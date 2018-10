Samletest Ruter rundt 1000 kroner

Vi er glade i såkalte mesh-nettverk her på Tek.no, hvor man kan plassere nettverksnoder rundt omkring i hele huset for å få knallgod dekning i hver eneste krik. Men selv om det fungerer kjempebra med meshsystemer, er det nok ikke noe alle har behov for. For å få fullt utbytte av et meshsystem med to noder bør du nok ha en bolig på godt over 100 kvadratmeter.

For de fleste andre vil en god enkeltruter være mer enn god nok, og det er dem vi skal prøve å veilede i dag.

Vi har nemlig tatt inn fem rutere i det vi vil kalle «folkeklassen», med priser mellom 1000 og 1200 kroner. I denne prisklassen får vi ikke avanserte trebåndsrutere med mange tusen megabit i teoretisk hastighet, men vi bør likevel få ytelse og funksjoner som vil fungere for familier flest.

Det vi ikke får er spesielt stuevennlig design, slik vi etter hvert har blitt vant til med mesh-rutere fra de fleste produsenter. I tusenkronersklassen er det stort sett svarte bokser med eksterne antenner og blinkende lys som gjelder. De fleste har i det minste fått app-basert oppsett på plass, så selv en mindre kyndig bruker bør kunne klare å sette opp internett-tilgangen på egen hånd.

Rimelig like på papiret

La oss se på spesifikasjonene først. Som vi ser er det lite som skiller de ulike produktene i denne omgang. De fleste har såkalt 3x3 MIMO (Multiple input, multiple output), som i praksis betyr at de kan sende tre datastrømmer på ett og samme bånd. Hver datastrøm i 5 GHz-båndet har en teoretisk hastighet på 433 Mbit/sek, som til sammen blir 1300 Mbit/sek.

Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Denne teoretiske hastigheten skal det imidlertid svært mye til for å oppnå, og du må også ha en mottaker (på stammespråket gjerne kalt «klient») som støtter 3x3-MIMO. Det er ikke veldig vanlig for eksempel i mobiler, men det er også sjelden du har behov for gigabit-hastigheter der.

De aller mest avanserte ruterne har for øvrig 4x4-MIMO, men da må vi gjerne opp minst én prisklasse fra ruterne vi tester i denne omgang. Vi hadde for øvrig også planlagt å ha med D-Link DIR-878, men D-Link klarte aldri å levere oss noe testprodukt, så vi får eventuelt oppdatere med den etter hvert.

PS: En helt ny nettverksstandard er på vei inn i disse dager, kalt 802.11ax eller WiFi 6. Denne benytter fortsatt 5 GHz-båndet, men benytter nye teknologier, blant annet fra 4G, til å øke hastigheten. Det vil nok ta en god stund før disse kommer i nærheten av prisklassen vi tester i denne omgang. Asus har for eksempel lansert en AX-ruter kalt RT-AX88, med teoretisk ytelse på 4800 Mbit/sek på 5 GHz-båndet. Denne ligger foreløpig an til å koste snaut 4000 kroner, selv om det bare er en tobåndsruter.

La oss se på spesifikasjonene til ruterne vi tester:

Asus RT-AC66U B1 Linksys MaxStream EA7500 Netgear R6260 Svive Alto TP-Link Archer C9 Rutertype Tobånds AC1750 Tobånds AC1900 Tobånds AC1600 Tobånds AC1900 Tobånds AC1900 Maks hastighet 5 GHz 1300 Mbit/sek 1300 Mbit/sek 1300 Mbit/sek 1300 Mbit/sek 1300 Mbit/sek Maks hastighet 2,4 GHz 450 Mbit/sek 600 Mbit/sek 300 Mbit/sek 600 Mbit/sek 600 Mbit/sek MU-MIMO Nei Ja Nei Nei Nei Ethernet-porter (LAN + WAN) 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 USB-porter 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0 Eksterne antenner 3 3 2 3 3 Størrelse 218 x 148 x 45 mm 257 × 184 × 184 mm 235,5 x 150,8 x 54,5 mm 260 x 210 x 65 mm 216 × 168,5 × 86 mm Pris 1149,- 1190,- 990,- 1190,- 999,-

Testleiligheten vår: 1 er plasseringen av ruteren, resten er punktene vi tester fra. (Punkt 7 er ute i oppgangen utenfor leiligheten, og er svært vanskelig å nå med wifi-signaler).

Slik gjør vi testen

Til våre båndbreddetester bruker vi en 3x3-mottaker, nærmere bestemt en Macbook Pro av pre-Touch Bar-generasjonen.

Denne har vist seg å være den mest pålitelige og stabile klienten til wifi-tester. I andre enden står en Dell Latitude E7250 som fungerer som server, tilkoblet ruteren via ethernet.

