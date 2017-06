Samletest Trådløse øreplugger

Apple har for alvor satt igang jobben for å drepe hodetelefoninngangen på mobiler. På iPhone 7 er hodetelefoninngangen borte, og en rekke andre produsenter har fulgt i samme spor. Dette gir deg tre forskjellige valg nå:

Bruke den medfølgende adapteren fra enten Lightning- eller USB C til minijack-plugg

Gå over til et hodesett med Lightning-kontakt (Eller USB C hvis du har Android)

Gå trådløst

Skjønt, helt trådløs er det foreløpig vanskelig å bli – de fleste produsentene har så langt basert seg på en tråd som forbinder de to ørepluggene, en tråd som gjerne går bak nakken.

Hvis du vil gå helt trådløst: Sjekk ut vår samletest av helt trådløse øreplugger »

Vi har hatt inne totalt 16 forskjellige modeller til test, og samtlige med unntak av tre har tråd som går over nakken. De tre siste har en egen krage som plasseres over nakken. De fleste er også utstyrt med «vinger» som du fester inne i øret for at de skal sitte bedre på plass. Med to unntak er de alle kanalplugger, altså plugger som festes inne i øregangen, og de lades alle via micro-USB, noe som i seg selv er verdt et lite jubelbrøl.

Snart er det vel bare puls- og aktivitetsklokkeprodusentene (og Apple) som ikke har skjønt at standardisering er veien å gå, men vi retter samtidig en pekefinger mot Jaybird og B&O, som krever at du bruker en proprietær adapter for å lade.

Noen kjøpetips når du skal ha trådløs lyd:

Tenk nøye over hva du trenger. Er det viktig med treningsfunksjoner? Trenger de være svette-resistente? Vil du ha kanalplugger eller plugger som bare sitter i øret? Hvor lang batterilevetid trenger du?

Kan du bruke plugger som er festet i en krage? Disse er ikke like umerkbare å ha på, men kan ha betraktelig bedre batterilevetid, blant annet.

Når du først har kjøpt et par: Bruk god tid på å tilpasse gummi-/skumputer og eventuelle ørevinger. Det er essensielt at pluggene sitter godt på plass om du skal få optimal lyd. Spesielt lider bassgjengivelsen om ikke pluggene sitter der de skal.

Husk at menneskekroppen og bluetooth-signaler sjelden er en god kombinasjon. Om du skulle ha problemer med at signalet hopper ut, prøv å flytte signalkilden (antageligvis mobilen) til et sted med friere «sikt» til ørepluggene.

Bluetooth-antennene i disse bittesmå enhetene er jevnt over ganske svake. De fungerer godt med fri sikt, gjerne også over de oppgitte 10 meterne i rekkevidde, men så fort det kommer en vegg mellom kilden og mottakeren får de problemer.

Slik testet vi

Vi har brukt alle settene slik vi bruker hodetelefonene vi bruker til daglig - hørt på ulike typer musikk, litt radio og snakket litt i telefonen med dem. Vi har også tatt alle settene med på løpetur for å sjekke hvordan de sitter under trening.

PS: I vår nye testmal bruker vi mest plass på de beste og relativt sett mindre plass på de øvrige settene. Formålet er å gi deg minst like mye av den viktige informasjonen på langt mindre plass.

