Samletest Robotklippere til under 20 000 kroner

Oppdatert oktober 2017:

La inn Honda Miimo HRM 310

Sommeren kan brukes til å nyte solen – men ofte må du trå til for å klippe plenen. Er du lei av å gjøre denne jobben selv finnes det en god løsning, nemlig en robotgressklipper.

Riktignok kreves det litt arbeid om du tar deg av installasjonen selv. Men med god planlegning og noen finjusteringer, kan du få et system som klarer seg fint på egen hånd uten at du trenger å gjøre mye innsats i sommer.

På denne måten kan du heller bruke tiden på andre ting, mens plenen din blir bedre enn noen gang.

Nå har vi tatt for oss syv robotgressklippere for å sjekke hvilken som er best. Kriteriene vi har satt er at roboten ikke må koste mer enn 20 000 kroner, og at den minst må kunne takle 1000 kvadratmeter med plen.

Modell: Husqvarna Automower 315 Gardena R130Li Sileno+ Robomow RC304 u Honda Miimo HRM 310 Viking iMow MI632 Stiga Autoclip 225 S Robomow RS615 Viking iMow MI 422R Arbeidsområde 1500 m2 1300 m2 1000 m2 1500 m2 3000 m2 1100 m2 1500 m2 1000 m2 Maksimal stigning 36,4 prosent 35 prosent 36 prosent 45 prosent 45 prosent 45 prosent 36 prosent 40 prosent Oppgitt støynivå 60 dB 60 dB 69 dB 62 dB 63 dB 70 dB 69 dB 62 dB Klippebredde 22 cm 22 cm 28 cm 22 cm 28 cm 25 cm 56 cm 20 cm Vekt 9 kg 9,8 kg 11,4 kg 11,6 kg 13 kg 9,8 kg 20 kg 9 kg Mål i mm 510 x 250 x 630 509 x 248 x 627 460 x 210 x 630 635 x 550 x 287 730 x 270 x 540 420 x 252 x 533 660 x 310 x 735 430 x 270 x 600 Klippehøyde 2 - 6 cm 2 - 6 cm 1,5 - 6 cm 2 - 6 cm 2 - 6 cm 2,5 - 6 cm 2 - 8 cm 2 - 6 cm Batteritid 70 min 65 min 50 min 40 min 60 min 120 min 70 min 60 min Ladetid 60 min 60 min 70 min 30 min 60 min 120 min 110 min 90 min Cirkapris på nett 17 500 kr 16 000 kr 10 000 kr 17 995 kr 19 000 kr 14 000 kr 18 500 kr 12 500 kr

Fordeler med en robotgressklipper

Du slipper å klippe plenen din selv

Du får en jevn og flott plen

Du får mindre problemer med mose og løvetann i plenen

Du får mindre problemer med allergi fordi gresset er jevnt klippet

Du kan styre klipperen via telefonen din

Du slipper å plage naboen med en støyende, vanlig gressklipper

Du får langt mindre gressrester med inn enn med tradisjonelle bioklippere

Ulemper med en robotgressklipper

robotgressklippere jobber utrettelig gjennom dagen

Du må som regel gå over med kantklipper der roboten ikke kommer til

Du må betale langt mer for en robotgressklipper enn en vanlig gressklipper

Du må passe ekstra godt på at det ikke ligger igjen ting på plenen, som for eksempel lekene til barna

Du må være obs på dyr som ferdes der klipperen går

Du må belage deg på litt montering og feilsøking før systemet fungerer smertefritt

Les guiden vår:

Slik unngår du feilene mange gjør når de kjøper robotgressklipper »

Slik testet vi

Siden det er dårlig med plen her på VG-huset, ble testen utført i mer landlige omgivelser. I en hage på rundt 500 m2 har de ulike klipperne fått bryne seg rundt en ukes tid hver. Dette er halvparten av den overflaten klipperne skal kunne takle.

Foto: Illustrasjon: Niklas Plikk, Tek.no

Plenen har en rekke hindringer, som for eksempel et lekestativ med sklie, trampoline, en trang passasje på rundt en meter, frukttrær og ikke minst et glatt svaberg hvor gresset går rundt. I tillegg har en av ytterkantene på plenen et ganske bratt stup, for kant-tråden er plassert slik at klipperen skal kjøre helt ut mot kanten.

