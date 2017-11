Samletest Nødladere

Nødlader. En ting du helst vil slippe å ha, men som du aller helst skulle hatt med deg når du faktisk ikke har det.

I en stressende hverdag der en strømtom mobil før solnedgang er sammenlignbart med å brekke beinet midt i et triatlon, er disse strømbankene dessverre blitt allemannseie.

Kanskje eier du også én selv? Det gjør i alle fall undertegnede, og mer enn én gang har det slått meg: er ikke den oppgitte kapasiteten på laderen fryktelig overdrevet?

Den lader jo aldri mobilen helt opp, selv om kapasiteten er oppgitt til mye mer!

Dette bestemte vi oss for å finne ut av, og hanket inn et lite lass nødladere fra en rekke forskjellige leverandører. Vi konsentrerte oss om de minste og mest portable nødladerne, altså de du med enkelhet kan smelle i lomma og ta med deg rundt. Med på lasset følger selvsagt også lav pris, noe vi aldri sier nei til.

Vi kunne likevel skille laderne i to grupper: de virkelig miniatyrladerne, og de som hadde litt mer saft. I tabellen under ser du de minste:

Biltema Powerpack 2200 Eletra Power Bank 2000 Linocell Powerbank 1X Clas Ohlson Powerbank 3350 TP-Link Power Bank 3350 Goji Powerbank 3350 Pris: 69,- 99,- 99,- 99,- 140,- 199,- Oppgitt mAh: 2 200 mAh 2 000 mAh 2 600 mAh 3 350 mAh 3 350 mAh 3 350 mAh v/ spenning: 3,7 V 3,7 V 3,7 V 3,6 V 3,6 V 3,6 V Oppgitt Wh: 8,14 Wh 7,4 Wh 9,62 Wh 12,06 Wh 12,06 Wh 12,06 Wh Maks eff. ut: 1 A 0,8 A 1 A 1 A 1,5 A 1,5 A Maks eff. inn: 0,8 A 0,6 A 1 A 1 A 1 A 1,5 A Tilkoblinger: Micro-USB + 1 x USB A Micro-USB + 1 x USB A Micro-USB + 1 x USB A Micro-USB + 1 x USB A Micro-USB + 1 x USB A Micro-USB + 1 x USB A Vekt: ca. 65 gram ca. 70 gram 67 gram 77 gram 73 gram 75 gram Dimensjoner: 9 x 2,9 x 2,2 cm 9,6 x 2,4 x 2,2 cm 10,5 x 3,2 x 2,1 cm 9,5 x 2 x 2 cm 9,25 x 2,65 x 2,65 cm 9,2 x 2,26 x 2,26 cm

I denne neste tabellen ser du de litt større alternativene:

Linocell Powerbank 2X Eletra Power Bank 5000 Clas Ohlson Powerbank 6700 TP-Link Power Bank 6700 Goji Powerbank 6700 Pris: 149,- 199,- 199,- 237,- 299,- Oppgitt mAh: 5 200 mAh 5 000 mAh 6 700 mAh 6 700 mAh 6 700 mAh v/ spenning: 3,7 V 3,7 V 3,6 V 3,6 V 3,6 V Oppgitt Wh: 19,24 Wh 18,5 Wh 24,12 Wh 24,12 Wh 24,12 Wh Maks eff. ut: 1 A 1 A 1 A + 1 A 2,4 A 2,1 A Maks eff. inn: 1 A 1 A 2 A 2,4 A 2 A Tilkoblinger: Micro-USB + 1 x USB A Micro-USB + 1 x USB A Micro-USB + 2 x USB A Micro-USB + 1 x USB A Micro-USB + 1 x USB A Vekt: 112 gram ? gram 150 gram 140 gram 130 gram Dimensjoner: 10,5 x 4,4 x 2,1 cm 9,9 x 4,5 x 4,3 cm 9,7 x 4,6 x 2,3 cm 9,7 x 4,49 x 2,49 cm 9,2 x 4,3 x 2,26 cm

Prisen er altså ganske så spiselig, og svinger fra 69 til 299 kroner. Kapasitetsmessig snakker vi om et sprik fra 2 000 mAh til 6 700 mAh, alle med litium-ion-teknologi. Med alle laderne omsider på plass på testbenken, kunne testingen starte.

