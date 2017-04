Samletest Små trådløse mobilhøyttalere

8 /10 Meget bra

Om du ikke har en tusenlapp å bruke, og heller vil ha nøytral og god lyd, gir Creative deg masse for pengene med sin MUVO 2c. Denne lille høyttaleren er kjempeportabel, ikke større enn håndflaten din, og får også fint plass i en gjennomsnittlig bukselomme. Man skal som kjent ikke skue hunden på hårene, for MUVO 2c låter større enn den ser ut.

Med IP66-vannbestandighet er også denne egnet for å ha med på stranda eller bassengkanten. Den bør dog ikke senkes under vann, men er oppgitt til å motstå meget kraftig vannsprut, så den skal nok tåle å falle uti bassenget. Det første sekstallet i IP-ratingen går på hvor tett enheten er mot støv og skitt, og tilsier at høyttaleren er totalbeskyttet mot sand og alt annet du skulle klare å utsette den for.

MUVO 2c kan fås i flere farger, og byr på et enkelt og stilrent design som vil falle i smak hos de fleste. På toppen av høyttaleren sitter en mikrofon og to lysdioder for lade- og tilkoblingsstatus. Rett under finner vi knapper for av/på, bluetooth-paring, bytte av lydkilde (markert «M») og volum. For å stoppe eller fortsette avspilling trykker du én gang på Bluetooth-knappen, mens bytte av sang skjer ved å trykke «M + volum opp/ned» for neste eller forrige låt.

Baksiden domineres av en passiv bassradiator som har i oppgave å fylle det nedre lydregistret. Dette gjør den på en meget tilfredsstillende måte, men ikke forvent like dyp eller sterk bass som hos Wonderboom. Likevel byr den lille saken på kurant bassytelse, som sammen med høyttalerelementet gir et klart og fyldig uttrykk til musikken din. Høyttaleren byr på en flat og presis gjengivelse av lyden, og har akkurat nok fyldighet i alle ender til å gi en meget behagelig lytteopplevelse. Vokaler er klare og sterke uten å bli for masete, og det er veldig god dynamikk i lyden, slik at det er lett å skille instrumentene fra hverandre. Likevel har den også passelig med futt til å skape bra stemning til fengende musikk.

Ankepunktet til denne høyttaleren er lydstyrken, hvor den raskt kan bli litt spinkel i store rom eller bråkete utendørsomgivelser. Det er fysiske grenser på hvor mye lyd som kan komme ut av en så liten høyttalerkropp, men den klarer seg ganske greit så lenge den slipper å konkurrere mot altfor mye støy. Noe som derimot irriterte oss litt er at det er altfor få lydnivåer i det lavere sjiktet. Allerede på 4/16-dels volum er vi oppe i ganske høy lyd, og vi hadde satt pris på muligheten til å finstille dette mer hvis man liker å ha lyden lavt iblant.

I sterk kontrast til Wonderboom kan MUVO 2c skilte med et mangfold av tilkoblingsmuligheter, i tillegg til bluetooth. Bak det vanntette sidepanelet finner du 3,5 mm innlinje, microSD-kortleser og micro-USB som kan brukes til å spille lyd fra datamaskiner. Alle lydkildene funket fint, og selv om det ikke er et krav å ha så mange tilkoblingsmuligheter sier vi ikke nei takk. Noe vi liker er muligheten til å plugge den inn i hvilken som helst datamaskin med micro-USB, og nesten umiddelbart få lyd uten å måtte tukle med drivere eller blåtannparing.

Creative MUVO 2c er dermed et kjempegodt alternativ dersom du vil ha en god og ultraportabel høyttaler som også tåler en tur på stranda. Lyden er i tillegg overraskende klar og god, og er best i testen når det gjelder å gi en ren og presis gjengivelse av de fleste musikksjangre. Noen festhøyttaler er det derimot ikke; da bør du heller se mot vår test av mellomstore «sommerhøyttalere».