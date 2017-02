Samletest «Helt» trådløse øreplugger

Frem til nå har «trådløse øreplugger» stort sett vært ensbetydende med øreplugger forbundet med en tråd bak nakken, og da vi testet slike før jul var det Jabra som stakk av med seieren.

Siden har det dukket opp en ny kategori, nemlig trådløse øreplugger helt uten en tråd, gjerne kalt «truly wireless earbuds» eller liknende. Den mest kjente i denne kategorien er nok utvilsomt Apples AirPods, men det har etter hvert også dukket opp konkurrenter fra en rekke andre merker.

Mye teknologi i små hus

Det er ingen tvil om at disse fullstendig trådløse ørepluggene er langt mer kompliserte å designe enn neckband-varianten, siden du faktisk er nødt til å bygge inn egne bluetooth-radioer i begge pluggene, du må ha et batteri i hver plugg og du bør helst gjøre noe for å sørge for at ikke talekvaliteten lider voldsomt av at mikrofonen faktisk sitter i øret.

Løsningene varierer derfor stort i utforming, størrelse og funksjoner. Av de fem vi har testet så langt, har fire av dem et eget etui med batteri, noe som gjør at du kan lade dem opp igjen på farten. Den totale batterilevetiden varierer også en hel masse. Legg for øvrig merke til at Gear IconX varer noe lenger (cirka en time) om du bruker dem til å spille musikk du har lagret lokalt på ørepluggene, i stedet for å streame fra telefonen.

Bragi The Headphone Jabra Elite Sport Onkyo W800BT Samsung Gear IconX Apple Airpods Type Kanalplugger Kanalplugger Kanalplugger Kanalplugger Plugger som "hviler" på øret Kontrollfunksjoner Taster på høyre plugg Taster på begge pluggene Ingen Touch på høyre plugg Registrerer bevegelse i form av tapping på pluggen Pulsmåler Nei Ja Nei Ja Nei Annet Funksjon for å slippe gjennom omgivelseslyden Funksjon for å slippe gjennom omgivelseslyden. Egen treningsapp - Egen treningsapp for Samsung-telefoner. 4 GB lokal lagring. Funksjon for å slippe gjennom omgivelseslyden. W1-brikke. Sensor som merker at du tar dem ut av ørene. Batteri i ørepluggene 6 timer 3 timer 3 timer 1,5 timer (47 mAh) 5 timer Batteri i etuiet - 6 timer 15 timer Ikke oppgitt (315 mAh) 19 timer Pris (hentet fra vår kommersielle partner Prisguide.no) 1790,- 2495,- 2995,- Ca 1600,- Ca 1700,-

Hva ser vi etter?

Alle kandidatene med unntak av Bragi The Headphone har ekstrabatteri i etuiet. Batterilevetiden varierer imidlertid ekstremt. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Før vi går ned på enkeltproduktnivå vil vi si at det her foreløpig er ganske tydelig at det dreier seg om første generasjon av en teknologi. Det er ingen som helt har funnet den ultimate formelen, og med alle disse produktene må du være villig til å inngå kompromisser.

For å klargjøre litt hva vi er på jakt etter: Ørepluggene må selvfølgelig låte bra, de må være komfortable å ha på og være enkle til å få til å sitte på plass i ørene - helst også når vi trener. De bør holde noen timer på en lading, eventuelt ha et etui med batteri som går an å lade opp noen ganger fra. De må selvfølgelig også ha en dønn stabil bluetooth-tilkobling, for ingenting er så irriterende som lyd som hakker fordi tilkoblingen er dårlig. Optimalt bør de også ha gode kontrollmuligheter, gjerne en funksjon som merker om du tar dem ut av ørene, og ikke minst god talekvalitet. Dette er ikke enkelt, altså.

Vinneren blir derfor den vi synes inngår færrest kompromisser, og tre av fem synes vi har så graverende feil eller mangler at de rett og slett ikke er mulig å anbefale - selv om lyden i seg selv kan være god.

Foreløpig tror vi kanskje at vi ville ventet til neste generasjon, også litt på grunn av prisen, men om du gjerne vil ha slike øreplugger nå er det strengt tatt bare noen ytterst få produkter vi ville klassifisert som gode valg.

