og enkelt i tidsplanen. På forsiden av appen har du dessuten hurtigknapper for overstyring av modusene. Det betyr at om du for eksempel skal ut på en to timers gåtur på kvelden, så kan du velge å overstyre "Hjemme" med "Borte" (og dertil lavere temperatur) med en enkelt nedtelling i det tidsrommet.

Den kan også fungere som en vanlig smartplugg til for eksempel vannkokeren eller kaffetrakteren din, hvor den ignorerer temperaturen i rommet.

Prismessig kommer også Mill-pluggen svært gunstig ut. 349 kroner er nokså lavt, kun slått av TP-Link og Clas Ohlson. Det eneste virkelig negative vi kan komme på er at pluggen er svær. Virkelig gedigen. Heldigvis er den kun dét i én retning, og bygger svært lite i alle andre. Dermed kan du, i motsetning til med TP-Links plugg, enkelt plugge i noe over Mill-pluggen om denne plugges i en av de ytterste tilgangene. Det er også medvirkende til at den kniver helt i toppen.