Om du ikke har tid til å lese hele testen, kan du jo alltids bare ta en titt på testvinnerne under – men leser du videre får du også mer informasjon om testmetodologien vår og de harde tallene fra målingene! Og ikke minst: vite om produsentene holder det de lover kapasitetsmessig.

Her er testvinnerne:

Soleklar vinner – rask lading og høy kapasitet TP-Link TL-PBG6700 Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no 8.5 /10 Meget bra TP-Links 6700 mAh store nødlader peker seg ut som et av de desidert beste kjøpene i vår test. Ikke bare har den nest høyest kapasitet prosentmessig av oppgitt kapasitet, kun slått av sin lillebror, men den er også den desidert raskeste laderen i testen. Med 2,4 ampere ut OG inn går både opplading av mobilen og laderen selv kjapt. Designet er også fint, og størrelsen lommevennlig. Laderen er kledd i en polymer-utførelse, som gir en myk og varm følelse i hånden – ganske annerledes enn det kalde metallet mange ladere er utført med. Gullplasten går fint sammen med det sorte, og skaper en overraskende eksklusiv helhet. På den ene siden finner vi også en liten av/på-knapp, og fire LED-dioder som viser kapasiteten. Med en pris som i skrivende stund er langt fra avskrekkende, går dermed denne foran røkla og vinner vår samletest – en klar anbefaling! Pluss Fin, lommevennlig størrelse

Deilige materialer og fint design

Lader raskt, med 2,4 A

Høy kapasitet med 6 700 mAh

Ganske nærme det produsenten lover i kapasitet Minus Kunne hatt to utganger

Kunne hatt USB Type-C

Dyrere enn enkelte andre med samme kapasitet

Ofrer farten for to USB-innganger Clas Ohlson Powerbank 6700 mAh Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no 8 /10 Meget bra Clas Ohlsons nødlader på 6 700 mAh gjør også en god figur i vår test, med et prosentmessig resultat på hele 82,5 prosent av oppgitt kapasitet. Med det er den under ett prosentpoeng bak testvinneren, og følgelig helt i teten. Man hva er det egentlig du får her som du ikke får fra TP-Link? Jo, først og fremst to USB-utganger. Det betyr at du kan lade telefonen til både deg selv og kompisen din samtidig, for eksempel. Praktisk! Dette er nok også en medvirkende grunn til at man «bare» har 1 ampere ut på begge utgangene, som altså vil lade tregere enn mange andre ladere av samme størrelse. I praksis holder det imidlertid greit, og det er dønn stabilt – det er det viktigste. Prisen er dessuten langt fra avskrekkende, og i skrivende stund er dette den eneste laderen i testen med så høy kapasitet og en pris på under 200 kroner. Designet vil nok også falle i smak hos mange, med metall over det hele foruten i topp og bunn – og blankfreste pyntelinjer rundt strømknappen. Dette er kort og greit solide saker, og om du ikke har dårlig tid med ladingen din er dette sannsynligvis en super match! Pluss Billig – under 200 kroner for 6 700 mAh

Solid metalldesign, fin aksentuert knapp

LED-dioder

Over 80 prosent av lovet kapasitet Minus Kun 1 A på begge utgangene

Testens mest effektive og troverdige lader TP-Link TL-PBG3350 Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no 7.5 /10 Bra TP-Link tar nok en pallplass i testen vår, og denne gangen er det det mindre alternativet deres vi vil trekke frem. Om du virkelig vil ha noe lommevennlig, er nok dette ett av dine beste alternativer. Her får du nødladeren med testens høyeste prosentnivå i forhold til lovet kapasitet, med hele 84,7 prosent! En annen ting du får: raskere lading, med 1,5 A ut fra USB-porten. I tillegg er også her designet godt, og materialet behagelig i hånden. Prisen er stivere enn for konkurrentene, men så er dette også den eneste virkelig kompakte laderen som sånn omtrentlig greier å lade en vanlig telefon full på en hel lading. Pluss Testens høyeste målte kapasitet prosentmessig

Lader fortere med 1,5 A

Fint design, kompakt form

LED-dioder Minus Dyr!

