Samletest Robotstøvsuger

Bare de flinkeste av oss har rutiner og viljestyrke til å støvsuge hver dag. Eller annenhver dag, eller kanskje til og med bare én gang i uka.

Er du en av disse flinke menneskene er neppe en robotstøvsuger for deg.

Men hvis huset ditt alltid er på randen til å være litt for støvete, og du hater å støvsuge, har du funnet riktig artikkel.

Vi gjennomførte en samletest av robotstøvsugere i fjor også, hvor vi kunne konstatere at det var mange modeller du rett og slett kan se bort ifra når du skal kjøpe deg en liten robothjelper.

I år er de dårligste modellene fra fjorårets test luket vekk. Bare toppmodellene fra iRobot og Neato er igjen, i tillegg til tre nye utfordrere: Xiaomi Mi Vacuum, Electrolux Pure i9 og Samsung Powerbot VR7000. Det er også flere modeller som er rett rundt hjørnet, som vi vil oppdatere testen med så fort vi får dem inn til test. Dette gjelder blant annet oppfølgeren til Xiaomi Mi Vacuum og en ny robot fra Neato.

Hvorfor velge robotstøvsuger?

Bare Samsung og iRobot leverer virtuelle vegger med støvsugerne sine. De kan du plassere i områder du ikke vil at støvsugeren skal nærme seg - slik som vaser eller kattematskåler. Foto: Kurt Lekanger

Den største fordelen med en robotstøvsuger er rett og slett at du slipper å gjøre rengjøringsjobben selv. Du trenger ikke engang å være tilstede når den gjør jobben for deg. Samtlige av robotstøvsugerne i samletesten vår denne gangen har støtte for planlagt støvsuging, hvor du kan programmere dem til å støvsuge på spesifikke tidspunkt i løpet av uka. Dermed kan du få den til å støvsuge hver dag mens du er på jobb, eller kanskje bare annenhver dag hvis du ikke har så mye støv.

Siden den støvsuger oftere enn du vanligvis ville ha gjort blir det generelt mindre støv i hjemmet ditt. Svevestøv som legger seg på gulvet blir plukket opp jevnlig, i stedet for å svirre rundt og legge seg på hyller og benker. Det bidrar altså ikke bare til mindre smuss og støv på gulvet, men også generelt i huset.

Robotstøvsugerne krever lite oppfølging, og selv om det varierer litt mellom modellene er de alle relativt lette å tømme for smuss.

Hvorfor ikke velge robotstøvsuger?

Electrolux Pure i9 slet virkelig med navigeringen til tider. Her satte den seg "fast" i et hjørne som den selv kjørte inn i, og ble stående å surre rundt helt til batteriet gikk tomt.

En robotstøvsuger vil aldri kunne erstatte en vanlig støvsuger fullstendig. Det vil være steder den ikke kommer til, som trange kriker og kroker eller trappeoppganger, og de kommer ikke over kjempehøye terskler.

Selv om de tilbyr såkalt punktrengjøring hvor du kan sette dem på et sted og den bare støvsuger i dét området, er det både raskere og mer effektivt å gjøre jobben selv med en vanlig støvsuger.

Har du en langhåret hund vil de aller, aller fleste robotstøvsugerne slite med å få unna alt hår. Selv om det kanskje kommer opp fra gulvet, blir det trolig sittende fast i børsten.

Robotstøvsugere setter seg også fast i ting, og selv de beste modellene kan vikle seg inn i kabler, sandaler og skjerf som ligger på gulvet. Hvis husdyret ditt har vært uheldig og enten kastet opp en hårball, eller til og med lagt fra seg en liten kladd på gulvet, vil dette trolig smøres utover gulvet ditt.

Slik har vi testet

Får å teste navigeringen til støvsugerne merket vi 30 punkter i hjemmet med gule lapper, som vi la ett riskorn under. Bare én støvsuger fant frem til alle riskorn. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

En robotstøvsuger har mange forskjellige aspekter ved seg. Det er naturligvis viktig at den er flink til å plukke opp smuss, støv og dyrehår, slik vi forventer av en vanlig støvsuger. Men det største trekkplasteret ved en robotstøvsuger er at den kan gjøre jobben alene, uten overvåkning, mens du er på jobb. Dermed er det minst like viktig at den er flink til å navigere seg rundt i hjemmet uten hjelp, at den ikke setter seg fast i sko, kabler og sokker, og at den klarer å finne veien tilbake til ladestasjonen sin.