Sennheiser Momentum In-Ear Wireless 9 /10 Imponerende Momentum-serien til Sennheiser har stort sett vært forbundet med et visst kvalitetsstempel, og når selskapet nå lanserer trådløse øreplugger i samme serie, er det kanskje ikke overraskende at resultatet blir svært bra. Nakkekragedesignet kan nok for mange fremstå som litt underlig, men det har utvilsomt også en del fordeler. Først og fremst gir det plass til et større batteri enn variantene kun med bånd og en liten mikrofon. I tillegg fungerer kragen som en slags forankring for pluggene, og ledningen drar derfor ikke i pluggene på noe vis, slik de gjerne gjør om det henger fast en mikrofon. Det gjør at de føles veldig lette og nærmest umerkbare i ørene, som igjen gjør komforten svært høy. Pluggene sitter i tillegg særdeles godt i undertegnedes ører, selv uten ørevinger eller liknende festeanordninger. Selve kragen er hakket mer eksklusivt utformet enn på de øvrige nakkekragepluggene vi har testet, med mykt skinn og en kontrastsøm i rødt. Utformingen gir selvfølgelig de samme utfordringene som vanlig, hovedsakelig at det kan være litt knotete å bruke pluggene sammen med skjerf eller liknende. Lydmessig kan det virke som om Sennheiser har skrudd Momentum In-Ear til å fokusere mer på de nedre delene av registeret enn vi kanskje har vært vante til fra tyskerne. De leverer nemlig både plenty, potent og presis bass – om du liker musikk som er produsert med mye gøy i bunnen vil du neppe bli skuffet her. Lydbildet er luftig og bredt til øreplugger å være, og både oppløsning og instrumentseparasjon er svært bra. Vi synes nok vokalområdet og diskanten er plassert litt for langt bak i lydbildet, og Kari Bremnes’ stemme mister litt av nerven den har i de beste hodetelefonene. Litt equalizer-hjelp for å fremheve området fra mellomtone til diskant gjør dermed Momentum-pluggene godt, og deretter blir det riktig så bra. Det låter ekte, naturlig og riktig. Tendensen med vokalen er kanskje ørlite mer fremtredende med iPhone enn med Android som kilde, uten at det skyldes manglende kodekstøtte: Momentum In-Ear støtter både Apples AAC og Aptx. Batteritiden er oppgitt til 10 timer, og det synes vi stemmer godt, kanskje er anslaget til og med litt konservativt. Sammenliknet med store around-ear-hodetelefoner er batteritiden selvfølgelig litt mager, men i dette segmentet er det helt i toppklassen. Kontrollknappene er plassert på innsiden av den venstre delen av kragen, og fungerer fint så fort du lærer deg hva som er opp og ned. Alt i alt synes vi Sennheiser leverer den beste totalpakken vi har testet så langt. De låter fabelaktig, sitter svært godt i ørene, har god batterilevetid og er meget komfortable å ha på. Prismessig ligger de i skrivende stund på snaut 1800 kroner. Det er selvfølgelig en del, men du får definitivt mye moro for pengene. Pluss Svært velbalansert og flott lyd

Sitter svært godt i ørene

God batterilevetid Minus Trenger litt equalizer-hjelp for å låte så godt som de kan

Nakkekragen er ikke for alle

Jabra Sport Pulse 8.5 /10 Meget bra Jabra har satset hardt på kombinasjonen lyd og trening i sine trådløse plugger, og toppmodellen Sport Pulse låter svært bra. Lyden er velbalansert, og pluggene klarer å beholde oppløsning i toppen uten å bli vonde og skjærende. Samtidig kunne de med fordel vært enda litt mer veloppløst på lyse vokaler, men lydbildet er luftig og gir god plass til de ulike frekvensområdene. Bassen er på sin side litt for lett for manges smak, uten at det betyr at de ikke har «oomph» å by på. Når vi skal skal trene hardt hadde vi likevel satt pris på litt mer trøkk. Jabra Sport Pulse sitter veldig godt i ørene, men vi vil som vanlig anbefale at du bruker god tid på å finne putene og vingene som sitter best. På løpetur opplevde vi det samme, men ledningen har en tendens til å gjengi litt vindstøy, og det kan være irriterende. Silikonputene holder for øvrig ute støy fra omgivelsene på en svært god måte, men du kan også velge skumputer om du foretrekker det. Det som skiller Sport Pulse fra mengden, er at de har innebygget pulsmåler, som ser ut til å fungere bra, i tillegg til at de i kombinasjon med Jabra-appen kan analysere ditt maksimale oksygenopptak (VO2 Max). Det sørger uheldigvis for at batterilevetiden ikke blir helt på topp, med rundt fem timer. Vi skal ikke gå så veldig nøye inn på sportsfunksjonene, men om lyden er det mest vesentlige kan du droppe pulsmåler og gå ned til modellen Sport Coach. Den har også mange praktiske sportsfunksjoner, men en litt mer tiltalende pris. Alt i alt synes vi Jabra-modellen er et svært bra valg, spesielt siden de prismessig har falt fra 1500 siden testen ble publisert første gang til under 1000 kroner nå. Pluss Sitter godt i ørene