Det ble lagt inn en pause mellom testene av de ulike modellene, slik at gresset fikk tid til å vokse litt mellom slagene. På den måten har alle klipperne tatt over en plen som trenger et lite skippertak i starten. Dette for å se hvordan klipperen dekker arealet, og ikke minst hvor godt den takler litt høyt gress.

Under testperioden har vi sett på:

Hvor godt roboten klipper

Hvor ofte den må kjøre for å holde plenen fin

Hvor god presisjon den har

Hvor god fremkommelighet klipperen har

Hvor mye den støyer under bruk

Hvor enkel den er å montere / sette opp

Pris

Resultatene kort oppsummert:

Modell: Husvarna Automower 315 Gardena R130Li Sileno+ Robomow RC304 u Honda Miimo HRM 310 Viking iMow MI632 Stiga Autoclip 225 S Robomow RS615 Viking iMow MI 422R Klipperesultat Godt Godt Godt Godt Godt Godt Godt Godt Montering Enkel Enkel Enkel Meget enkel Enkel Enkel Enkel Enkel Brukervennlig maskin Ja, stor og tydelig skjerm Ja, tydelig skjerm Nei, liten og kryptisk skjerm Ja, stor skjerm og lettfattelige menyer Ja, stor og tydelig skjerm Nei, utydelig og dårlig skjerm Ja, men skjermen kunne vært større Ja, stor og tydelig skjerm Støy Meget lav Meget lav Høy Lav Lav Lav Høy Lav Satt seg fast under test Nei, ingen problemer Nei, ingen problemer Ja, et par ganger Ja, utløste stoppknappen under sklien Nei, ingen problemer Nei, ingen problemer Ja, krysset kant-tråden en gang Ja, et par ganger Fant ladestasjonen Ja Ja Ja Ja Ja Nei, bommet flere ganger Ja Ja Får den lett riper Ja Ja ja ja Ja Ja Ja ja Pris Ganske dyr Grei Billig Ganske dyr Dyr Grei Ganske dyr Billig

Og vinneren er:

Best i test Husqvarna Automower 315 9.5 /10 Imponerende Husqvarna er testens vinner. Her får du en bunnsolid maskin som klarer seg på egen hånd uten at du trenger å hjelpe den. Maskinen i seg selv får lett riper om du sender den i nærheten av buskas og hekker, men utover det er det lite å sette fingeren på annet enn en litt stiv prislapp. Installasjonen er enkel, og i tillegg til kanttråden må du legge en egen guidekabel som gjør det enklere for roboten å finne stasjonen. Det følger med gode kabel- og skjøtesko, den samme typen som du også får med Gardena- og Viking-klipperne. Maskinen er enkel å sette opp, og du kan i tillegg styre den ved hjelp av en app som også viser deg posisjonen til klipperen. En funksjon som kan være hendig om klipperen for eksempel skulle komme på avveie. Klipperen har en stor skjerm som er enkel å tyde, selv i direkte sollys, samtidig som knappene er enkle og responsive i bruk. Dette er en maskin som neppe kommer til å vekke naboen din. Den er faktisk så stillegående at vi må gå nærme den for å høre at den klipper. Under en grillfest tok det faktisk flere minutter innen den første gjesten la merke til at roboten var ute og gjorde sitt daglige ærend. Samtidig er dette en robot som jobber effektivt, og som under hele testperioden klarte seg utmerket på egen hånd, uten at den satt seg fast eller fikk andre problemer. Med andre ord er dette en klipper som takler hellinger og ulikt underlag med bravur. De sylskarpe barberbladene håndterer klippen av gresset på en mesterlig måte, og plenen forblir grønn. Disse bladene er dessuten enkle å skifte, hvor de løsnes ved hjelp av en stjernetrekker, og det koster heller ikke en formue å kjøpe nye blader. Og det er en grei ting å ta med seg, for du må regne med å skifte ut bladene i løpet av sesongen. Alt i alt er det lite å sette fingeren på med denne modellen. Den koster riktignok mer enn de fleste andre modeller i testen, men her får du valuta for hver eneste krone du legger i maskinen. Pluss Klipper jevnt og raskt

