Samletest Lydplanker under 7000 kroner

Det finnes nesten ikke en eneste TV på markedet som har god nok lyd til å by på den store filmopplevelsen. Skjermene er rett og slett blitt så tynne og flate at det er dårlig med plass til høyttalere. I alle fall om du skal ha kraftige saker.

Heldigvis finnes det mange måter å bedre lyden på, også for deg som ikke har lyst på et digert lydanlegg koblet til TV-en din. Lydplanker har blitt en stadig mer populær måte å løse problemet på, og er ofte en enkel og grei løsning for de fleste.

De plasseres sammen med TV-en, og kan i flere tilfeller betjenes med den samme fjernkontrollen som du bruker til TV-en.

Vi har nå hentet inn 10 modeller som alle koster under 7000 kroner. Dette skal være prisklassen nordmenn flest handler lydplanker i, ifølge Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Hvorfor velge lydplanke?

En god grunn til å velge en lydplanke er at det er en enkel måte å forbedre lyden sammenlignet med den du får fra TV-en din. Det er ikke så mye som skal til før du overgår det flatskjermen klarer å gi deg av lyd.

Lydplankene vi har testet varierer betraktelig i størrelse. De minste er knapt større enn en stor bluetooth-høyttaler, mens de største passer til TV-er på 65 tommer.

Dessuten er denne løsningen plassbesparende. De fleste modellene kan nemlig plasseres rett foran eller under TV-en din, eller henges under TV-en om du har den på veggen. Det betyr at du slipper å sette av plass til en ekstern forsterker og høyttalere. Samtidig er som oftest subwooferen du får med trådløs, slik at du bare trenger en strømkabel for å holde den i gang, ikke en lydkabel.

Stadig flere lydplanker har wifi-støtte, og med det støtte for såkalt multirom. Altså kan du enkelt bruke telefonen til å spille av innhold på planken og andre høyttalere samtidig. Og i en del tilfeller kan du bruke andre multiromshøyttalere som for eksempel bakhøyttalere når du skal se film.

I prisklassen vi har testet lydplanker får du ganske god lyd for pengene du betaler. Og denne kvaliteten vil for de aller fleste av oss være tilfredsstillende nok til å gjøre filmkvelden god.

Hvorfor ikke velge lydplanke?

Ved å velge en enkel lydplanke, får du som regel et såkalt 2.1-oppsett. Altså to kanaler pluss en subwoofer. Det betyr at du som regel ikke får noen høyttalere (kanaler) bak deg, som gir deg en bedre surround-lyd når du ser film.

På mange lydplanker, som ikke har multiromsstøtte, har du få muligheter til å bygge ut systemet med for eksempel flere høyttalere eller andre funksjoner. Merk likevel at du på en del modeller kan supplere med en egen subwoofer om den ikke har det fra før. En slik vil ofte heve filmopplevelsen flere hakk ved å legge til mye mer smell og drønn i bunnen av lydbildet, og det gjør også jobben enklere for selve lydplanken, siden den kan fokusere mer på resten av registeret.

Samtidig får du ikke nødvendigvis like mange «watt per krone» i en lydplanke versus om du kjøper separate høyttalere og forsterker.

Disse er med i testen:

HDMI Bluetooth Wifi I esken Skjerm Medfølger subwoofer? Oppgitt frekvensområde Vekt (planke + evt sub) Størrelse på hovedenheten Pris Canton DM5 Nei Ja, 3.0 Nei Fjernkontroll, optisk kabel, koaksial kabel og analog stereokabel Ja Nei 40 - 23 000 Hz 3 kg 55 x 6,4 x 9 cm 3495,- Canton DM100 Nei Ja, 3.0 Nei Fjernkontroll, optisk kabel, koaksial kabel og analog stereokabel Ja Nei 35 - 23 000 Hz 12 kg 100 x 6,95 x 33 cm 4990,-* Klipsch RSB-8 Ja, 1 stk Ja, 2.0 Ja Veggfeste, HDMI-kabel Nei Ja 30 - 15000 Hz 2,95 + 4,35 kg 101,6 x 9,53 x 9,53 cm 6995,- LG SJ8 Ja, 1 stk Ja, 4.0 Ja Veggfeste, optisk kabel Ja Ja - 2,7 kg + 4,3 kg 122 x 3,8 x 10,5 cm 5995,- Philips Fidelio B1 Ja, 1 stk Ja Nei Optisk kabel Ja Ja - 8,03 kg (totalt) 40,8 x 5,67 x 11,5 cm 3490,- Philips Fidelio B5 Ja, 2 stk Ja Nei Optisk kabel Ja Ja 20 - 20 000 Hz 4,4 kg (planke) 103,5 x 7,0 x 15,6 cm 6995,- Samsung HW-MS660 Ja, 1 stk Ja, 4.0 Ja Optisk kabel, veggfeste Ja Nei 40 - 20 000 Hz 6,3 kg 106 x 7,8 x 13,05 cm 4990,- Samsung HW-MS760 Ja, 2 stk Ja, 4.0 Ja Optisk kabel, veggfeste Ja Nei 35 - 20 000 Hz 6,3 kg 115 x 8 x 13,04 cm 6990,- Sonos Playbar Nei Nei Ja Optisk kabel, nettverkskabel Nei Nei - 5,4 kg 90 x 8,5 x 14 cm 6990,- Sony HT-MT500 Ja, 1 stk Ja Ja Optisk kabel Ja Ja - 2 kg + 6,6 kg 50 x 6,4 x 11 cm 5290,-

Slik testet vi

For å teste lydplankene har vi satt dem på et bord i enden av stort møterom på kontoret vårt. Rommet er ganske avlangt og måler rundt 40 kvadratmeter. I taket er det dempeplater, mens gulvene har støytepper. Samtidig er veggene av gips/betong med noen bilder hengende på seg.

Vi fisket frem Epson sin testvinner-projektor for å ha et 100 tommer stort bilde å sette lyd til. Til å spille musikk brukte vi en mobiltelefon med Tidal HiFi, hvor vi kjørte igjennom testlåter fra Eagles, Burak Yeter og Kari Bremnes. I tillegg fyrte vi opp en PS4 Pro med Netflix på for å gi lyd-produktene noe å tygge på i form av filmene Spectral og Battle: Los Angeles.

Fem av de ti systemene i testen leveres med tilhørende subwoofer. Her Philips Fidelio B1. Bilde: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Det første vi vurderte er hva du får med for pengene du betaler, i form av kabler og veggfester, samt en vurdering av hvor plasseringsvennlig planken er med tanke på å henge den på veggen eller sette den under TV-en på stereobenken.

Videre sjekket vi tilkoblingsmuligheter. Det er alltid greit å ha flere muligheter å velge blant slik at du kan bruke flere produkter mot enheten uten å måtte skifte om på tilkoblingene. Noen av produktene kan settes inn i et multiromssystem, noe som er et pluss i boka for deg som er på jakt etter en slik mulighet.

En ting som også betyr en del er brukervennligheten. Noen av plankene viser seg å ha bedre fjernkontroller og respons enn andre, og dessuten er det alltid kjekt å ha en skjerm som viser hvilken enhet du har koblet til.

Funksjonalitet er også viktig. Her ser vi blant annet på hvorvidt plankene har støtte for wifi, om de kan brukes i et multiromsoppsett og eventuelt noen andre finesser de måtte ha.

Likevel er det lydkvaliteten som veier tyngst. Her har vi altså delt opp testen i to kategorier. Det første vi testet er hvor gode de ulike alternativene er til å spille musikk. Flere av lydplankene har ulike lydmoduser, hvor vi valgte å teste musikk-egenskapene i tradisjonell stereo-modus - eventuelt musikkmodus for de som har det.

Samtidig er lydkvaliteten når du ser film vel så viktig. Det er jo dette mange vil bruke bedre lyd til enn hva du får fra en TV. Her har vi brukt de ulike surround- eller movie-alternativene for å gi filmopplevelsen det beste utgangspunktet.

I tillegg er prisen du betaler alltid et viktig poeng. Hvorfor betale mer enn du må om det finnes gode produkter som samtidig koster mindre enn flere av de andre konkurrentene. Derfor har vi i tillegg til en vinner også kåret et godt kjøp som vi mener gir deg mye for pengene.