Velbalansert lyd

Pulsmåler Minus Middels batterilevetid

Litt lett bass til trening

JBL Reflect Mini BT 8 /10 Meget bra JBLs enkleste bluetooth-plugger låter rett og slett en god del dyrere enn det de faktisk er. Med en pris rundt 800 kroner er de blant de billigste i vår test, og de gir nok best valuta for pengene av alle. De sitter best av alle i undertegnedes ører, og kollegene som har prøvelyttet har sagt det samme: De lirkes enkelt på plass i øret og sitter deretter bom fast. De er dessuten svært komfortable å ha på, i alle fall om du ikke lytter i timevis i gangen.Ørevingene kan nemlig bli litt slitsomme etter hvert. Vi har også prøvd dem på løpetur, og det samme gjelder der – ingen antydning til at de glir ut, og ledningen lager heller ingen uønsket gnissing i lyden. En liten detalj er for øvrig at kabelen er dekket med et reflektivt materiale, noe som kan gjøre det enklere å se om du har for vane å løpe i mørket. JBL-pluggene er ikke like basstunge som enkelte av de øvrige, men er til gjengjeld hakket krispere jevnt over og føles svært velbalanserte. Toppen av registeret kan bli ørlite i lyseste laget på noen låter, og de mangler dessuten luftigheten og varmen til dyrere elementer. Klangen er litt over på den metalliske siden, men det låter likevel nesten like godt som i de dobbelt så dyre Jabraene. Batteritiden er dessuten gode åtte timer, og lading gjøres enkelt i en microUSB-port på fjernkontrollen. Det vi kanskje er mest skeptiske til er holdbarheten. Ledningen er veldig tynn og festet i selve ørepluggene ser ikke veldig tillitvekkende ut. Enten du skal ha øreplugger til trening eller bare trådløse øreplugger: JBL Reflect Mini BT løser oppgaven utmerket, og det uten å ruinere deg. Pluss Sitter bom fast i ørene - også til trening

God batterilevetid

Velbalansert lyd Minus Tynn ledning

Litt metallisk klang

B&O Play BeoPlay H5 8 /10 Meget bra Om lyden er det absolutt aller mest vesentlige og du har litt penger å bruke, er Bang & Olufsens Beoplay H5 settet du skal se på. De koster rundt 2500 kroner, men låter til gjengjeld noen hakk bedre enn alle de øvrige settene i denne testen, med flott oppløsning og krisphet gjennom hele registeret. De er ikke veldig basstunge, men har til gjengjeld en enorm kontroll i toppen som gjør at du kan spille høyt uten at det låter skjærende. Det gjør gåsehud-faktoren høy, og løftet i refrenget til Sias «Chandelier» har en helt annen effekt med disse enn noen av de andre i testen kommer i nærheten av. Klangen er litt på den kjølige siden, og det er definitivt purist-lyd vi snakker om her. Ser du etter pumpende bass er det definitivt andre sett å se på. De kommer uten ørevinger, og det gjør at de ikke sitter helt på plass hos undertegnede. Det gjør også at de for meg er ubrukelige til trening, uansett hvilke silikon- eller skumputer jeg prøver. Batterilevetiden er rundt fem timer, noe som er middels, og ladeløsningen er dessuten litt underlig. H5 kommer nemlig med en egen liten boks som pluggene «klikker» fast i. Ikke noe stort minus, men vi hadde definitivt foretrukket å kunne plugge kabelen rett i ørepluggene. En artig liten funksjon er for øvrig at pluggene har magneter som holder dem sammen om du vil henge dem rundt halsen, og som i tillegg skrur av pluggene når de finner sammen. Pluss Fantastisk veloppløst lyd

Enorm kontroll i toppen

Smart magnetfunksjon Minus Sitter ikke veldig godt i ørene

Middels batterilevetid

Dyre

8 /10 Meget bra Monster Clarity HD In-Ear La oss si det først som sist: Clarity HD låter imponerende godt ut fra prisen på 800 kroner. De har velkjent Monster-lyd, med pumpende, dansevennlig bass, relativt varm klang og trøkk i massevis. Lydbildet er luftig og fint, og Monster-pluggene klarer å bevare godt med oppløsning og detaljer tross et visst fokus på den nedre delen av registeret. Helt i toppen kan det iblant bli litt skingrende, men dette låter likevel svært godt. Så til det vi kanskje ikke liker så godt. Clarity HD har batterier i hver øreplugg, noe som gjør at pluggene står langt ut av ørene. Likevel makter de ikke stort mer enn fem timer før de tar kveld. De har heller ingen vinger eller annen festemekanisme, men sitter likevel greit på plass så lenge du ikke beveger altfor mye på hodet. Vi ville ikke valgt disse om du planlegger å bruke dem til løping eller annen aktiv trening. Det gjør også at de ikke når helt opp i dette selskapet, men dette er definitivt et godt kjøp. Pluss Flott lyd med tung bass

