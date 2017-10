Samletest Slow-juicere

SAMSUNG CSC Foto:

9 /10 Imponerende

Sandstrøm er en av to juicere i testen med stort innmatingsrør. Ved første øyekast ser åpningen ut til å ha standard størrelse, men ved nærmere ettersyn er det faktisk mulig å presse store biter frukt og grønnsaker ved å snu på en liten skuffe plassert i enden av innmatingsrøret. Dette er en løsning som fungerer fint og vi forstår at det er en sikkerhetsmekanisme som skal hindre at forbrukeren overbelaster juiceren. Ideelt sett skulle vi allikevel sett at det var en måte å fjerne skuffen på.

Juiceren fra Sandstrøm er også én av kun to juicere i testen som har horisontal utforming. Som på alle de andre juicerne i denne testen slippes frukten ned i en åpning på toppen av maskinen. Forskjellen her ligger i at frukten presses av en horisontalt-plassert presseskrue. Instinktivt skulle man kanskje tro at det ville være mindre effektivt å presse frukten på denne måten, men våre tester viser at begge de horisontale juicerne er veldig effektive. Denne juiceren fra Sandstrøm kom aller best ut mengdetesten med 236 gram juice (71,5 prosent). Hver bidige dråpe var presset ut og avfallet var knusktørt.

Maskinen har ingen problemer med hverken spinat eller fiberrik selleri. Konsistensen på juicen var glatt og fin og nesten helt fri for klumper eller fruktkjøtt. Det er også en fordel at hoveddelen av juiceren er gjennomsiktig, slik at man lettere kan se om det eventuelt er frukt som setter seg fast i maskineriet.

De to horisontale juicerne scorer også høyt på rengjøring. Filtersilen er mindre og annerledes designet, noe som gjør at det ikke setter seg fast fruktkjøtt. Her er det bare å skylle av delene og sette til tørk. Det var befriende å slippe å skrubbe filtersilen etter bruk, noe som er veldig vanlig på slow juicere.

Det er lite å trekke for her. Det eneste må være at maskinen piper og knirker noe når den presser frukt. Lydnivået på tomgang er på stødige 67 db, noe som er midt på treet. Systemet for innmating av store biter frukt og grønnsaker kunne også vært bedre designet. Juicebeholderen som følger med er dessuten litt liten og tar kun 0,6 liter.

Utover dette kommer juiceren fra Sandstrøm knallsterkt ut. Med toppscore på testens to viktigste kriterier går denne juiceren helt til topps i vår test.