Takler fint vått gress

Meget stillegående

Enkel app

Tar seg godt frem i terrenget

Guide-kabelen gir god presisjon

Enkle å programmere

Enkelt å skifte ut bladene

Egen beskyttelse som tar av for de verste smellene på bladene

Stor og tydelig skjerm Minus Får lett riper

En god nummer to Gardena Sileno+ 1300 9 /10 Imponerende Denne modellen er tett beslektet med testvinneren, og er i tillegg noe billigere. Likevel mangler den et par ting vi satte stor pris på med Husqvarna sin variant. Modellen fra Gardena mangler den beskyttende platen som tar av for de verste smellene på bladene, og den har heller ikke en like stor skjerm. Annet enn det er denne modellen veldig lik testvinneren. Heller ikke denne modellen støyer nevneverdig, hvor du må tett på maskinen for å høre at den faktisk jobber. Maskinen har også den samme gode fremkommeligheten som testvinneren, og hadde heller ingen store problemer med å finne ladestasjonen sin under vår testperiode. Klippefunksjonen er også meget god. Bladene er små og og skarpe som barberblader, noe som gir en jevn og god klipp av gresset. Samtidig følger det med ekstra blader i esken, og jobben med å skifte disse er grei skuring. En ting som kan tale til denne maskinens fordel er at den kan ta del i et større økosystem som Gardena har. Klipperen kan nemlig kommunisere med blant annet vanningssystemer, slik at hagen, plenen og blomstene dine alle får automatisk stell mens du hygger deg med ferien. Også her er installasjonen enkel, og du trenger å legge den samme guide-kabelen som med Husqvarna sitt alternativ. Det følger med godt med kabel, kabelplugger og kontakter i pakken. Alt i alt viser Gardena seg som et solid valg, og kun småting skiller denne fra testvinneren. Pluss Klipper jevnt og raskt

Takler fint vått gress

Meget stillegående

Tar seg enkelt frem i terrenget

Guide-kabelen gir god presisjon mot ladestasjonen

Enkel å programmere

Enkel å skifte ut bladene

Tydelig skjerm Minus Får lett riper

Bladene er mer utsatt for omgivelsene enn testvinneren

Den grønne kjempen Viking iMow MI 632 9 /10 Imponerende Trenger du ekstra kapasitet får du dette med denne modellen. Denne modellen er blant annet utviklet for å tjenestegjøre på større plener, men har ingen problemer ta seg av en mindre plen heller. Dette er testens dyreste modell, men her gjør du også et sikkert kjøp. Den store, grønne kjempen er ikke større enn at den fint klarer å ta seg inn i den smale passasjen vi har satt opp, og takler de fleste underlag uten problemer. Også denne modellen er enkel å montere, hvor også bruksanvisningen er tydelig og enkel å forstå seg på. Selve maskinen har en stor og tydelig skjerm, og selve kontrollpanelet kan løsnes fra maskinen slik at du slipper å bøye deg når du skal tukle med menyene. I tillegg kommer batteriet som en egen enhet, som enkelt monteres på undersiden av klipperen. Viking iMow MI 632 har som nevnt stor kapasitet, og den klipper også meget bra. Denne modellen har en slags bladpanne som verner som bladene, og som gjør at den ikke like ofte forsyner seg av gjenstander som er glemt igjen på plenen. Ved et par anledninger slapp noen små barnesko unna med skrekken. Denne maskinen er ikke fullt så stillegående som testvinneren, men er heller ingen bråkebøtte. Modellen har gode sensorer som fint reagerer på ting den dulter borti, og som varsler før den setter i gang med å klippe. Denne alarmen kan være litt masete om maskinen skal gå mye på en liten plen, hvor den treffer borti ting ofte, men lyden kan heldigvis slåes av i menyen. I vår testperiode hadde heller ikke denne maskinen nevneverdige problemer med å komme seg tilbake til ladestasjonen, og den ble heller aldri sittende fast. Alt i alt er dette også en meget gjennomført klipper som foruten en stiv prislapp får jobben gjort på en meget god måte. Pluss Klipper jevnt