For å vurdere disse ulike faktorene har vi testet alle robotstøvsugerne over lengre tid. De har alle vært satt opp til å støvsuge flere dager i uken alene, men også blitt observert under rengjøring for å se hvordan de navigerer seg rundt. For å kunne kvantifisere navigasjonsevnen har vi lagt ut 30 riskorn på forskjellige steder i hjemmet, for å se hvor mange av dem støvsugerne klarer å plukke opp. Jo flere riskorn støvsugeren klarte å plukke opp i løpet av en rengjøringsrunde, desto bedre.

Slik så testrommet ut, med 60 gram riskorn strødd jevnt utover. undefined: Niklas Plikk, Tek.no

For å teste rengjøringen har vi satt støvsugerne i et rom på cirka 2 x 2 meter, og strødd ut forskjellige materialer på gulvet. Riskorn for å illustrere større partikler og sukker for å illustrere små partikler. Det bor også en katt i testhjemmet, så vi får vurdert evnen til å plukke opp korte dyrehår, mens lange hundehår har vi ikke testet i denne omgang.

Av erfaring vet vi imidlertid at alle robotstøvsugerne vi har testet med rullepinner for å hente opp støvet sliter med lange hår, ettersom de har en tendens til å vikle seg rundt pinnen, i stedet for å bli sugd opp i støvbeholderen. Derfor krever robotstøvsugere mer vedlikehold for alle med langhårede dyr. Samsung hevder de har klart å løse dette problemet med en spesiell børste som river opp hårene, men dette fikk vi ikke testet.

Alle støvsugerne var satt på maksimal effekt under rengjøringstestene, slik at de alle ytet sitt beste.

Slik vurderer vi

Dette er det viktigste:

God til å finne frem i huset - kommer til alle kriker og kroker

Setter seg ikke fast

Rengjøringsevne

Timeplan-innstillinger

Finner veien tilbake til laderen, og kan gjenoppta rengjøring hvis det trengs

Blir vurdert, men ikke kritisk:

Støynivå

Tidsbruk

Ekstrafunksjoner (Rengjøringskart, punktrengjøring osv)

Tilleggsutstyr

Electrolux

Pure i9 iRobot Roomba

980 Neato

Botvac Connected Samsung Powerbot VR7000 Xiaomi Mi Vacuum Pris 9000 kroner 9800 kroner 6500 kroner 7500 kroner 4600 kroner Målt max støynivå ca 75 dB ca 75 dB ca 75 dB ca 80 dB ca 75 dB Navigering

(antall riskorn funnet) 24/30 29/30 28/30 25/30 30/30 Større partikler (ris) 60/60 60/60 58/60 59/60 60/60 Mindre partikler (sukker) 57/60 59/60 54/60* 56/60 59/60 Brukervennlighet Meget bra Meget bra Meget bra Dårlig app Appen kunne vært lettere Funksjonalitet Bra Meget bra Meget bra Bra Meget bra Evne til å gå over dørstokker Meget bra Bra Bra Bra Middels Evne til å rengjøre tepper Bra Meget bra Bra Bra Bra Setter seg sjeldent fast Nei Ja Ja Ja Nja FUNKSJONER Oppgitt driftstid 40 min 120 min 120 min 90 min 150 min Tidsplan Ja Ja Ja Ja, men begrenset Ja Sensortyper 3D-kamera og 2 sidekameraer Kamera, smussensor Lidar Kamera Lidar Wifi og styring med mobilapp Ja Ja Ja Ja Ja Rengjøringskart på mobilen: Nei Ja Ja Nei Ja, også i sanntid Medfølgende barriere Nei, trådløs node solgt separat Ja, trådløs node Ja, magnetbånd Ja, trådløs node Nei, magnetbånd solgt separat

*Neato Botvac Connected kom relativt dårlig ut i den isolerte rengjøringstesten fordi den bare ville ta én runde rundt i rommet. Mens de andre robotene kjørte mange runder, stoppet Neatoen automatisk etter at den hadde dekket hele gulvet én gang. Det var åpenbart ikke nok for å plukke opp all smuss.