Kunne hatt USB Type-C

Derfor er ikke batteriteknologi bare bare

Alle nødladerne i testen.

Ett stort spørsmål stod for oss: hvordan skulle vi egentlig teste disse nødladerne – og hva måtte vi finne ut av i prosessen?

Tidligere nevnte vi at batterier gjerne har en oppgitt kapasitet som ofte ikke samsvarer med virkeligheten. Mange sjekker gjerne mAh-verdien («milliampere-timer») på telefonen og nødladeren før et kjøp, og det er her det da vil gå galt. La oss ta et lite eksempel: en iPhone 8 har en oppgitt kapasitet på 1 821 mAh. (OBS! Har du matteskrekk, så stålsett deg).

Dermed skulle i teorien alle laderne i vår test kunne lade denne fullt opp – eller? Vel, å måle i mAh er en praktisk måte for produsentene, men for sammenligningens del blir det rett og slett helt feil.

En mer korrekt måte å måle batterikapasitet på skjer ved å gange Ah («ampere-timer») med spenningen i batteriet. Spenningen i iPhone 8-batteriet er på 3,82 V, og siden én Ah er 1 000 mAh vil regnestykket for Apples telefon bli slik:

1 821 mAh * 3,82 V / 1000 = 6,95622 Wh

Men selv med dette tallet, 6,95 Wh, i bakhånd, så er da alle laderne oppgitt til større Wh-verdier? Selv den minste har jo 7,4 Wh oppgitt!

Dra for å se alle laderne i testen.

Vel, her kommer tvisten: når energi skal overføres fra ett batteri til et annet må spenningen (V, volt) konverteres i prosessen. Ser vi bort fra hurtigladere, er standardspenningen i de fleste tilfeller omkring 5V – og det er både det nødladeren vil gi energien ut i, og det telefonen vil ta den inn i også. Da blir regnestykket med ett helt annerledes. En annen faktor er at batteriene gjerne har variabel spenning under utladning, selv om de forsøker å holde seg ved 5 V så godt de kan.

Så, hvordan i all verden skulle vi egentlig måle dette?

Slik gjennomførte vi testene

Vi laget et enkelt program for å verifisere målingene våre. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Vi ønsket å gjennomføre en skikkelig test når vi først skulle gjøre dette, og satte oss derfor ned og gjorde litt god gammeldags «research». Til slutt kom vi frem til en metodologi som innebar kryssjekking på flere måter. Dette er det vi gjorde:

Slik fungerte de digitale målerne våre. Timelapse; videoen er filmet over ca. 45 minutter. Digital måling : Vi kjøpte inn flere små mellomledd som kunne plugges i midten av telefonen og laderen, som målte både spenning, ampere og – ikke minst – total mengde mAh overført. Dingsene var utstyrt med USB både ut og inn, og en liten skjerm med verdiene.

: Vi kjøpte inn flere små mellomledd som kunne plugges i midten av telefonen og laderen, som målte både spenning, ampere og – ikke minst – total mengde mAh overført. Dingsene var utstyrt med USB både ut og inn, og en liten skjerm med verdiene. Mobilopplading : For å gi et inntrykk av kapasiteten, og for eksempelets skyld, valgte vi ut Huawei P10 Lite som standard oppladingsenhet. Med 3 000 mAh og Micro-USB ville vi treffe både nær sagt alle mobiler der ute både størrelses- og standardmessig.

: For å gi et inntrykk av kapasiteten, og for eksempelets skyld, valgte vi ut Huawei P10 Lite som standard oppladingsenhet. Med 3 000 mAh og Micro-USB ville vi treffe både nær sagt alle mobiler der ute både størrelses- og standardmessig. Utladingskilde : Å lade et batteri er som å fylle en vanntank fra bunnen av; det kreves stadig mer energi for å dytte energi inn, fordi vekten av den gamle energien må dyttes inn samtidig. For å luke bort denne feilkilden brukte vi små lyspærer, med et fast energiforbruk, loddet til USB-ledninger, slik at den eneste kilden til variasjon var nødladerens eget batteri.

