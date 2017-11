Samletest Lenovo Yoga 920 VS HP Spectre x360

Hvor mange av oss har ikke et nettbrett som støver ned i bokhylla eller ligger nederst i bladhaugen, utladet når en først får det innover seg å sveipe litt på det.

Redningen for alle oss som kanskje foretrekker nettbrettet i helga men gjerne bruker laptopen i uka, kalles hybrider. Dette er altså bærbare maskiner med en liten tvist: de lar deg dreie skjermen deres 360 grader så den kan fungerer som et nettbrett i tillegg.

To av de aller lekreste hybridene der ute er HPs Spectre x360 og Lenovo Yoga 920, og vi har testet dem.

Nettbrett og datamaskin i ett

Pennene som følger med er presise og lar deg både tegne og ta notater på berøringsskjermene. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

De har begge store skjermer på 13,3 til 13,9 tommer og la oss bare si det: disse hybridene er langt tyngre enn vanlige nettbrett med en vekt på godt over kiloen.

Så, hvorfor vil du fortsatt vurdere en av dem for både PC- og nettbrettbruk? Vel, fordi du slipper unna med én enhet, du har en gigantisk skjerm å sveipe rundt på, og du har mulighet til å tegne og skrible notater med Windows Ink-pennen som følger med.

Spesielt sistnevnte gir deg en helt ny måte å bruke en bærbar maskin på, og selv om undertegnede ikke har noen strek å snakke om er det klart at mange vil omfavne tegnemulighetene disse hybridene legger opp til. Pennene som følger med fungere godt også til vanlige notater, og det tar ikke mange dager før du skriver like godt – eller dårlig – på skjerm som på papir.

Vi har testet maskinene i sølvutførelse, men andre mer spennende fargevalg er tilgjengelig. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Spesielt nyttig, og midt i blinken for studenter, er funksjonen i OneNote som gjør om håndskriften din til vanlig tekst. Dette fungerer best med engelsk men også greit med norsk. Også det å sette opp mattestykker og formler er langt mer intuitivt med en penn enn med et tastatur og fomlete Word-formler. Funksjonen som lar deg skrible over eksempelvis hele dokumenter eller nettsider, og markere og annotere, vil nok også få bein å stå på i de rette kretsene, være seg læreryrket eller mer kreative greier.

Tro forresten ikke at Spectre x360 eller Yoga 920 bare fungerer i bærbarmodus og nettbrettmodus. Når du dreier skjermen mot sine fulle 360 grader kommer du nemlig også innom både teltmodus, hvor den står som en pyramide, og visningsmodus, hvor tastaturet peker ned i pulten og skjermen kommer så langt frem mot seg som mulig. Disse ulike modusene har sine klare fordeler, og det er for eksempel veldig plassbesparende å la hybriden vise middagsoppskriften i teltmodus enn i bærbarmodus på kjøkkenbenken.

Unik skjermfunksjon for Spectre x360

Spectre x360 og Yoga 920 har veldig like spesifikasjoner og funksjoner, og begge lar deg for eksempel logge på Windows med et fingeravtrykk fremfor passord. HP har imidlertid bakt inn en helt unik funksjon i sin Spectre x360.

HPs hybrid kan nemlig leveres med «Privacy Shield» integrert i skjermen. Privacy Shield sørger for at du med et enkelt trykk på F1-tasten gjør innholdet på skjermen svært vanskelig å se for alle som ikke sitter rett foran den. Den blokkerer enkelt lange blikk fra sidemannen på toget eller hun på cafébordet like ved siden av, og du kan arbeide med jobbpresentasjoner uten bekymring for at informasjon kommer på avveie.

Privacy Shield fungerer svært godt, og mens det selvsagt går noe utover kontrasten i bildet – selv for deg bak tastaturet – går det aldri utover muligheten din til å jobbe med det du skal, uforstyrret og hvor som helst. Vi har blitt glade i å jobbe med visshet om at ingen sjeler over på skjermen vår, og det å gå tilbake til å jobbe på skjermer som viser de uferdige og elendige artikkelutkastene våre til hele verden nesten gruer vi oss litt til.

Bedre maskinvare

Begge hybridene kommer med rykende ferske firekjernede prosessorer fra Intels 8. generasjon Core-serie. Disse skilter med dobbelt så mange prosessorkjerner som vi er vant med fra såpass slanke maskiner, og fra ytelsesmålingene på neste side ser vi at fartsøkningen disse leverer absolutt ikke er til å kimse av.

Dessverre kommer ikke den forbedrede prosessorytelsen 3D-applikasjoner som spill til gode, så fortsatt bør du ikke ha høye forventninger dersom du skal spille på disse kompakte maskinene.

Selv en syltynn bærbar PC kan bli kraftig:

Sjekk ut testen vår av HP Omen Accelerator »

Selv om prosessorene ikke skal trekke særlig mer strøm enn tidligere byr dobbelt så mange kjerner på noen andre problemer, som noe mer støy. Særlig skuffet er vi over at maskinenes vifter kan finne på å spinne opp bare ved å stå med en enkel nettleser oppe. Dette skjer ikke veldig ofte, men det er uansett et tilbakesteg fra tidligere modeller.

Maskinvaremessig er det lite som skiller dagens to testkandidater, som leveres med masse rask SSD-lagring for filene dine og mer enn nok minne selv for årene som kommer. Både fremtidsrettede USB Type-C-porter med Thunderbolt 3-støtte for tilkobling av eksterne skjermer, eksterne grafikkløsninger, raske harddisker og hurtig opplading, samt tradisjonelle USB 3-porter er på plass.

