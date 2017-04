Samletest Smarte strømplugger

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no, site

8.5 /10 Meget bra

Det uten tvil beste produktet i denne samletesten er Xiaomi Mi Mini, som også går under et par andre navn rundt om på nettet. Dette er – i motsetning til de fleste andre tilsvarende plugger – en svært kompakt plugg, som ikke blokkerer for andre strømuttak når den står plugget i.

Hvordan andre produsenter maktet å lage så enorme plugger når Xiaomi greier å dytte samme – og til dels mer – funksjonalitet inn i en pakke som er godt under halvparten så stor står for oss som et under.

Strømpluggen består av enkel, hvit og blank plast, og er relativt lett. Den inngir altså ikke enorm kvalitetsfølelse rent umiddelbart, men funksjonaliteten forbløffer. For det første har man altså på plass Wi-Fi, slik at du får koblet pluggen opp mot hjemmenettet.

Xiaomis app er svært ren og pen. Når du først er inne i selve produktets meny har du bare tre valg nederst, som gir deg av/på funksjon, tidsplan eller en timer. Enkelt og greit. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/skjermdump/montasje

Via dette kan du kontrollere pluggen gjennom Xiaomis egen (og utmerkede) app: Mi Home. Appen er svært omfattende, først og fremst fordi den er felles for alt smartutstyret Xiaomi lager – deriblant denne utmerkede robotstøvsugeren vi testet for en liten stund tilbake.

I motsetning til støvsugeren får imidlertid strømpluggen menyene sine levert på engelsk – så lenge du har en iPhone, i det minste. Er du på Android blir du servert kinesisk i ellers identiske menyer, så her burde Xiaomi – som selv lager Android-telefoner – ta seg selv litt i nakken. Selv med kinesiske menyer var det imidlertid uproblematisk å forstå programmeringen, og da vi dobbeltsjekket med en iPhone i etterkant hadde vi faktisk gjort alt helt korrekt.

En liten genistrek vi vil påpeke her er at Xiaomi har integrert en dagsoversikt for strømplanen din helt oppe i frontmenyen (streken nederst i de to midterste bildene over). Dermed er det ekstremt enkelt å se når pluggen vil være av og på automatisk. Smart!

Eneste knapp på Xiaomi-pluggen. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Foruten Wi-Fi-kontroll har pluggen også støtte for en teknologi som heter «ZigBee», som enkelt og greit er en spesialdesignet kommunikasjonsstandard for smartutstyr. Dette blir først og fremst nyttig om du har mye forskjellig smartutstyr av ymse slag fra samme produsent, så for enkeltstående produkter er Wi-Fi det du skal bruke. Men at Xiaomi har implementert det er i seg selv imponerende.

Spesielt imponerende blir alt sammen når du tar prisen i betraktning. I skrivende stund må du ikke ut med mer enn 112 kroner for pluggen, med fri frakt.

Sammenlignet med konkurrentene er dette rett og slett latterlig billig, spesielt ettersom både appen og størrelsen etter undertegnedes mening er helt knall. Ved siden av Mi-pluggen ser de andre pluggene helt håpløst gammeldagse ut, og de blokkerer alltid, uten unntak, strømuttaket ved siden av.

Et lite forbehold (foruten kinesisk i Android-appen) skal vi imidlertid ta: pluggen har kinesiske strømpinner. Ikke egentlig problematisk, så lenge du slenger med en overgang til et par tikroninger i handlekurven. Det er nettopp slik vi har testet pluggen, og det har fungert knirkefritt i over to uker. Tidsplanene i appen og manuell styring har aldri oppført seg annerledes enn forventet, og tilkoblingen er enkel og dønn stabil.

En klar anbefaling – spesielt om du har iPhone!