Vi måler 5 GHz og 2,4 GHz hver for seg ved hjelp av programmet LAN Speed Test, og kjører målingene mange ganger på hvert testpunkt for å sikre at vi har et troverdig resultat.

Testleiligheten er som vanlig en typisk blokkleilighet på rundt 80 kvadrat, hvor nettverksinntaket står plassert helt i den ene enden.

Midt i leiligheten finner vi et modulbad av stål som kan være utfordrende for wifi-signaler, og vi har dessuten tatt med et ekstra testpunkt ute i oppgangen for å sette ruterne ordentlig på prøve.

Vi har også vurdert hvor enkle ruterne er å sette opp og administrere, hvilke funksjoner og tilkoblingsmuligheter de har, og i tillegg tatt en kikk på designet.

Siden prisintervallet er såpass knapt i denne omgang, spiller ikke prisene inn i noen veldig stor grad på vurderingen.

Topp ytelse og MU-MIMO Linksys EA7500 8.5 /10 Meget bra Linksys EA7500 fremstår på de fleste områder som den beste ruteren i testen. Den er først og fremst den eneste som støtter MU-MIMO-teknologien, som betyr at den kan kommunisere med flere enheter samtidig, i stedet for at den må gjøre seg ferdig med forespørselen fra en klient før den kan gå videre til den neste. Det øker i alle fall i teorien båndbredden betraktelig når du har tilkoblet flere båndbreddesultne enheter med MU-MIMO-støtte samtidig. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no Oppsettet er enkelt. Du kobler til det fabrikkoppsatte nettet, og så blir du ført til en nettside hvor du kan sette opp nettverksnavn og passord. Deretter har du tilgang til enkle innstillinger gjennom Linksys-appen, blant annet foreldrekontroll, som fremstår som svært enkel å sette opp. Mer avanserte innstillinger må du til web-grensesnittet for å justere. Web-grensesnittet er også stort sett lettforståelig, men enkelte deler av det bærer preg av å ikke ha vært oppdatert på en stund. I listen over programmer du kan prioritere båndbredde til ligger for eksempel MSN Messenger, mIRC og RealPlayer, som ingen vel har brukt siden omtrent 1998? Linksys' onlineløsnng. Foreldrekontrollen mangler også en predefinert liste over potensielt farlige nettsteder, så du er i praksis nødt til å legge inn alle sider du vil blokkere manuelt. Greit for å unngå Facebook ved middagsbordet, men ellers litt begrenset nyttig. Med unntak av en liten dipp i boden yter Linksys-ruteren helt i toppsjiktet gjennom hele boligen, og er sammen med Asus RT-AC66U den eneste som klarer å levere mer enn noen få megabit ute i oppgangen. 2,4 GHz-ytelsen er også jevnt over god, uten at det er noen som utmerker seg veldig her. Designet er uspennende, og den eneste indikatoren i front er en glødende Linksys-logo som i praksis kun forteller deg om ruteren er klar til bruk eller ei. Vi savner litt mer dedikerte statusdioder, slik alle de andre har. Alle funksjoner vi forventer er på plass, og det er generelt lite å utsette på Linksys-ruteren, spesielt i den prisklassen vi her tester i. Den har også to USB-porter, slik at du kan koble til både en USB-printer og en ekstern harddisk om du ønsker. Den ene porten er også av den nyere 3.0-standarden, som gir betraktelig bedre hastighet enn 2.0. Alt i alt den som gjør mest best av ruterne vi har med i testen, og MU-MIMO-støtten er bonus. Fordeler Meget god ytelse både på 2,4 og 5 GHz

MU-MIMO-støtte

To USB-porter, hvorav den ene er USB 3.0 Ting å tenke på Kunne gjerne hatt flere statusdioder i front