Takler fint vått gress

Stillegående

Enkel å montere

God fremkommelighet

Egen panne som beskytter bladene godt

Enkelt å skifte batteri Minus Får lett riper

Dyreste enn de andre modellene i testen

Meget enkel å montere Honda Miimo HRM 310 9 /10 Imponerende Honda er en av aktørene som gjør det godt i denne testen. Her får du en solid maskin som blant annet er veldig enkel å sette opp, og som gir deg mange justeringsmuligheter. Førstegangs-installasjonen er en av de aller enkleste i denne testen, hvor du steg for steg gjør unna alle justeringene du trenger på noen få minutter. På den store skjermen kommer alt du trenge å gjøre, og det hele er ryddig satt opp. Maskinen er grei å bruke, men den har ikke støtte for app eller kontrollering via Bluetooth. Det er litt gammeldags, og denne muligheten får du kun om du går opp i modell hos produsenten. Utover det har knappene god respons, og skjermen er tydelig å lese – selv i sollys. Denne maskinen bråker noe mer enn de aller beste i testen, men er ikke plagsomt støyende. Du må ganske nær den før du merker at den jobber, så heller ikke denne vil være til noe plage for naboen din. Honda Miimo HRM 310 jobber raskt og effektivt, hvor den setter opp farten når den merker at det er mulighet for det. Den justerer seg raskt etter underlaget, og klipper godt i hellinger. Klipperesultatet er like godt som testvinneren. Også denne maskinen har små knivblader som er enkle å skifte. Disse må du skifte ut oftere enn større og mer robuste alternativer, men de koster heller ikke så svimlende mye å kjøpe. Under testperioden oppdaget vi en slags «konstruksjonsfeil» på denne klipperen. Det øverste punktet på klipperen er nemlig nødstoppknappen, og i vårt tilfelle er det en sklie på testområdet. Denne kjørte klipperen under, og dermed utløste den nødstoppen, siden knappen var det første som kom i kontakt med sklien. Dette er nødvendigvis ikke et stort problem for folk flest, men verdt å nevne om du har noe tilsvarende på ditt klippeområde. Alt i alt gjør denne modellen fra Honda en god figur. Det er et lite minus at den ikke har noe mulighet for appstyring, og at nødknappen sitter litt utsatt til. Men annet enn det hadde en ingen problemer med å klippe, og resultatet er blant de beste i testen. Pluss Klipper jevnt og raskt

Takler fint vått gress

Tar seg godt frem i terrenget

Meget enkle å programmere

Enkelt å skifte ut bladene

Stor og tydelig skjerm

Stillegående Minus Ingen app

Nødstoppen sitter utsatt til

Får lett riper

Kraftplugg med stor klippebredde Robomow RS615 8 /10 Meget bra En annen maskin vi vil anbefale er denne kjempen fra Robomow. Denne har testens bredeste klippebredde, noe som gjør at den ikke trenger å kjøre like ofte som flere av konkurrentene i testen. Også denne maskinen er grei å installere. Det følger med godt med kabel i esken, samt at du har rikelig med kabelplugger. Maskinen har en mindre skjerm enn for eksempel Husqvarna, Gardena og Viking, men den er lett å tyde. Grensesnittet er litt mer «gammeldags» i utformingen, men ellers kurant å bla frem og tilbake i. Klipperen kan dessuten brukes med appen i stedet for direkte på klipperen, noe som gjør jobben enklere og mer oversiktlig når du skal justere den for plenen din. Dette er en grovarbeider som har massivt med krefter når det kommer til å takle høyt og vått gress. Knivene under klipperen er laget i massivt stål, og tåler godt med juling. Samtidig er det nok mulig å slipe dem skarpe igjen når de blir sløve, fordi disse platene har mer «kjøtt på beinet» enn de andre i testen. Robomow RS615 er en av klipperne som bråker mest av de vi har testet. Den plager nok neppe naboen i stor grad, men den gir fra seg mer langt mer støy enn de beste i testen. Spesielt om gresset har blitt litt høyt enkelte steder, eller om det har regnet i forkant, kjører klipperen på med fullt turtall på motoren, og da hviner det godt. Maskinen klipper godt, og den tar som nevnt mye med seg i slengen. De to knivene sitter montert i en og samme panne, noe som gjør at den ikke takler de aller minste kulene i plenen like godt som for eksempel testvinneren. Et pluss er at du manuelt kan styre klipperen via appen, så du kan klippe kanter utenfor kabelen om det trengs. Modellen fra Robomow krysset kant-tråden ved et tilfelle. Da hadde det regnet og den kjørte over kabelen der maskinen hadde gress på den ene siden og fjell på den andre. Altså hadde den litt problemer med ulikt grep, hvor gresset var langt glattere enn fjellet. Som et pluss varsler maskinen deg via appen når den står fast. Alt i alt er dette en stor klipper som takler tunge oppgaver bedre en de andre i testen. Den bråker mer enn de andre, men utover dette er det et godt produkt som Robomow tilbyr deg. Pluss Klipper jevnt