Sitter greit på plass Minus Store plugger som stikker langt ut av øret

Ikke spesielt treningsvennlige

Middels batterilevetid 7.5 /10 Bra Jabra Halo Smart Om du dropper treningsfunksjonene viser Jabra med Halo Smart at de kan lage flott lyd også til en langt billigere penge. Nakkekragen er stor og relativt stiv, så den kan være vanskelig å ha på sammen med et skjerf eller liknende, men det gir til gjengjeld plass til et relativt sett enormt batteri. Halo Smart kan nemlig skilte med klasseledende 15 timers batteritid til musikk, og enda et par timer ekstra om du bruker den kun som handsfree. Lyden er velbalansert og detaljert, men vi savner litt trøkk i bassen også her. Det er sprettent og fint, men går ikke helt så dypt som vi skulle ønske. Det låter i det hele tatt litt «forsiktig», men til gjengjeld flott til musikk som ikke krever pumpende bass for å engasjere. Adeles patosrøst kan iblant låte litt skingrende, men de små elementene har stort sett god kontroll i toppen. De sitter også godt og er enkle å få på plass, men uten vinger finnes det bedre alternativer til trening. Likevel: God valuta for pengene. Pluss Velbalansert, flott lyd

Knallgod batterilevetid

Enkle å få til å sitte på plass i ørene Minus Litt skingrende i toppen av registeret

Nakkekragen kan være upraktisk

Ingen ørevinger, ikke så joggevennlige

7.5 /10 Bra Plantronics Backbeat 100 Backbeat 100 har i likhet med Jabra Halo Smart en plastbøyle som går rundt nakken, men Plantronics har ikke latt seg friste til å smelle inn noe enormt batteri. Her får du «bare» åtte timer, selv om det er i øvre halvdel av modellene vi har testet. Byggekvaliteten er ikke mye å skrive hjem om, men nakkebøyla er samtidig såpass fleksibel at det nok skal ganske mye til før den knekker. Backbeat 100 er særdeles enkle å få til å sitte i ørene, med veldig myke puter som du nærmest risikerer å dytte så langt inn i øret at lyden forsvinner. Lyden er presis og god, selv om pluggene er hakket mer forsiktige i bassgjengivelsen enn enkelte av konkurrentene. De har et flott detaljnivå, men en ganske kjølig klang og en øvre mellomtone som er litt vel sprø og mer påtrengende enn behagelig i noen låter. Det låter best til akustisk og mer nedtonet musikk, mens rockefoten nok stimuleres best av en del andre øreplugger. Plantronics-pluggene har også en viss elektronisk susing mellom låter og i stille partier av film og serier. Det kan være en smule irriterende, men er samtidig ikke så ille at det er avgjørende for totalopplevelsen. Alt i alt rimelig bra, spesielt den veiledende prisen på 795 kroner tatt i betraktning. Pluss Detaljert, svært veloppløst lyd

Enkle å få til å sitte i ørene

Relativt god batterilevetid Minus Ikke akkurat eksklusiv byggekvalitet

Litt slitsom mellomtone

Nakkekragen virker litt unødvendig 7.5 /10 Bra Bose SoundSport Pulse Bose Soundsport Pulse Wireless er i bunn og grunn et ganske bra produkt, spesielt for deg som foretrekker denne hybridløsningen fremfor plugger som går helt inn i ørekanalen. De sitter veldig godt i øret, men konstruksjonen gjør at de er veldig følsomme for vind når du løper. Bose-pluggene er litt skarpe i diskanten og har ikke helt det samme basstrøkket som en del kanalplugger, men lyden er likevel detaljert og rimelig god. Vi synes den øvre mellomtonen lider litt samme skjebnen som diskanten - det låter litt flatt, uraffinert og udynamisk i låter hvor det skjer mye på en gang, mens akustisk, litt roligere musikk stort sett låter veldig fint. Dette er litt uvant til Bose å være, hvor fokuset tidligere har ligget i bunnen og diskanten gjerne har vært litt ullen og i overkant myk. Pulsmålingen virker å være veldig solid, og batteritiden er omtrent gjennomsnittlig for denne typen øreplugger, med cirka fem timers bruk. Prisen er kanskje det største ankepunktet. For 2500 kroner forventer vi kanskje hakket mer av lyden enn hva vi får akkurat her. De ser dessuten ganske spesielle ut. Les hele testen av Bose Soundsport Pulse » Pluss Svært komfortable å ha på