Resultatene raskt oppsummert:

Plasserings-vennlighet Tilkoblings-muligheter Funksjonalitet Bruker-vennlighet Lydkvalitet musikk Lydkvalitet film Pris Canton DM5 Meget god Middels Middels Meget god God God Lav Canton DM100 Middels Middels Middels Meget god Meget god Meget god Høy* Klipsch RSB-8 God God Meget god God Meget god Meget god Høy LG SJ8 God Meget god Meget god God Middels God Høy Philips Fidelio B1 Meget god God God Meget god God God Lav Philips Fidelio B5 Meget god God Meget god Meget god God Meget god Høy Samsung HW-MS660 God Meget god Meget god Meget god God God Middels Samsung HW-MS760 God Meget god Meget god Meget god God Meget god Høy Sonos Playbar God Middels God Meget god God God Høy Sony HT-MT500 Meget god Meget god Meget god Meget god Middels God Middels

Og vinneren er:

Jevnt over meget god Klipsch RSB-8 9 /10 Imponerende Om vi regner film og musikk under ett er det lydplanken fra Klipsch som imponerer mest. Den håndterer både Burak Yeter, The Eagles og Kari Bremnes på en meget god måte, med flott balansert, uanstrengt og veloppløst lyd. Selve planken er middels høy og en drøy meter bred, og den leveres som en pakke med en middels stor trådløs subwoofer. Sammen spiller de kjempehøyt, og spesielt dialogen i testfilmene Spectral og Battle: Los Angeles fremstår som meget skarp og tydelig. Subwooferen bidrar også med en flott bunn til de mer actionpregede scenene, og du kan også justere volumet på subwooferen individuelt, skulle du ønske enda mer «oomph». Bassen er også både stram og fin, noe som kan være vanskelig å få til når man både skal kunne servere smell og drønn i film og litt mer raffinert bass i musikk. Noen voldsom surroundeffekt klarer vi imidlertid ikke å høre, og lydsokkelen fra Canton klarer også å male et bredere og mer kinoaktig lydbilde. Klipsch-lydplanken har dessuten ikke noe display i front, noe som er en smule irriterende, da det er plent umulig å vite status for innstillingene du prøver å justere. Kredittkort-fjernkontrollen er dessuten langt bak de beste i testen, men det er også mulig du har fjernkontroller nok fra før og derfor setter pris på den minimale formfaktoren. RSB-8 har multiromstøtte via det Klipsch kaller Play-Fi, og dessuten Spotify Connect. Av en eller annen grunn er bluetooth-støtten begrenset til versjon 2.0, og optimalt sett skulle vi også sett at det hadde fantes en ekstra HDMI-inngang. Klipsch blir testvinner denne gang på grunn av allround-egenskapene på lydfronten, samt bred støtte for teknologier og formater. Men det er altså veldig tett her. Både Canton DM100 og Philips Fidelio B5 leverer større kinofølelse, henholdsvis på grunn av et bredere lydbilde og medfølgende bakhøyttalere. Pluss Flott lyd både til film og musikk