Produktet med færrest kompromisser Jabra Elite Sport Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no 8 /10 Meget bra Jabra Elite Sport var de første helt trådløse ørepluggene vi testet, og det er godt å se at inntrykket vi fikk av dem den gang fortsatt holder vann. De har verken den beste lyden eller den beste batterilevetiden, men vi synes likevel at summen av de ulike delene gjør at dette er produktet som når høyest opp på totalvurderingen. Elite Sport har et fint og luftig lydbilde, med flott balanse gjennom hele registeret. De har ikke enormt tung bass, men den er til gjengjeld presis, spretten og behagelig. De har også godt med detaljer å by på, og toppen av registeret er rundet av akkurat såpass at du kan spille rimelig høyt uten at de låter skjærende på noe vis. Vår største innvending er at mellomtonen i noen tilfeller fremstår som litt flat og udynamisk, og det gjør for eksempel at instrumentseparasjonen er litt svak i enkelte låter. Utformingen er nøytral og passe diskré, og de sitter særdeles godt fast i undertegnedes ører tross at de nok for noen vil oppfattes som litt store. De ulike størrelsene på vingene bør gjøre det mulig å finne en passform som sitter. De har også imponerende god talekvalitet og støyreduksjon på mikrofonen til at pluggene faktisk sitter i øret. Batteritiden på tre timer er ikke veldig imponerende, men de kan lades opp ytterligere to ganger fra etuiet. Du får også pulsmålinger og treningsfunksjoner via Jabras Sport-app. Vi hadde ikke noe stort hell med pulsmålingen, men Jabra har opplyst oss at de anbefaler de største ørevingene for best mulig kontakt med huden. Uansett er ikke dette en faktor som gjør at Elite Sport taper terreng mot de andre. Sammenlagt synes vi nemlig dette er ørepluggene som har færrest negative vedheng ved seg. Batteritiden er kanskje den største, men såfremt du har anledning til å stikke dem ned i etuiet med jevne mellomrom bør heller ikke det by på de største utfordringene. Mulig synes du vi har litt hakk i plata her om du har lest våre tidligere tester, men: Alt i alt veldig bra levert av Jabra - igjen. Les hele testen av Jabra Elite Sport >> Pluss Sitter godt fast i ørene

Dønn stabil bluetooth-tilkobling

Detaljert og fin lyd

Diskret utforming, stikker ikke veldig langt ut av ørene Minus Kort batterilevetid uten ladeetuiet

Litt flat gjengivelse av øvre mellomtone

Låser deg til Jabra-appen om du vil bruke treningsfunksjonene

Vanskelige å betjene

Pulsmålingen er ikke veldig nøyaktig

7.5 /10 Bra Et godt sett, men også med noen minuser Apple AirPods Apples Airpods var svært forsinket da de endelig kom på markedet før jul, men det virket som tiden Apple brukte på finpuss var brukt godt. Det hvite etuiet er svært kompakt, men W1-brikkens strømsparende egenskaper gjør likevel at Apple-pluggene har den heftigste batterilevetiden av alle om vi tar etuiet med i regnestykket. De lever i cirka fem timer på en lading, og du kan lade ytterligere nesten fire ganger fra etuiet. Det er veldig bra. Lyden er også rimelig god, og det virker som om de har fått et lite hopp i bassen sammenliknet med varianten med tråd. Det er ikke snakk om noen stor hifi-opplevelse, men de låter likevel fyldig, velbalansert og fint. Bluetooth-tilkoblingen er også dønn stabil, og talekvaliteten virker også å være god, men det skulle kanskje bare mangle siden de har den litt uelegante pinnen stikkende ned fra øret. Kontrollfunksjonene er også litt i tynneste laget. Den eneste muligheten er et dobbelttapp på den høyre ørepluggen, og du har bare to valg: Enten starte/stoppe musikken eller aktivere Siri. Vi savner både låt- og volumkontroll. De sitter overraskende godt i undertegnedes ører, men vi har også sett at andre har hatt motsatt opplevelse, så her er det nok lurt å gå i butikken og sjekke. Utformingen er litt annerledes enn Earpods, så det er mulig Airpods kan passe selv om Earpods ikke gjør det. Alt i alt synes vi Apple leverer ganske bra med Airpods - om du takler å gå rundt med de tannbørstene hengende ned fra øret, da. Les hele testen av Apple Airpods >> Pluss Fin og velbalansert lyd, punchy bass