God pulsmåler

Veloppløst og balansert lyd Minus Utformingen er kanskje ikke akkurat diskret

Litt i overkant skarp og lys i diskanten

Følsom for vind når du løper

Relativt kostbare

7 /10 Bra Sony SBH70 Sony-pluggene har tilnærmet helt lik utforming som Apples Earpods, og de låter ikke så veldig ulikt heller. Lyden er relativt velbalansert, men vi savner basspunchen som kanalpluggene har. Vi skulle gjerne også hatt litt mer krisphet og oppløsning i de øvre delene av registeret, men det låter svært behagelig og utfordrer ikke ørene dine på noe vis. Sony SBH70 sitter også veldig godt på plass i ørene, og de er så lette at du nesten ikke merker at du har dem på deg. Som med Sennheiser-paret helt i toppen fungerer nakkekragen som et slags anker for ledningen, slik at de ikke river og sliter unødig i pluggene. Det gjør at de er veldig komfortable i bruk, og de sitter også bom fast selv på løpetur. Nakkekragen er også veldig føyelig, og det gjør at de vanlige nakkekrageinnvendingene våre ikke er like gjeldende. Men du må uansett vite at dette ikke bare er en ledning rundt nakken, og spesielt i kombinasjon med skjerf på vintertid kan det være litt problematisk. Batterilevetiden på 6,5 timer er brukbar, og de støtter både NFC og er vanntette ned til 1 meter (IP57). Til denne prisen, rundt 650 kroner, synes vi definitivt Sony-pluggene bør med i vurderingen – særlig om du ikke liker plugger som går inn i øret. Pluss Velbalansert lyd

Sitter veldig godt i ørene

Vanntette Minus Mangler litt basspunch

Spiller ikke veldig høyt 7 /10 Bra JayBird Sport X3 Jaybird X2 har vært svært populære, og nå er oppfølgeren X3 her. Den skal ifølge Jaybird ha deres sikreste passform noen gang, i tillegg til at de er mindre enn X2 og de første i X-serien som er kompatible med Jaybirds Mysound-app. Som med Freedom F5 er det noe med Jaybirds passform som ikke fungerer med undertegnedes ører. Den stive ledningen har i tillegg lett for å rive pluggene ut av øret om du henger dem på tradisjonelt vis under ørene. Da fikk vi mye bedre resultater med å henge pluggene over øret, hvorpå de sitter såpass godt at de faktisk kan brukes til å trene med. Ledningsklipsene som følger med er også kjekke til å tilpasse ledningen til akkurat ditt hode, slik at den ikke henger og slenger unødvendig. Ørevingene er såpass rigide at det går utover komforten, ved at de begynner å gnage litt etter kort tid. Ut av eska låter X3 rimelig kjedelig, men med den nevnte Mysound-appen kan du endre lyden betraktelig. Signature-innstillingen gir langt mer trøkk både i topp og bunn, og er langt å foretrekke fremfor Flat-innstillingen som pluggene i utgangspunktet bruker. Samtidig blir det kanskje litt vel mye av det gode, og vi landet et sted mellom de to nevnte signaturene. Selv med equalizer-hjelp fremstår X3 som litt vel runde i toppen og kanskje litt skarpe i enkelte vokaler. Bassen er dessuten litt tung og sidrumpa, og ikke like kjapp og spretten som vi gjerne liker. Dette er definivt treningsvennlig lyd, men i motsetning til de tre-fire beste i testen ikke noe jeg ville sittet og hørt på i flere timer av gangen. En tilleggsnote er at vi vanligvis synes vårt Android-alibi Samsung Galaxy S6 låter bedre enn iPhone (7 Plus) over bluetooth, men her er det faktisk motsatt. Batteritiden er oppgitt til åtte timer, og det virker å stemme godt med våre erfaringer. X3 bruker micro-USB til ladingen, men du er som tidligere avhengig av en egen liten adapter som klipses til fjernkontrollen for å lade. Det er upraktisk, men det skal sies at Jaybird har sørget for å feste klipsen med en tråd til selve kabelen. Alt i alt synes vi Jaybird tar noen steg i riktig retning med X3, men verken lyd eller passform er god nok til å konkurrere med de aller beste. Pluss Treningsvennlig, basstung lyd