Ikke veldig spennende design

Solid ytelse, men drar litt på årene Asus RT-AC66U B1 8 /10 Meget bra Asus RT-AC66U er egentlig en seks år gammel ruter, men den hevder seg fortsatt godt, slik våre tester viser. Sammen med testvinneren er AC66U den eneste ruteren i testen som klarer å levere et godt 5 GHz-signal også ute i oppgangen. På 2,4 GHz må den imidlertid kaste inn hansken tidligere, og her er også båndbreddemålingene noe svakere enn de beste gjennom hele boligen. Den har to USB-porter å by på, og på B1-versjonen av ruteren er den ene av den nyere 3.0-typen. AC66U har imidlertid ingen MU-MIMO-støtte, som altså betyr at den beste hastigheten er forbeholdt én enhet av gangen. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no Asus ruter-app er enkel og brukervennlig, men norsken er ganske skranglete og ser maskinoversatt ut. Ruteren har heller ingen bluetooth-støtte, så etter en firmware-oppdatering må du i praksis gjette på når den er ferdig og du kan koble til igjen. De mest avanserte funksjonene må di dessuten inn i webportalen for å endre på, ettersom appen kun byr på det mest grunnleggende. Asus-ruteren er for øvrig ganske tung og fremstår som solid, og det innpregede mønsteret på topp gir i alle fall et slags inntrykk av at det har vært en designer involvert, men den ser fortsatt veldig ut som en ruter. Den blir også ganske varm i bruk, og vi savner muligheten til å slå sammen de to båndene til ett, såkalt Smart Connect. Asus webportal. Asus har imidlertid et trumfkort i ermet, og det er at AC66U (B1-modellen, i alle fall) i det siste har fått støtte for Asus mesh-funksjon AIMesh. Det betyr at hvis du ikke er fornøyd med dekningen fra én Asus-ruter, kan du kjøpe en til og sette dem opp som et mesh-nettverk. Det er veldig praktisk, og ytelsen var også meget god da vi testet AIMesh med (den riktignok dyrere modellen) AC86U tidligere i år. En ting som muligens også kan være verdt å legge merke til er at denne modellen ikke har avtakbare antenner, selv om det i praksis sannsynligvis har lite å si. Totalt sett bra rekkevidde og hastigheter fra Asus, men ruteren viser sin alder på noen områder, og det gjør at den ikke klarer å ta topplasseringen her. Fordeler Meget gode hastigheter og dekning på 5 GHz

To USB-porter, hvorav en er USB 3.0 Ting å tenke på Ingen MU-MIMO

Ikke akkurat prikkfri norsk i app og på web

Ikke avtakbare antenner

Liten og lett Netgear R6260 7.5 /10 Bra Netgears R6260 er den største lettvekteren av ruterne i denne testen, og kombinert med kun to eksterne antenner er det lett å tenke at den vil ha et handikap når det kommer til ytelse og rekkevidde. Realiteten er at det ikke er tilfelle, i alle fall ikke i noen veldig stor grad. Med unntak av litt lave makshastigheter på de to nærmeste testpunktene våre, henger den godt med på 5 GHz gjennom hele testboligen, og den klarer dessuten å nå testpunktet i oppgangen med noen få megabit. Det var det altså langt fra alle som klarte. 2,4 GHz-ytelsen er på sin side ganske middelmådig, men også her er dekningen rimelig god. Hastighetene henger bare ikke helt med de beste, men selv på 2,4 GHz klarer vi å oppnå et testresultat ute i oppgangen. Oppsettet er enkelt og greit, og du kan velge mellom å sette opp i webportalen eller gjennom Netgears Nighthawk-app (ikke Up, som det står på eska). Appen er rimelig enkel og brukervennlig, men du må inn i nettportalen (routerlogin.com eller .net) for å endre på litt mer avanserte innstillinger. Netgears onlineløsning. Her er det meste tilgjengelig, men det irriterer oss at du må ha en egen openDNS-konto for å kunne bruke foreldrekontroll-funksjonen. Dette er noe som burde være mulig å gjøre lokalt, og som alle de andre får til. Beamforming er påskrudd fra fabrikk, men såkalt «Airtime Fairness» er av. Dette er en innstilling som sørger for at ikke hele nettverket gjøres treigere om du kobler til en enhet som kun støtter gamle wifi-standarder, og burde nok være på for de fleste. Alt i alt helt greit fra Netgear, men det er andre rutere i testen som byr på bedre radioytelse. At den kun har USB 2.0 trekker også ned. Fordeler God dekning både på 5 og 2,4 GHz

Enkel og brukervennlig app Ting å tenke på Litt begrensede hastigheter både på 5 og 2,4 GHz