Her er resultatene av testingen vår:

Best i test iRobot Roomba 980 9 /10 Imponerende Rooomba-serien fra iRobot har blitt omtrent synonymt med robotstøvsugere. Toppmodellen, Roomba 980, kom på markedet for to år siden, men har blitt oppdatert med et par hendige funksjoner via programvareoppdateringer siden den gang. Blant annet har den fått muligheten til å vise deg nøyaktige rengjøringskart av huset ditt etter en fullført økt, noe bare noen få av konkurrentene kan. Der det tidligere var ganske uvanlig å ha kamera på robotstøvsugeren, eller en tilsvarende sensor, er alle modeller i denne testen utstyrt med dette. Roomba 980 er utstyrt med både optiske og akustiske sensorer for å forstå hvor i rommet den befinner seg, og bruker såkalt SLAM-kartlegging (Visual Simultaneous Localization and Mapping). Det vil si at den finner punkter i rommet og lager et kart over omgivelsene, slik at roboten vet hvor den er og hvor den har vært. Dette har vi også sett Neato og Xiaomis modeller utstyrt med, og alle tre scorer høyt på navigasjonstestene våre. Roomba 980 setter seg omtrent aldri fast, og finner veien ut av vanskelige situasjoner. Den er relativt lav og kommer seg under sengen din, så lenge du har cirka 10 centimeter å gå på. Som med de fleste robotstøvsugere spiser den gledelig opp løse kabler og dytter rundt på små objekter, så det gjelder å ha et relativt ryddig gulv for at du skal slippe å dra ut sokker og andre småting fra børstene. Tidligere i år ble Roomba 980 oppdatert til å kunne vise deg et rengjøringskart etter hver økt, og dette fungerer ypperlig. Det viser også hvor godt kameraet faktisk forstår omgivelsene den befinner seg i. Dette er det bare Roomba, Xiaomi og Neato som klarer i testen vår. På vår isolerte rengjøringstest kommer Roomba 980 veldig godt ut. Den fikk full pott på ristesten, og nesten alt av sukkeret vi strødde utover ble plukket opp. Det skal imidlertid sies at den brukte utrolig lang tid, og kjørte om og om igjen før den var fornøyd med egen innsats. På de forskjellige testene brukte den mellom 16 og 21 minutter på bare seks kvadratmeter, noe som er langt mer enn de andre robotstøvsugerne gjorde. Dette er trolig på grunn av iRobots smussensor på undersiden, som oppdaget at det fortsatt var smuss igjen på gulvet den ikke hadde fanget opp. Det beste hadde selvfølgelig vært om den klarte det samme resultatet på kortere tid, men hadde vi måttet velge foretrekker vi et renere gulv fremfor kortere rengjøringstid. Alt i alt scorer den høyt på punktene vi anser som viktigst, og vil garantert gjøre deg fornøyd. Det eneste aberet, akkurat som sist gang vi testet denne modellen, er prisen. Roomba 980 koster mer enn konkurrentene, og vil du skåne lommeboka burde du heller se på en av de to neste støvsugerne på listen. Pluss God på navigering