Sitter greit når de henger over øret

Enormt mange valg av øreputer og vinger

Ganske god batterilevetid Minus Mangler oppløsning og luftighet i lydbildet

Krever proprietær klips for å lade

Stive ørevinger gjør at de lett gnager i ørene

6.5 /10 Godkjent JayBird Freedom F5 Jaybird Freedom F5 har all elektronikken i fjernkontrollen, og det gjør selve pluggene veldig små. Det gjør også at batterilevetiden blir i tynneste laget – kun fire timer, men den medfølgende «ladeknotten» har også et innebygget batteri som gir fire timer ekstra. Undertegnede fant uheldigvis aldri et pute- og vingepar som passet for trening, og løpetur ble derfor til en kontinuerlig slåsskamp for å få dem til å sitte i ørene. Når du får dem på plass har de imidlertid relativt god lyd, med tung bass og nærmest litt «loudness»-preg. Klangen er kjølig og toppene ofte litt skjærende, men jevnt over er dette ganske bra – om du klarer å få pluggene til å sitte på plass. Prismessig har disse kommet ned i halvparten av hva de kostet da vi først publiserte denne testen. Nå fås de til drøyt 900 kroner, og det er en langt, langt bedre deal enn tidligere. Pluss Tung, treningsvennlig bass

Egen equalizer-app

Veldig enkelt å bytte puter og vinger Minus Veldig vanskelige å få til å sitte på plass

Kort batterilevetid

Litt skjærende diskant 6.5 /10 Godkjent Sudio VASA Blå Svenske Sudios Vasa Blå skiller seg ut utseendemessig, med hus i gull eller kobber og ledninger i svart, hvit, rosa eller blå, så dette er definitivt plugger for deg som synes vanlige sorte øreplugger er kjedelige. Det følger også med en lekker oppbevaringspose i ekte lær. Vasa Blå har en litt uortodoks løsning med fjernkontroll på ledningen på den ene siden, og en egen batteriboks på den andre siden. Det gir såpass mye vekt på ledningen at pluggene dras ut av øret ved den minste bevegelse, og de sitter dermed ikke spesielt godt fast. Løsningen blir derfor å henge pluggene over øret i stedet for under, og da sitter de greit fast. Vi ville nok ikke kjøpt disse om formålet var trening. Lyden her er definitivt mer etter vår smak enn på Sudios on-ear-modell Regent, som vi testet nylig. Vasa Blå er langt mer veloppløste og velbalanserte, og har et luftigere og romsligere lydbilde. De er nok litt ivrige i fremstillingen av en del lysere vokaler, og det gjør at de kan fremstå som litt skingrende om du skrur opp volumet et knepp for høyt. Instrumentseparasjonen er dessuten middels, og det flyter litt over i hverandre om det skjer mye på en gang. Vi har også opplevd at de knitrer litt i bassen på enkelte basstunge låter, men det er mer et unntak enn en regel. Batterilevetiden er oppgitt til åtte timer, og det synes vi stemmer godt med våre observasjoner. Alt i alt liker vi Sudio Vasa Blå sånn passe godt. De låter veldig godt i begynnelsen, men når du hører nøyere etter hører du at det revner litt i sømmene her og der. Pluss Ser eksklusive ut

Helt kurant lyd

Ganske god batterilevetid Minus Upraktisk batteriboks på ledningen river pluggene ut av øret

Låter litt «uraffinert»

6.5 /10 Godkjent Kygo E7/800s Kygos trådløse plugger E7/800s vil nok være midt i blinken for fansen, men for oss faller de litt gjennom. De er litt for store og tunge, og stikker langt ut av ørene. Åpningen til lyden er veldig stor, så om du har små øreganger vil selv de minste silikonputene være for store. For oss satt de ikke veldig godt i ørene, og løpetur var bare å glemme. De falt ut for hver tiende meter. Fordelen med designet er at du får plass til et rimelig stort batteri, og de skal holde mellom åtte og ti timer. Lyden er svært basstung, noe som legger et lite slør over vokaler og kan gjøre at det hele låter litt grøtete på musikk hvor det skjer mye på en gang. Lydbildet mangler luft, og lyse kvinnestemmer låter litt skjærende. Lyden passer nok best til typisk Kygo-musikk: Adele blir slitsomt i lengden, Dua Lipas radioplage Hotter than hell låter rett så bra. Prismessig er de omtrent midt på treet i dette selskapet, med rundt 1000 kroner. Pluss Tung bass

