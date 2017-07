Samletest Multicom Talisa U831 møter Acer Swift 5

Best på brukeropplevelse

8.5 /10 Meget bra

Acers Swift 5 er en skikkelig godbit. Takket være designdetaljer i lokket og basen, som børstet anodisert aluminium rundt tastaturet, diamantslipte sølvkanter og en svært smal skjermramme ser den veldig moderne ut. Aluminiumen sørger også for at byggekvaliteten får godkjent-karakter.

Tynne skjermrammer lar Acer presse et 14-tommers Full HD-panel inn i en 13-tommer formfaktor, og panelet viser dynamiske og livlige farger samtidig som det har et godt sortnivå.

Tastene sitter som et skudd, og oppleves som raske og støysvake. Pekeplaten av glass er glatt og jevn, noe som gjør det enkelt å plassere musepekeren der du vil ha den. Også flerfingerbevegelser som zooming og rullig går silkemykt for seg.

Videre har Acers Swift støtte for pålogging med fingeravtrykk. Det sparer deg for å både skrive inn og huske lange Windows-passord i tide og utide. En kjekk funksjon du begynner å savne samme sekund som du mister den igjen.

Ytelsen er god for all typisk bruk som nettsurfing, strømming av video og enkel bildebehandling, og selv når den jobber hardt blir maskinen verken støyende eller varm. Det er nok takket være den gode kjøleløsningen Swift kan vise til hakket høyere prosessorytelse enn Multicoms Talisa.

Batteridriftstiden er på omtrent 10 timer under videovisning, og vi tipper den akkurat holder det gående en arbeidsdag hvor oppgavene er litt mer varierte.

Vi savner egentlig bare to ting hos Swift 5. Det er støtte for Thunderbolt 3-grensesnittet over USB Type-C-kontakten for overføring av alt fra strøm video og bilde over samme kabel. Det er også et panel som er noe mindre utsatt for refleksjoner, som kan være et problem i lokaler med mye lavthengende lys.

Det kan også legges til at maskinen er vanskelig å åpne selv, så for eventuell oppgradering av lagringskapasitet bør du vurdere å skaffe spesialverktøy eller søke proffhjelp.

OBS: Testen er delvis skrevet før prisen på maskinen ut av det blå ble satt opp fra 8000 kroner til 10 000 kroner etter å ha holdt seg stabil siden lanseringen i januar. Totalkarakteren bærer noe preg av prisoppgangen, men vi vil til tross for denne fortsatt anbefale Acer Swift 5 på det varmeste.