Spretten bass

Kan henges på vegg

Multiromsstøtte

Spotify Connect

Spiller veldig høyt Minus Bare én HDMI-inngang

Veldig liten fjernkontroll

Ikke det bredeste lydbildet

Kun bluetooth 2.0

Det beste alternativet uten subwoofer Canton DM 100 8.5 /10 Meget bra Det største produktet fra Canton har en litt annen formfaktor enn de andre. Dette er nemlig en lydsokkel mer enn en lydplanke - den er ment for at TV-en skal kunne stå oppå, og er derfor ikke egnet til veggoppheng. DM100 har ikke spesielt imponerende tilkoblingsmuligheter. Her er det kun optisk inngang som gjelder, så du må belage deg på å koble enhetene til TV-en med HDMI, og så sende lyden derfra til lydsokkelen med en optisk kabel. Og la oss bare si det først som sist - dette er sabla mye lyd for det som i testperioden har vært bare 5000 kroner. Normalpris ser imidlertid ut til å være 7000, så det dreier seg sannsynligvis om et kampanjetilbud fra Dustinhome. DM100 tegner først og fremst et lydbilde som låter mye bredere enn størrelsen skulle tilsi. Her brer lydene seg helt ut mot veggene, selv om vi ikke kan påstå at det er noen stor surroundeffekt her heller. Den spiller dessuten veldig høyt, og har attpåtil solid med basstrøkk. Denne viser rett og slett at subwoofer ikke er noen nødvendighet for å få til god filmlyd, men om du skulle ønske enda mer, finnes det mulighet for å koble til en ekstern subwoofer via en linjeutgang. Sammenliknet hovedsaklig med testvinneren fra Klipsch mangler Canton-høyttaleren noe klarhet i dialoger. Stemmer i film låter rett og slett litt mer ullent og bortgjemt. Høyttaleren vibrerer også noe i enkelte låter om du spiller høyt - lytt for eksempel til Kari Bremnes' "E du nord", hvor egenresonansen nærmest tar livet av instrumentlinja i starten. Muligens ville dette vært bedret med en TV oppå, men det er uansett ikke noe veldig stort problem. Brukervennligheten er god, med et tydelig display i front av høyttaleren, men den mangler til gjengjeld wifi-tilkobling og dermed moderne funksjoner som Spotify Connect og multiromstøtte. Designet er også tiltrekkende, med overflate i glass og glossy detaljer. Alt i alt synes vi Canton DM100 er et solid produkt, og spesielt til 5000 kroner fremstår det som en solid deal. Den er imidlertid ikke spesielt fleksibel verken i plassering eller tilkoblinger, og det må du være beredt på å ta hensyn til. Pluss Tegner et bredere lydbilde enn de fleste andre

Mye bass selv uten subwoofer

Pent design

Habil lyd til både film og musikk

Spiller høyt

Egen utgang for subwoofer Minus Ingen HDMI

Ingen wifi

Litt ullen dialog

Kan ikke henges på veggen

En totalpakke som gir mye moro Philips Fidelio B5 8.5 /10 Meget bra Philips Fidelio B5 skiller seg ut ved å ha en meget særegen funksjon: Avtagbare, trådløse bakhøyttalere som faktisk gir ordentlig surroundlyd. Dermed kan du velge mellom noe kraftigere lyd fra selve planken eller bakhøyttalere, og høyttalerne har attpåtil batteri, slik at de lader når de er påklipset lydplanken. Smart! Fidelio B5 virker også å være tydelig skrudd mot film, da spesielt bassen er mer egnet til drønn og smell i actionfilmer enn til mer raffinert bruk i musikk. Den er ikke så stram i fisken som vi gjerne skulle sett til musikk, mens tordenværet og eksplosjonene i starten av testfilmen Spectral låter helt herlig. Vi liker også at bass og diskant kan justeres individuelt med dedikerte knapper på fjernkontrollen, så du kan tilpasse lyden akkurat slik du liker den. B5 spiller ikke like høyt som verken Klipsch eller Canton, men til gjengjeld får du altså mulighet for større kinofølelse gjennom surround. Planken har også en egen kalibreringsfunksjon som brukes til å optimere lyden fra bakhøyttalerne etter hvor de er plassert. Aberet er selvfølgelig at du må huske å lade dem med jevne mellomrom, men de kan også brukes som separate bluetooth-høyttalere om du skulle ønske å ta lyden med deg, eventuelt kan de lage et slags multiromssystem for musikk om du heller skulle ønske det, så det kan virke som om Philips har tenkt på alt. Selve lydplanken tegner heller ikke et like bredt lydbilde som Canton-sokkelen gjør, men B5 har noe skarpere dialog. Klipsch er likevel hakket foran på dette området. B5 har ikke wifi-støtte, men den kan til gjengjeld skilte med to HDMI-innganger. Hvis du vil ha et plasseringsvennlig, men litt mer tradisjonelt surroundoppsett enn en enkel lydplanke kan tilby, så bør du kikke nærmere på dette systemet fra Philips. Det låter kanskje ikke like raffinert som modellene fra Klipsch og Canton, men spesielt til film er det svært mye moro å hente her. Pluss Avtagbare trådløse bakhøyttalere gir ordentlig surroundeffekt

