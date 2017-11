Samletest Hjemmeovervåkning

Alt-i-ett med reservestrøm

Vi kaller det en «alt-i-ett»-enhet siden Piper NV inkluderer ting som temperatursensor, kraftig sirene, reagerer på både bevegelse og lyd, samt at den lar oss snakke gjennom en liten høyttaler i den, via smarttelefonen. Det har også reservebatteri og (litt) lokal lagring, slik at kameraet skal fortsette å fungere i opp til seks timer hvis strømmen går. Det går også an å utvide systemet med ting som smarte stikkontakter, dør- og vindussensor og vannlekasjesensor for å styre og passe på flere deler av huset.

Appen til Piper NV er for så vidt grei nok, men vi savner et bedre system for å automatisere kameraet. Vi kan bruke IFTTT til å slå av eller på overvåkningen på et gitt tidspunkt, eller med stedstjenester, og det siste kan vi også gjøre via appen Life360, men vi kan ikke sette det opp med en kombinasjon av klokkeslett (altså en timeplan) og stedstjenester, som vi kan med Arlo. Dette gjør at det er fort gjort å glemme å aktivere kameraet når du er hjemme, men likevel vil ha overvåkningen slått på, for eksempel om natten.

Du bør også få med deg at vi hadde ofte problemer med at kameraet mistet forbindelsen til nettet, og kunne være utilgjengelig i flere timer av gangen - på det verste rundt seks timer, før vi restartet kameraet ved å trekke ut ledningen. Dette er selvsagt svært kritisk, men vi kan ikke garantere at alle som kjøper det vil oppleve det samme. Etter kundetilbakemeldingene på Amazon og dømme er det likevel tydeligvis mange som gjør det, så det kan være greit å sjekke med de du kjøper det av at du får pengene tilbake hvis du opplever lignende problemer.