: Å lade et batteri er som å fylle en vanntank fra bunnen av; det kreves stadig mer energi for å dytte energi inn, fordi vekten av den gamle energien må dyttes inn samtidig. For å luke bort denne feilkilden brukte vi små lyspærer, med et fast energiforbruk, loddet til USB-ledninger, slik at den eneste kilden til variasjon var nødladerens eget batteri. Automatisert tallsjekk: Vi programmerte et lite program vi kunne mate tallene gjennom, slik at utregningene våre skulle være sikret for menneskelige feil.

Vi fikk laget noen slike utladere for anledningen. Takk til Henning Pedersen for loddehjelp! Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

For å sjekke at de digitale målerne ikke påvirket resultatet, ladet vi opp tre telefoner med forskjellige ladeinnganger (ikke det at dette burde påvirke noe) både med og uten med tre nødladere: Apple iPhone 7 (Lightning), Samsung Galaxy S8 (USB Type-C) og Huawei P10 Lite (Micro-USB). Resultatet? Omtrent nøyaktig like stor opplading. Energitapet var altså neglisjerbart, og metoden gyldig.

Kablene vi loddet til lyspærene var også helt vanlige ladere som hadde fulgt med telefoner, med Micro-USB og uten hurtigladere ut av esken. Igjen, sannsynligheten for påvirkning er liten, men vi ville ikke ta noen sjanser. Derfor lot vi også alltid nødladerne lade minst én time etter at de selv ga tegn til at de var fulle, før vi plugget dem i utladerne.

...og her er resultatene!

Ikke overraskende tok det tid å lade opp og ned ladere så mange ganger, så denne saken har vært underveis over lang tid. Men nå er endelig resultatene her – og de viser oss hvor mye nødladerne faktisk kan lade opp mobilen din. Vi foretok tre fulle utladinger med alle laderne på utladerenhetene, og her er snittkapasiteten fra disse målingene i Wh:

Som vi ser er det ingen av laderne som gir like mye som produsenten selv oppgir (sjokk!), men det er også andre interessante funn: noen er mer ærlige enn andre. Der enkelte ladere, som Eletra 2000, har enorme forskjeller mellom oppgitt og faktisk ladekapasitet, har andre, som TP-Link 3350, bare et lite stykke før lovnadene hadde vært innfridd.

Dette blir enda tydeligere om vi ser på tabellen under, som viser hvor stor andel av oppgitt kapasitet vi målte:

Det er viktig å huske på at vi kun har testet én utgave av hver lader, så andre enheter av samme type kan svinge noe i kapasitet. Vi ser imidlertid noen tydelige tendenser her, og et par kandidater som peker seg ut. Spesielt TP-Links to nødladere peker seg ut med testens to høyeste kapasiteter sett i prosent av lovet kapasitet. Også andre gjør det godt, og flere havner over 80 prosent av lovet kapasitet.

Verst går det for Eletra-nødladeren med 2 000 mAh, som kun greier 51,75 prosent av lovet kapasitet. Det er faktisk veldig svakt, og gitt den i utgangspunktet lave kapasiteten er det relativt stakkarslig med saft mobilen din vil få her. Huawei P10 Lite fikk for eksempel kun 29 prosent kapasitet herfra.

For de som måtte være interessert, så finnes alle rådataene fra målingene på side to. Der finner du også mAh-verdiene fra alle de tre ladesyklusene for hver lader, samt oppladingsprosenten på P10 Lite.

For en liten smakebit på data man kan lese ut fra tallene, sammenlignet vi prosenten Huawei P10 Lite ble ladet til med den målte Wh-en sett mot den lovede Wh-en. P10 Lite fikk 51 prosent batterikapasitet av Biltema-laderen, og ettersom telefonens batteri har en kapasitet på 11,48 Wh kan vi se laderens 6,05 Wh opp mot dette tallet. 6,05 er 52 prosent av 11,48, altså veldig nærme det reelle tallet. Tallene vi benytter er altså mer enn rent teoretisk interessante; de har virkelig anvendelse.