Subwooferen godt egnet til film

Kan henges på veggen

God valuta for pengene

Bakhøyttalerne kan brukes som frittstående bluetooth-høyttalere Minus Subwooferen litt for treig og sidrumpa til musikk

Ingen wifi

8 /10 Meget bra Jevnt over solid Samsung HWMS760XE Samsungs mest kostbare lydplanke i denne testen er et solid valg om du helst vil klare deg uten subwoofer, men ikke har plass til den litt massive løsningen fra Canton. Dette er nemlig en helt streit, svart planke som gjør akkurat det den skal: Leverer god lyd både til musikk og film. Den spiller for det første kjempehøyt, og er rett og slett overraskende god i bunnen til ikke å ha subwoofer, selv om det likevel er tydelig at det mangler litt i dypbassområdet. Lenger opp er det også meget veloppløst, og skulle behovene (eller lommeboka) endre seg etter hvert er dette et fleksibelt system som kan bygges ut med nettopp subwoofer og også tilhørende trådløse bakhøyttalere. Den når ikke helt opp til Klipsch på klarhet i dialog, og klangbalansen heller kanskje litt i overkant mye mot det kjølige når du spiller musikk. Det låter veloppløst, men litt i overkant klinisk, og mangler litt av morofaktoren for eksempel til systemet fra Philips. Bassen henger imidlertid godt med også når du skrur opp volumet, men den går altså ikke like dypt. Samsung leverer ofte nærmest all tenkelig funksjonalitet i sine produkter, og det gjelder også her. Har du en kompatibel Samsung-TV vil du kunne sende lyden til planken trådløst over bluetooth, her finnes wifi og multiromstøtte og planken har 4K Passthrough slik at den kan sende videre et 4K-signal over HDMI. Det er altså mye å like her, men til 7000 kroner synes vi kanskje at systemene over byr på bedre valuta for pengene. Pluss God lyd selv uten subwoofer

Oppoverskytende høyttalere brer ut lydbildet noe

Kan utvides med subwoofer og bakhøyttalere i etterkant

Multiromsstøtte

To HDMI-innganger

Kan henges på veggen Minus Blir fort dyrt om du skal ha både sub og bakhøyttalere

Veldig klinisk lyd; ikke kjempeengasjerende til film

Ikke det mest spennende designet 7.5 /10 Bra Stor lyd fra liten planke Philips Fidelio B1 Har du dårlig plass eller slank lommebok synes vi du bør ta en titt på dette systemet fra Philips. Her er selve lydplanken svært minimal i utformingen, det følger med subwoofer, og prisen er halvparten av de dyreste modellene i testen. Den spiller ikke voldsomt høyt, men sannsynligvis mer enn høyt nok til en leilighet eller et rom hvor en lydplanke av denne størrelsen ville passet inn. Diskanten er glassklar, men lyden som helhet holdes litt igjen av størrelsen, selv om subwooferen gir et fint fundament og flott trøkk til film. Dette er rett og slett ganske imponerende av en så liten planke, både til film og musikk – selv om det naturligvis ikke helt holder følge med de dobbelt så store systemene over. Vi liker også at den har display foran, slik at du hele tiden har oversikt over innganger og innstillinger. Vi liker også at bass og diskant kan justeres individuelt, og vi liker fjernkontrollene til Philips. I likhet med storebror finnes det imidlertid ingen wifi-støtte, og B1 har heller ingen avtagbare bakhøyttalere eller liknende finesser. Likevel: Av de tre små systemene i testen ville vi nok valgt dette, og til 3500 kroner fremstår det som et meget godt kjøp. PS: Elkjøp opplyser at de starter med å ta inn denne igjen fra januar/februar, så den vil være tilgjengelig igjen i løpet av et par uker. Pluss Kompakt og meget plasseringsvennlig