God batterilevetid Minus Låter litt grøtete, mangler oppløsning

Stikker langt ut av øret

Sitter ikke så godt på plass 6 /10 Godkjent Creative Outlier Sports Creatives sportsplugger sitter veldig godt i ørene, og de medfølgende vingene har en flott balanse mellom stivhet og komfort. Det som ikke er så balansert, er lyden. Først og fremst er Outlier Sports litt ivrige i gjengivelsen både av bassen og den nedre mellomtonen, noe som gjør at detaljnivået lider. Samtidig er de litt skarpe i toppen, spesielt fra iPhone, og noen partier i enkelte låter kan derfor høres litt ut som sandpapir i øret. Lite behagelig, altså, og lydbildet er også litt ullent og trangt. Basspunchen gir likevel høy morofaktor og ganske gøy lyd til trening, men du må like farger om du vil bruke disse til daglig: De kommer nemlig kun i fargene neongrønn, flammende oransje og midnattsblå. Batteritiden er på sin side svært god, med rundt 11 timer. Det er bedre enn de fleste i denne kategorien. Prismessig er de heller ikke så verst, med snaut 700 kroner. Alt i alt en helt grei deal, men topplyd får du altså ikke. Pluss Sitter godt og komfortabelt i ørene

God batterilevetid Minus Litt i overkant bassfokusert lyd

Litt skingrende i toppen, spesielt fra iPhone

Neonfargene er definitivt ikke for alle

4.5 /10 Svakt Plantronics BackBeat GO 3 I sin markedsføring forteller Plantronics om «stunning audio quality», men BackBeat Go 3 er enda et bevis på at du ikke skal tro alt reklamen forteller deg. Lydkvaliteten er nemlig ganske dårlig. Lyden er spinkel, med fraværende bass og litt «blikkboks»-preg over det hele. De sitter heller ikke spesielt godt i ørene, og vår tester måtte dytte og vri en del på dem for å få best mulig lyd. Og når de først satt riktig, så skulle det ikke så mye bevegelse til før de endret posisjon og lyden igjen ble dårligere. Batteritiden er på 6,5 timer, som er midt på treet i dette selskapet, men det er altså langt bedre valg både på lyd og passform. NB: Du får BackBeat Go 3 både med og uten et oppbevaringsetui som inneholder et ekstra batteri som gjør det mulig å lade øreproppene opptil to ganger når du er på farten, altså 13 timer ekstra batteritid. Versjonen med ladeetui koster rundt 300 kroner ekstra. Pluss Enkle å betjene

Forholdsvis gode å ha på seg

Vannavvisende Minus Dårlig lyd, spesielt bass

Kan være vanskelige å få til å sitte skikkelig 3.5 /10 Dårlig Jabees BeatING Jabees er muligens det beste eksemplet på at du vanligvis får hva du betaler for. De koster bare 499 kroner, men fungerer deretter. Mellomtonen og den øvre delen av bassregisteret er helt ute av kontroll, og det gjør at musikken høres ut som en tjukk saus fullstendig uten dynamikk og detaljer. De sitter godt fast i ørene, men ørevingene sitter nesten ikke fast, og vi kan omtrent garantere at du på ett eller annet tidspunkt kommer til å miste dem. Batteritiden er i tillegg i magreste laget med bare fire timer, og stemmeguiden er på kinesisk. Ett pluss skal de få, og det er at de faktisk fungerer ganske bra til trening. De sitter veldig godt på plass, og den basstunge lyden fungerer bedre til løping enn ellers. Pluss Sitter godt fast i ørene

Brukbar lyd til trening

Lav pris Minus Detaljløs lyd, altfor basstunge

Ørevingene sitter dårlig fast

Kort batterilevetid

Oppdatert 11.05.2017: La til Sennheiser Momentum In-Ear Wireless, Jaybird X3 og Sudio Vasa Blå. Justerte også en del karakterer ned 0,5 poeng.

Oppdatert: 29.11.2016: La til Plantronics Backbeat 100, Bose Soundsport Pulse og Creative Outlier Sports.