Setter seg sjeldent fast

«Barriere» følger med

God på tepper

Best på rengjøringstesten

Nyttig app med rengjøringskart Minus Dyrest i klassen

Bruker lang tid på å rengjøre

Et godt og billigere alternativ Neato Botvac Connected 8 /10 Meget bra Som flere nye robotstøvsugere har Neato valgt å gå for en litt utradisjonell form på støvsugeren, for å kunne få plass til en bredere børste, plassert helt i front. Dette skal bidra til at den plukker opp smuss og støv bedre, og at den kommer til kanter bedre enn for eksempel iRobot Roomba 980, som er helt rund, og har børstene sine plassert midt under støvsugeren. Neato Botvac Connected er selskapets nåværende toppmodell og er utstyrt med en lidar på toppen for å kunne se omgivelsene sine. Dette er altså en lasersensor som ser rundt seg i 360 grader, og hovedgrunnen til at Botvac Connected kan skryte på seg SLAM-kartlegging. Dette ser man hver gang den setter igang å støvsuge: Den kjører omtrent en meter ut fra ladestasjonen, stopper litt opp, og kartlegger rommet så godt den kan i sin nåværende posisjon. Deretter setter den igang å støvsuge, og i motsetning til Roomba 980 som umiddelbart starter i sikksakk-mønster, finner Neato fram til kantene i rommet først, før den tar resten av rommet i sikksakk-mønster. Akkurat som Roomba 980 og Xiaomi Mi Vacuum kan Neato Botvac Connected gi deg et rengjøringskart etter at den er ferdig med økten sin. Her kan du se hvordan den mener rommet ditt ser ut, og fargene den tegner opp viser hvor den har støvsugd. Dette er ikke noe du trenger å følge med på daglig, men det kan være kjempenyttig for å vite om du er nødt til å flytte på ting på gulvet, slik at den kommer frem til alle kriker og kroker. Neato Botvac Connected gjør det godt på navigeringstesten vår med 28 av 30 riskorn, og fungerer stort sett veldig godt. På den isolerte rengjøringstesten kom den overraskende dårlig ut, spesielt på de små partiklene, hvor den bare fikk opp 54 av 60 gram av sukkeret vi hadde strødd på gulvet. Årsaken er rett og slett at støvsugeren bare tok én runde rundt i rommet, og så seg fornøyd med det. Konkurrentene kjørte alle flere runder, om og om igjen, for å få med seg alle partikler. Det gadd ikke Neatos støvsuger å gjøre, og kom dermed dårligst ut. I hverdagen derimot, når du ikke har strødd sukker utover hele gulvet ditt, la vi aldri merke til noen dårligere rengjøring fra Botvac Connected enn de andre. Med prisen tatt i betrakning gir denne støvsugeren deg fortsatt mye for pengene, og er en generelt en svært god robotstøvsuger. Pluss Nøyaktig navigering

Veldig god og enkel app

Setter seg sjeldent fast

Kommer godt til ved kanter og hjørner

Magnetbånd følger med

Relativt billig Minus Slet på den ene rengjøringstesten

Lett å søle når man tømmer støvbeholderen

Mest for pengene Xiaomi Mi Robot Vacuum 8 /10 Meget bra Vi ble mildt sagt positivt overrasket da vi testet Xiaomi Mi Vacuum for første gang tidligere i år, og det gode inntrykket har ikke blitt noe dårligere etter denne runden med tester. På mange måter ligner den veldig på Neato Botvac Connected, både i utseende og funksjon. Den har en lidar på toppen som alltid scanner omgivelsene, og hjelper den å navigere rundt i hjemmet. Xiaomis robotstøvsuger gjør det faktisk best av alle i testen på navigering, og klarte å plukke opp alle riskornene vi hadde lagt ut på forskjellige steder i huset. Xiaomi har også en avansert app som lar deg følge med på rengjøringen mens den holder på, direkte fra skjermen. Du får rett og slett se et topografisk kart av huset/leiligheten din, og et lite robotikon som flytter seg rundt viser hvor roboten din befinner seg i rommet. Ikke akkurat noe man trenger, men det er jo litt morsomt å sitte på jobb og se på mens robotstøvsugeren kjører rundt der hjemme. Selv om appen har noen avanserte funksjoner så er den ikke den aller letteste i bruk. Den har noen rare nykker, og Xiaomi har rett og slett en jobb å gjøre for å forenkle grensesnittet til noe like håndterlig som iRobot eller Neato har. Det skjedde også at appen av og til ikke fant robotstøvsugeren, noe vi ikke merket hos noen av de andre konkurrentene. På rengjøringstesten i det lille rommet gjorde den det godt på både store og små partikler, og delte faktisk førsteplassen med iRobot Roomba 980. Det er mildt sagt imponerende med tanke på prisforskjellen. Men det er ikke bare lovord å komme med her, og Xiaomi Mi Vacuum er den som sliter mest med høye terskler eller skikkelig høye tepper. Begge deler kan få den til å sette seg fast, og kan bli et hinder hvis du har et hjem med mange høye terskler eller tepper. Da hjelper det ikke med en nærmest feilfri navigasjon. Likevel, til prisen er dette rett og slett et kupp. I Norge selges den bare i én nettbutikk, hvor den koster 4000 kroner. Det er en god pris, men kjøper du den fra Kina, for eksempel fra Gearbest hvor vi fikk vårt testeksemplar fra, kan du få den for rundt 3000 kroner, frakt og avgifter inkludert. Pluss Nøyaktig navigering

God app-funksjonalitet når den først er satt opp

Bra batteritid

God på større partikler

God på små partikler

Soleklart billigst Minus Kantsensor eller magnetbånd følger ikke med

Sliter litt med terskler og høye tepper

Litt kronglete å sette opp appen første gang