Litt lenger oppe fikk du testvinnerne; under kan du se resten av røkla:

7 /10 Bra Et godt alternativ om du vil spare penger Clas Ohlson Powerbank 3350 mAh Grunnet den ganske mye lavere prosentkapasiteten av lovet kapasitet havner Clas Ohlsons andre lader noe ned i vår test. Samtidig er dette en svært billig lader, med en pris på under 100 kroner. Da får du både metalldesign, ganske god kapasitet, LED-dioder og den samme, fine knappen som på storebroren. Men hastigheten, ja, den er den samme. Pluss Billig

Grei kapasitet

LED-dioder Minus Ikke så høy prosentmessig kapasitet som vinnerne

Lader tregere enn enkelte andre med 1A

Ikke USB Type-C 6.5 /10 Godkjent Utrolig billig, men litt lav kapasitet Biltema powerpack 2200 mAh Skal du bare ha noe som kan dytte mobilen din det siste steget når det begynner å tære på mot kvelden? Da kan du vurdere Biltemas superbillige lader, som faktisk gir 73,06 prosent av kapasiteten den hevder. Det er nok til omtrent 50 prosent lading av en vanlig mobiltelefon, og det for bare 69 kroner! Men for tyngre formål: styr unna. Pluss Utrolig billig

Grei kapasitet prosentmessig Minus Ikke USB Type-C

Lader tregt

Ikke så høy reell kapasitet

Ser billig ut

6.5 /10 Godkjent For dyr, men ganske ålreit Goji 3350mAh Gojis lille lader har kanskje 3350 mAh oppgitt og en ganske god prosentmessig reell kapasitet, men prisen er stiv. For 199 kroner kan du kjøpe to av Clas Ohlsons tilsvarende lader, som kun har marginalt dårligere prosent. Gojis lader har imidlertid 1,5 A både ut og inn, og vil følgelig lade både opp og ned raskere. Pluss Lader raskt både ut og inn med 1,5 A

Ganske grei kapasitet

Fint design, fin formfaktor

LED-dioder Minus Dyr!

Lavere målt kapasitet enn sammenlignbare konkurrenter.

Ikke USB-Type C 6 /10 Godkjent Også for dyr, men også ålreit Goji 6700 mAh Rett etter første Goji følger andre Goji – nå den større versjonen. Igjen har prisen bykset ifra konkurrentene, og gjør at en lader som ellers ville gjort en god figur ikke er fullt så attraktiv. Ikke lader den like fort som TP-Links alternativ, ikke har den like høy ladeprosent og ikke har den to innganger heller. Pluss Fint design og digg materialbruk

Stor, fin knapp

LED-dioder

2,1 A ut og inn Minus Alt for dyr

Lader ikke like fort som TP-Link-laderen

Ikke så høy ladeprosent som konkurrentene

Ikke USB Type-C

5.5 /10 Middelmådig Liten og søt, men holder ikke helt til mål Linocell 1X Powerbank 2600 mAh LInocell sine ladere er fargerike kladder i en sort nødladerverden, og for 2 600 mAh-varianten 1X er det kapasitetsmessig ganske godt stilt også. Samtidig gjør flere av konkurrentene med 3 350 mAh en bedre figur, til en lavere penge. Da blir det vanskelig å være nødlader – spesilet når du heller ikke har de praktiske LED-diodene andre har! Pluss Fint design med litt farger

Ok kapasitet målt Minus Ikke så høy reell kapasitet

Høy pris relativt sett

Ikke LED-dioder (!)

Ikke USB Type-C 5 /10 Middelmådig Faller av kapasitetsmessig Eletra Powerbank 5000mAh Eletras 5 000 mAh store lader gjør en god figur rent prosentmessig, og har over 80 prosent av lovet kapasitet. Samtidig er ikke kapasiteten stor sett mot den likt prisede Clas Ohlson 6 700, og da spenner Eletra effektivt bein på seg selv. Men den er rød og søt, da. Pluss Grei kapasitet prosentmessig

Fint med litt farger Minus For dyr sett mot konkurrentene

Ikke USB Type-C

Lav reell kapasitet

Stor kropp sett mot kapasiteten