Imponerende lyd, størrelsen tatt i betraktning

Fin fjernkontroll

Kan henges på veggen

Display i front gjør systemet enkelt å bruke Minus Spiller ikke enormt høyt

Ingen wifi

Bare én HDMI-inngang

7.5 /10 Bra Fin for Sonos-frelste Sonos Playbar Du forbinder sannsynligvis Sonos med multiromsløsningene deres, og om du allerede har huset fullt av Sonos, er det lite i veien for å legge til en Playbar om du skulle være i markedet for en lydplanke. Den spiller relativt bra, om enn ikke like imponerende som modellene fra Klipsch og Canton. Spesielt sliter den litt i bassområdet når du skrur opp volumet, og den går heller ikke like lavt som de subwoofer-utstyrte systemene, selv om det er bra snert så langt ned som den går. Du kan jo også velge å legge til en subwoofer, men den koster like mye som lydplanken selv, altså 7000 kroner. Det er stivt. Du kan også bruke Sonos Play-høyttalerne som bakhøyttalere i et surroundoppsett, skulle du ha en stue som egner seg til det. Playbar spiller ikke mer enn middels høyt til video, men den er god på dialog, nesten på grensen til litt vel skarp når du skrur opp volumet. Til musikk opplevde vi også at bassen begynte å vibrere mer enn den slo etter hvert som volumet økte, så her kan det rett og slett være greit å unngå de aller øverste volumnivåene. Playbar klarer heller ikke male noe veldig bredt lydbilde, og det finnes ingen HDMI-innganger her, så du er begrenset til optisk inngang eller avspilling over hjemmenettverket. Sonos-lydplanken komplementerer et allerede eksisterende Sonos-oppsett på en fin måte, men om du ikke er i Sonos-land allerede ville vi kanskje vurdert noe annet. Pluss Fint tillegg til et Sonos-system

Multiromsstøtte

Fin til dialog

Fint balansert så lenge du ikke skrur opp mot maks volum

Kan henges på veggen

Kan bruke Sonos Play-høyttalere som bakhøyttalere Minus Bassen henger ikke helt med mot toppen av volumskalaen

Den tilhørende subwooferen er kostbar

Ikke voldsomt med volumressurser til film

Ingen HDMI-innganger

Ingen bluetooth 7.5 /10 Bra Rett og slett litt svakere enn storebror Samsung HW-MS660 Den litt mindre påkostede Samsung-planken i testen yter omtrent som forventet - jevnt over litt svakere enn sin storebror. Designmessig er de nesten kliss like, med unntak av at 660 har blank overflate, mens 760 er perforert. Dette er kompakte små planker som er ment å passe under TV-en, enten du henger den på veggen eller har den stående på en TV-benk. MS660 spiller ikke like høyt som storebror, og det er verdt å ta med i vurderingen om du er på jakt etter en høyttaler som egner seg til festbruk. Dialogen er skarp, men den mangler litt trøkk i bunnen, og det gjelder både i musikk og film. I motsetning til storebror har MS660 heller ikke høyttalere som fyrer oppover, og det gjør at lyden ikke blir helt like godt spredt i rommet. Vi sjekket også med Samsungs tilhørende subwoofer SWA-W700, og selv om den definitivt tilførte mer trøkk i bunnen, retter ikke det på problemet med at volumet er litt i laveste laget. Subwooferen koster også 5000 kroner i seg selv, så den gjør dette til et betraktelig dyrere system. Totalt sett medium pluss, men vi ville heller sett på storebror om du gjerne vil ha Samsung. Pluss Skarp dialog

Fin lyd selv uten subwoofer

Kan henges på veggen

Multiromsstøtte

Kan utvides med subwoofer og bakhøyttalere Minus Bare én HDMI-inngang

Spiller ikke veldig høyt

Litt kjedelig design

7 /10 Bra Pen liten lydplanke med flott lyd Canton DM 5 Lillebror Canton er en litt mer tradisjonell mini-lydplanke, men den innehar litt av de samme lydspredende egenskapene som sin storebror. Også DM5 tegner nemlig et langt større lydbilde enn størrelsen skulle tilsi. Den låter dessuten både veloppløst og pent, med fin instrumentseparasjon og balanse. Bassen går av naturlige årsaker ikke veldig lavt, men den er spretten der den starter, og dette er en flott oppgradering fra lyden TV-en din i seg selv gir. Vi liker også displayet i front, og fjernkontrollen er den samme enkle, men gode som DM100 leveres med. Også her er imidlertid funksjonaliteten ytterst begrenset. DM5 har ingen HDMI-inn eller -ut, men kun optisk for filmlyd, og den eneste trådløse overføringen som støttes er bluetooth. Vi har ikke mye stygt å si om DM5 - den låter større enn den er, og er et raffinert alternativ til Philips B1, spesielt om du i større grad vil bruke den til musikk enn actionfilm. Uten subwoofer blir den imidlertid litt spinkel til de store filmopplevelsene. Pluss Imponerende lyd fra en såpass liten høyttaler