Les mer om Windows Ink-pennene, Privacy Shield og ytelsen på neste side »

Oppsummering

Unik skjermfunksjon og solid design HP Spectre x360 (2PS30EA) 9 /10 Imponerende HPs Spectre x360 skilter med en virkelig rosin i pølsa denne generasjonen med en ny skjermfunksjon kalt Privacy Shield. Den er en «må ha»-funksjon for deg som jobber med sensitive dokumenter utenfor kontoret, eller bare ønsker at innholdet på skjermen skal skjules for andre enn deg selv når du jobber på toget eller kafé. Dette alene sikrer HP årests uoffisielle TEK «innovation»-award, og at de kommer et lite hestehode foran Lenovos konkurrent når vi deler ut poeng. Designmessig holder maskinen samme høye standard som forgjengeren, med solid aluminium, lekre detaljer og enda noen millimeter er slanket bort fra skjermrammen. Skjermen er litt mindre enn den til Yoga 920, men så er også Spectre x360 mer kompakt og lettere. Skjermen kan dreies inntil 360 grader, og som et nettbrett fungerer Spectre x360 svært godt. Visst er maskinen større og tyngre enn et rent nettbrett, men her får du en alt-i-ett-enhet med mulighet til å slå deg løs med den medfølgende Windows Ink-pennen. Den fungerer veldig godt, og vi synes den er mer intuitiv i bruk enn pennen som følger med Yoga 920 ettersom bakenden dens både fungerer – og føles som – et viskelær. Tastaturet er godt og leverer lang vandring, men støyer hakket mer enn vi liker. Pekeplaten er på sin side perfekt. Prosessorytelsen er takket være fire kjerner langt høyere enn tidigere modeller, men spillytelsen står på stedet hvil. Den nye, kraftigere, prosessoren medfører litt mer støy enn tidigere, men noe veldig stort problem er ikke dette, og Yoga 920 støyer hakket mer. Vær oppmerksom på at modellen med Privacy Shield-panel har omtrent to timer svakere batteridriftstid enn modellene med tradisjonell skjerm, og at fargene og innsynsvinkelen ikke er helt i toppsjiktet. Men dette blir litt flisespikkeri, og det faktum at panelet også leverer 120Hz veier litt opp for innsynsvinkel og farger ved at det jevner ut bevegelser på skjermen. Batteridriftstiden klokker også uansett inn på solide 10 timer eller mer. Det følger med et pent og elegant etui i imitert skinn så du ikke riper opp Spectre x360 under transport, og det kan være greit, for denne maskinen vil du bli glad i og ønske å ta godt vare på i mange år. Pluss Høy ytelse

Unik Privacy Shield-skjerm

God pekeplate

Flott design

God byggekvalitet

Både USB Type-C og USB 3-porter

Naturlig og god penn

Etui følger med Minus Tidvis noe støy

Litt svak innsynsvinkel på skjem

Antirefleksjonsbelegg kunne vært bedre

Den originale hybriden i forfinet utgave Lenovo Yoga 920 (80Y7007RMX) 8.5 /10 Meget bra Lenovo har forfinet oppskriften på sin Yoga-serie i fem generasjoner nå. Derfor er det ikke overraskende at siste mann ut, Yoga 920, ikke er så aller verst, for å si det forsiktig. Vi finner bare småtteri å trekke for, og da er det den tidvis litt for aktive viften vi først og fremst tenker på. Den unike og lekre skjermhengslen er som skapt for en hybrid. Den byr på god og jevn motstand hele veien rundt, og har attpåtil en WiFi-antenne innebygget for å sikre gode signaler uansett posisjon. Skjermen er stor, og Full HD-panelet gjør en god figur selv om fargene ikke er helt «riktige». Vi savnet ikke høyere oppløsning i vår test, selv ved nettbrettbruk, og apropos brettbruk sørger den ekstra store rammen nederst på skjermen for at du får et solid grep om maskinen. Berøringsskjermen står ikke tilbake for noen, og den medfølgende pennen lar deg slippe fantasien løs i tegneprogram eller vare ta notater med håndskrift. Pennen er på papiret mer presis enn den som følger med Spectre x360, men vi liker ikke plasseringen av viskelær-knappen nederst på skaftet, som vi stadig kommer borti og overskriver teksten vår med. Til slutt vil du nok vende deg til å holde pennen slik at du ikke kommer borti denne, dog. Yoga 920 er med god margin den kraftigste Yogaen til nå takket være den firekjernede prosessoren, men merk at ytelsen faller en del når varmen brer seg. Vi målte Yoga 920 til over 15 timer videoavspilling i vår batteritest, så her har du en sikker kandidat for heldagsbruk på tur uten lader. Yoga har imidlertid ingen nye oppfinnsomme funksjoner denne gang, og kombinert med en høyere pris enn Spectre x360 er dette nok til at maskinen akkurat må se seg slått i dagens svært kompetative miljø. Vi ser få grunner til at du skulle adngre på å velge Yoga 920 dersom du uansett ikke trenger Privacy Shield-funksjonen til Spectre x360 og kan leve med å gi halvannen tusenlapp mer. Pluss God byggekvalitet og design

Sterk skjermhengsle

Høy ytelse

Både USB Type-C og USB 3-porter

Slank skjermramme Minus Noe støy

Varme gir svakere prosessorytelse

Uheldig plasserte knapper på pennen

Alternativer