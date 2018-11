Samletest Panelovn med wifi-styring

Krever hub, men banker alle på brukervennlighet

9 /10 Imponerende

Nobø, som distribueres av det norske firmaet Glen Dimplex ,leverer en hel rekke el-varmeløsninger. I pakken vi fikk levert medfulgte det flere forskjellige dingser, noe som sikkert kan virke litt overveldende hvis man ikke har vært borti smarthus-løsninger tidligere. Her var det inkludert tre ulike termostater, en trådløs switch til å montere på veggen, en magnetbryter til å installere på vindu eller dør, og en Nobø HUB som det er meningen at skal kobles direkte i ruteren. Dette er ikke nødvendige hjelpemidler for alle, men det er fint å kunne ha mulighetene hvis man trenger dem.

Vi fant også fort ut at bruksanvisningene fra Nobø (som du finner både på nett og i appen) var av det helt geniale slaget. Her fikk vi en grundig oversikt over alle hjelpemidler og gode eksempler på bruk. En bruksanvisning av dette kaliberet gjør alt så mye enklere.

Selve hjernen i løsningen fra Nobø er hubben. Denne er helt nødvendig for å få løsningen til å fungere. Under testingen klarte ikke appen å finne panelovnene automatisk, og vi ble da nødt til å skrive inn termostatens ID-kode skrevet på undersiden av enheten. Backup-løsningen fungerte imidlertid utmerket, og vi kom kjapt i gang med de ulike enhetene.

Nobø-appen er visuelt sett veldig oversiktlig, og i tillegg brukervennlig.

Nobø kunne sikkert funnet et enklere navn, men «global kontroll» betyr simpelthen at man ved et enkelt trykk enten i appen eller kontrollpanelet kan ta styringen over samtlige ovner i huset (med unntak av de ovnene man selv velger vekk). Her kan man enkelt overstyre temperaturen til komfortvarme hvis man kommer tidligere hjem fra jobb, men samtidig velge å la for eksempel vaskerommet i kjelleren holde en jevn temperatur året rundt. Dette er utrolig enkelt å programmere inn i appen. Her kan man også sette timer på overstyringen både med nedtelling eller konkrete tidspunkter. Med andre ord: detaljert styring gjort på enkel måte.

Det er for øvrig ukomplisert for flere brukere å bruke samme system. Det er bare å laste ned appen og koble seg til samme hub. Etter det har man tilgang til akkurat de samme sonene og ukesystemene som er satt opp fra før. Ønsker man å endre på en innstilling blir dette kjapt oppdatert i alle apper uten at man må restarte.

Nobøs kontrollpanel fungerer fint for de i husstanden som ikke har tilgang til appen. Foto: David Auby Johansen, Tek.no

I appen kan man også sette opp soner og ukesprogrammer. Dette fungerer som en lek. Appen er uten tvil den mest intuitive av alle i testen. Oppsettet for ukesprogram er umulig å misforstå og vi tror at selv de mest teknofobe brukerne vil få dette til. Her kan man enkelt styre tiden med en slide og kopiere programmet til de dagene man selv ønsker. Å opprette soner og legge til enheter er like enkelt.

Det går også helt fint å ikke være tilkoblet hjemmenettverket, men fjernstyre eksternt. Man kan også velge vekk at enkelte brukere kan fjernstyre ovnene (så kan poden fint overstyre systemet hjemmefra, men ikke mens dere er på ferie). Det er med andre ord mange muligheter for å skreddersy systemet etter behov.

Ovnene har ikke kaldras- eller "åpent vindu-funksjon" som er ment for å sette ovnen i frostsikring når rommet blir raskt avkjølt. Men magnetkontakten (Nobø Sense) fungerer på samme måte, så her er det muligheter også for det, selv om det er noe mer tungvint.

Alt i alt er det tydelig at Nobø har utviklet et system fra bunnen som ikke bare gjelder for panelovner, men som sikter på et helt økosystem. Det virker også som de har vært bevisste på å lage en løsning som skal fungere for hele familien. Det er en holdning de vinner mye på.