Meget plasseringsvennlig

Kan henges på veggen

Tegner et bredere lydbilde enn størrelsen skulle tilsi

Kjekt med display i front

Mulighet til å koble til subwoofer Minus Mangler dypbass

Ingen HDMI

Ingen wifi 6.5 /10 Godkjent Habil, men litt kostbar Sony HTMT500 Sonys bidrag til testen er en veldig kompakt lydplanke med tilhørende subwoofer, og den er kanskje den skarpeste av alle plankene vi har testet. Dessverre går den litt over grensa, slik at det fort fremstår som litt overkant lyst når du skrur opp volumet. Det gjør det litt slitsomt å høre på. Subwooferen klarer heller ikke beholde fatningen helt nederst i registeret, og det gjør at bassen glir litt ut og begynner å vibrere mer enn den slår. Spesielt til musikkbruk bør subwooferen tøyles litt, men det gjør du heldigvis veldig enkelt fra fjernkontrollen. Movie-innstillingen er dessuten betraktelig rundere i kantene, og vi synes det er ganske imponerende hvor mye lyd en så liten høyttaler faktisk klarer å dytte ut. MT500 klarer likevel ikke å tegne noe lydbilde stort bredere enn den er, så du får ingen stor surroundeffekt. Den spiller likevel både høyt og fyldig, og virker å ha litt mer volumressurser enn Philips Fidelio B1 om vi sammenlikner med de øvrige av de små. Sonys variant er imidlertid den dyreste av de tre kompakte lydplankene i testen, og vi synes rett og slett ikke de har nok å tilby til å forsvare prisforskjellen. Pluss Svært veloppløst lyd

Støtter Chromecast og Spotify Connect

Kan stemmestyres med Google Home

Støtte for LDAC

Kan henges på veggen Minus Litt skjærende på høyt volum

Subwooferen mister iblant grepet helt i bunn

En del dyrere enn de like kompakte konkurrentene

6 /10 Godkjent Grei lydplanke, dårlig subwoofer LG SJ8 LGs testplanke er den bredeste i testen, og er ment å høre til en 65-tommers TV. Den er krisp og veloppløst i vokalområdet, men har dessverre en ganske svak tilhørende subwoofer som sliter med å henge med i bunnen når den blir pressa. Starten på Burak Yeters "Tuesday" er for eksempel en real bassfest, og det høres ikke spesielt bra ut fra LG-planken. Også på Kari Bremnes' "E du nord" er det subwooferen som sliter, og det blir veldig mye og til dels vibrerende i det nedre mellomtonesjiktet. Det er synd, for lydplanken i seg selv er altså ganske god. Den spiller imidlertid ikke spesielt høyt, og vi tror at du sannsynligvis vil synes den leverer akkurat litt for lite lyd til at det tar av med en god actionfilm om du sitter i det som regnes som passe avstand fra en 65-tommers TV, som denne altså er beregnet for. I starten på testfilmen Spectral er det en blanding av tordenvær og eksplosjoner, og disse er mye mindre markante på LG-planken enn på mange av de øvrige i testen, noe som sannsynligvis skyldes at den ikke går helt like dypt i bassområdet. Totalen blir derfor et helt greit lydsystem, men det når ikke opp mot konkurrentene i denne testen. Pluss Veloppløst og fin lyd fra selve lydplanken

Veldig smal i dybden, lett å plassere

Støtter Chromecast og Spotify Connect

Multiromsstøtte

Kan henges på veggen Minus Subwooferen er av ganske dårlig kvalitet

Spiller totalt sett ganske lavt

Mest egnet til en TV på 65 tommer