Testens bredeste klippebredde

Enkel å montere

Kan styres manuelt via appen

Takler godt høyt og vått gress Minus Kjørte utenfor kantlinjen ved et par anledninger når det var vått ute

Støyer mer enn andre klippere

En av de dyreste i testen

Mye for pengene Viking iMow MI 422P 7.5 /10 Bra En av overraskelsene i denne testen kommer fra Viking. Denne er testens nest billigste, og her får du mye for pengene. I likhet med sin storebror iMow MI 632 er også denne enkel å montere, og selv om dette er en forholdsvis liten klipper, har den en stor skjerm. Oppsettet av klipperen foregår på samme måte som med storebror, og ved å følge instruksene på skjermen er klipperen klar til dyst innen få minutter. Det finnes dessverre ingen god måte å løfte denne klipperen på. Problemet er at dekslet som registrerer når klipperen treffer noe, ikke kan løftes i. Ergo ender du opp med å ta tak i selve motordelen. Storebror 632 har på sin side et eget håndtak bak hvor du skal løfte den. Likevel trenger du ikke løfte denne maskinen spesielt mye. Under testperioden satte den seg fast kun én gang, og det var under sklien som kommer ned fra det ene lekeapparatet. Under denne sklien har de større maskinene bare løftet opp sklien og kjørt under, men det klarte altså ikke denne modellen. Utover det virker den å ha god fremkommelighet, og selv når den ble overrumplet av et kraftig regnbyge, klarte den fint å komme seg tilbake til stasjonen sin på egen hånd. Også denne maskinen har den samme panne-konstruksjonen under klipperen som MI 632. Og heller ikke denne modellen støyer spesielt mye, hvor kun Husqvarna og Gardena lager mindre støy. Med den smale klippebredden er dette en maskin som kommer godt til over alt, og plenen klippes like godt som de beste i testen. Så alt i alt er dette mye klipper for pengene. Pluss Mye for pengene

Klipper jevnt

Enkel å montere

Støyer lite Minus Satt seg fast ved et par anledninger

Får litt raptus når den treffer noe flere ganger på kort tid

Liten og hendig Robomow RC304 5.5 /10 Middelmådig Dette er testens billigste robotgressklipper, og den er også en av de svakeste på enkelte ting. Installasjonen av denne klipperen er enkel, på samme måte som med sin storebror. Men du må ta frem bruksanvisningen dersom du ønsker å justere ting i menyene direkte på klipperen. Den har nemlig en ganske liten skjerm, som ofte viser beskjeder i koder. Her er du tjent med å ta innstillingene via appen. Størrelsesmessig er denne modellen om lag like stor som Viking sin minste modell, og den er ganske stilig utformet sammenlignet med mange av konkurrentene. Skallet på toppen er ganske rundt, og har en blank plast som tiltrekker seg riper og skrammer. Rent funksjonsmessig betyr dette lite, men den ser raskt ut til å ha vært ute i hardt vær. Klipperen har den samme konstruksjonen når det kommer til knivene som sin storebror, men den støyer enda et hakk mer når den går for fullt. Dette kunne vært en snikende liten sjarmør som kunne kjørt rundt i det stille mens naboen slapper av i solen, men i stedet kan den fort bli et irritasjonsmoment om plenen ligger tett på andre husstander. Den lille modellen har en smal klippebredde som gjør at den bruker litt lenger tid på større overflater enn andre, men til gjengjeld klipper den jevnt og fint. Problemet oppstår når den skal prøve seg på litt lenger gress. Klipperen kjører på med høyere turtall når den kjenner at gresset gir utfordringer, men dette er altså ikke nok. Sammenlignet med andre klippere må den derfor ta området veldig stykkvis hvor den kjører så langt den kommer, rygger ut og prøver på nytt. Denne modellen hadde også litt vansker med sklien fra lekestativet, samt stigen som er montert på siden av trampolinen. Under stigen ble den sittende fast etter at det hadde regnet, altså hadde den ikke nok grep og krefter til å komme seg videre. Ellers hadde ikke modellen så alt for store problemer med å ta seg frem. Alt i alt har denne klipperen en interessant størrelse om du ikke har så stor plen, men den bråker mer og sliter mer med fremkommeligheten enn den mindre modellen til Viking. Pluss Klipper jevnt

Enkel å montere

Liten og hendig

Enkel app Minus Satte seg fast et par ganger

Støyer mye

Takler dårlig høyt gress

Får lett riper

Liten, kryptisk skjerm