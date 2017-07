Samletest Trådløse hodetelefoner under 2000 kr

8.5 /10 Meget bra

Plantronics Backbeat Pro er virkelig et sett hodetelefoner som byr på det aller meste. De er først og fremst helt gigantiske på hodet, med et utall knotter, knapper og hjul som kan vris på. Vekten stopper på relativt massive 340 gram, men de er likevel rimelig komfortable å ha på, med svært myke øreputer og god polstring rundt hodebøyla. Dette er likevel ikke hodetelefonene du tar med på løpetur, ettersom de spretter rundt på hodet så fort du beveger på deg.

Plantronics Backbeat Pro Formfaktor: Around-ear

Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz

Vekt: 340 gram

Oppgitt batteritid: 24 timer med musikk, 60 timer om du kun bruker støykanselleringen

Lyden er særdeles god, og muligens også hakket bedre enn Jabra Move. Backbeat Pro har et svært luftig og fint lydbilde, med en tung basslinje i bunn, fin dynamikk i mellomtonen og brukbart med detaljer i toppen. De har også svært god kontroll på diskanten, slik at det aldri låter skjærende eller vondt. Bassgjengivelsen er i noen tilfeller litt i overkant, slik at det tar litt over i lydbildet, men liker du godt med bass, så er dette et hodesett for deg.

Bluetooth-antenna i Backbeat Pro er kraftigere enn den som sitter i de fleste andre settene vi har testet, og oppgitt til å ha opptil 100 meter rekkevidde under optimale forhold. Den rekker lengre enn de andre på kontoret, uten at det betyr at vi kan legge flere vegger mellom oss og kilden uten at lyden faller ut. Hjemme hos undertegnede er det kun i den betongkledde boden på andre siden av leiligheten de må gi opp, og da har de passert tre vegger over en distanse på rundt 10-11 meter.

De kan også by på aktiv støykansellering, som fungerer helt greit, etter vår erfaring. De er ikke i nærheten av teknologilederne Bose og Sony på dette området, men demper den konstante støyen fra for eksempel bussen eller trikken helt kurant. De gir fra seg en viss sus fra elektronikken om du ikke spiller musikk, men ikke mer enn at det enkelt overdøves. Skrur du av støykanselleringen påvirkes lyden noe, men langt fra like mye som på mange andre hodetelefoner med støykansellering. Diskanten flyttes et lite hakk lenger bak i lydbildet, men det går fortsatt fint an å lytte på. Det er kjekt om du skulle være tom for batteri og må bruke hodetelefonene med ledning.

Batteritiden er for øvrig også svært god, med opptil 24 timer. Vi har brukt hodetelefonene masse i testperioden, og de har så langt ikke opplyst noe annet enn «battery high». Backbeat Pro har også noen interessante spesialfunksjoner, som for eksempel at hodetelefonene skrur av lyden om du tar dem av deg. Svært praktisk om noen kommer bort og prikker deg på skuldrene på kontoret, og funksjonen er absolutt til å stole på, etter vår erfaring.

Noen minuser er det da også. Hodetelefonene er så store at det nesten er på grensen til komisk. Dette er absolutt ikke hodetelefonene for deg som er opptatt av stil. De er heller ikke sammenleggbare, så du må legge av plass i veska om du skal ha dem med på reise, og det følger kun med en liten pose til å oppbevare dem i.

Samtidig koster de ikke mer enn 1400 kroner, og for det får du virkelig et hodesett som kan det aller meste - og låter godt, attpåtil.