Kun USB 2.0

Ingen foreldrekontroll uten (gratis) DNS-konto

Den blanke overflaten er følsom for riper

Ikke avtakbare antenner

Kraftig, men mangler litt på rekkevidde Svive Alto 7 /10 Bra Nettbutikken Kompletts Svive-merke utvidet for ikke lenge siden med rutere, og Svive Alto imponerer med meget solide hastighetsmålinger på 5 GHz. Den pumper nærmere 300 megabit helt inn i betongboden i enden av leiligheten, men derfra er det stopp. Ute i oppgangen får vi ikke noe signal i det hele tatt, verken på 2,4 eller 5 GHz. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no 2,4 GHz-dekningen er også generelt under enhver kritikk. Inne på badet makter ikke Svive-ruteren å levere et signal som gjør at vi klarer å fullføre målingen i det hele tatt, og det er såvidt vi klarer å gjøre målinger også på soverommet og i boden. Det er litt underlig, all den tid målingene i stua og på kjøkkenet var gode. Svive-ruteren utmerker seg også ved å være den eneste i testen som ikke har en tilhørende app, og oppsettet gjøres derfor ved hjelp av en såkalt «splashscreen» etter at du har koblet til det fabrikkoppsatte nettverket og åpnet en nettleser. Vi hadde en del problemer med å få satt opp internett-tilkoblingen først, men en omstart av modemet hjalp, og da kom vi på nett. Svives onlineløsning. Svive-ruteren har også den kanskje mest avanserte webportalen, selv om den kanskje først og fremst kan fremstå som litt avskrekkende om du ikke har noen særlige kunnskaper om nettverk. Gjestenettverk og foreldrekontroll er på plass, men vi savner muligheten for å slå sammen 2,4 og 5 GHz til én SSID, gjerne kalt Smart Connect. Alto er også den eneste ruteren i testen som ikke kommer med høyeste sendestyrke som standardinnstilling. Medium er standardinnstillingen, men vi startet likevel testen med Høy, som tilsynelatende hadde noen veldig merkelige konsekvenser. 2,4 GHz-dekningen med innstillingen på Høy var helt håpløs, selv om hastighetene på de to testpunktene nærmest ruteren var svært gode. Med sendestyrken tilbake på Medium var hastighetene noe lavere, men dekningen betraktelig bedre. På 5 GHz ga Høy noe bedre hastigheter inne i leiligheten, men vi klarte ikke å gjennomføre testen ute i oppgangen verken på Medium eller Høy. Designet er også veldig standard ruter-aktig: En svart boks med utstikkende antenner, og også her er antennene ikke-avtakbare. Alt i alt meget gode hastigheter fra Svive, men signalet kutter av før et par av de andre, og det gjør at ikke Alto når helt opp. Fordeler Svært gode hastigheter på 5 GHz

Pen webportal med mange innstillingsmuligheter

USB 3.0-port Ting å tenke på Noe begrensede hastigheter på 2,4 GHz

Ingen MU-MIMO

Ingen tilhørende app

At USB-porten er plassert foran kan være kinkig

Ikke like god rekkevidde som et par av konkurrentene

Pen, men ganske svak TP-Link Archer C9 6.5 /10 Helt greit TP-Links Archer C9 skiller seg fra alle de øvrige modellene i testen ved at den er blank og hvit, ikke svart. Ruterpreget er likevel tydelig, men dette er likevel en hakket mer plasseringsvennlig nettverksboks enn konkurrentene. Det gjelder også fordi den står på høykant og dessuten kommer med innebygde skrufester for enkelt oppheng på vegg. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no Uheldigvis er Archer C9 litt for svak hva gjelder både båndbredde og dekning til å nå helt opp i denne testen. Selv med optimal plassering et par meter unna ruteren klarer ikke C9 å dytte over mer enn knappe 300 megabit i sekundet, mens de beste ikke er langt unna det dobbelte. Vi kunne imidlertid levd med litt magre makshastigheter om dekningen var strålende, men C9 klarer ikke å gi oss noe signal ute i oppgangen i det hele tatt, verken på 2,4 eller 5 GHz. 2,4 GHz-signalet rekker heller ikke inn i boden, og opplevelsen ved å bruke det på mobilen på soverommet er ytterst middels. TP-Links webportal. Da hjelper det dessverre ikke at oppsettet er nærmest imponerende enkelt. TP Links Tether-app er svært enkel og brukervennlig, selv om bluetooth-tilkobling ville ha spart oss for å måtte koble opp og ned på ulike wifi-nettverk og gjette på om tilkoblingen er tilbake eller ei. Både Tether-appen og TP-Links webportal er også blant de beste på brukervennlighet, så dette er definitivt en ruter for deg som setter større pris på design og brukervennlighet enn ren teknisk ytelse. En enkel foreldrekontroll er på plass, men det finnes ingen automatisk innholdsblokkering. Du må i praksis definere alle nøkkelord som skal blokkeres selv, som kan være litt i overkant omfattende. Et lite pluss for TP-Links del er dog at den har to USB-porter, hvorav den ene også er av den nyere og raskere 3.0-standarden. Det er praktisk for tilkobling av en ekstern harddisk, for eksempel. Fordeler Litt mer elegant design enn rutere flest

Svært brukervennlig og enkel app/webportal

Kommer med hull for veggoppheng

USB 3.0-port Ting å tenke på Ganske lave makshastigheter til å være en AC1900-ruter

Ikke imponerende rekkevidde, verken på 2,4 eller 5 GHz

Ingen MU-MIMO