Svært komfortable å ha på

Best batterilevetid i sin klasse

Lader svært raskt i etuiet

Enkle å koble til med W1-brikken Minus Ser ikke akkurat stilige ut

Du kan få langt bedre trådløs lyd til samme pris

Veldig begrensede kontrollmuligheter

De beste funksjonene fungerer kun på Apple-produkter 6.5 /10 Godkjent Tynn lyd, men god passform og diskret utforming Bragi The Headphone De pretensiøst navngitte Bragi The Headphone er forsøk to fra Kickstarter-fenomenet som samlet inn enormt med penger til førsteproduktet The Dash. Denne gang har de droppet sensorene og ekstrafunksjonene, og resultatet er et sett som fokuserer kun på basisfunksjonene lyd, passform og batterilevetid. Mens The Dash var plaget av en veldig ustabil bluetooth-tilkobling, har vi ikke opplevd noen problemer med The Headphone. Til forskjell fra de andre settene vi har testet har ikke disse noe ekstra batteri i etuiet, men de har til gjengjeld den beste batteritiden om vi ser kun på ørepluggene, med seks timer. Utformingen er diskret og fin, og de sitter godt i ørene, selv om vi synes tre sett øreputer kanskje er litt i tynneste laget. De er også alle noe mindre enn på de andre produktene vi har testet, så om du har veldig store øreåpninger er det mulig disse ikke er noe for deg. Lyden er dessuten litt for pen og pyntelig, etter vår mening. De er brukbart veloppløste, men så fort du beveger deg litt opp i volum fremstår de veldig fort som skjærende og vonde å høre på. Samtidig er også bassen nesten fraværende, og det gjør dem rett og slett litt kjedelige å høre på om det du foretrekker er energisk EDM, R&B eller pop med mye bass i bunnen. Bragi The Headphone kunne vært alt vi ønsket oss av trådløse øreplugger, men lyden er for svak og mangelen på batteri i etuiet er dessverre et minus i dette selskapet. Les hele testen av Bragi The Headphone >> Pluss Diskret design

Sitter godt på plass, behagelige å ha på

Solid bluetooth-tilkobling

Smart funksjon som lar deg høre omgivelsene Minus Veldig selektiv på musikken - mye høres skarpt og vondt ut

Ikke batteri i etuiet

Dårlig talekvalitet

Det følger med veldig få øreputer

Ganske følsomme for vind

Lite bass å by på

6 /10 Godkjent Best lyd, men altfor dårlig bluetooth-tilkobling Onkyo W800BTB Onkyos helt trådløse øreplugger er en litt underlig affære. Designet er ganske tøft, men de er samtidig veldig massive og står langt ut av ørene. Samtidig sørger de små ørevingene for at de sitter veldig godt i ørene. Lyden er den beste av de helt trådløse ørepluggene vi har testet, så om du stort sett har tenkt å bruke dem innendørs er dette et ganske godt valg. De har en flott balanse gjennom hele registeret, en presis og tørr basslinje i bunn og massevis av detaljer i toppen, samtidig som de er avrundet på en slik måte at det skal mye til før de fremstår som skjærende. Problemet oppstår så fort du beveger deg ut døren, i alle fall om du befinner deg i et wifi- og bluetooth-tungt bysentrum. Da begynner pluggene å slite voldsomt med tilkoblingen seg imellom, og den venstre ørepluggen faller stadig ut. Det er mildt sagt fryktelig irriterende. Hvorfor Onkyo har utstyrt begge pluggene med en stor knapp hver, samtidig som de ikke har gitt oss noen form for kontrollfunksjoner, er også et stort mysterium. Du må også skru på pluggene hver for seg, og de er ikke alltid like enkle å koble til om du har for vane å bruke dem med flere enheter. Ladeetuiet er også stort og litt uhåndterlig, og metoden Onkyo bruker for å feste pluggene i etuiet er langt fra optimal. Batteritiden er tre timer fra selve pluggene, men du kan få ut 15 timer til fra etuiet, så totalt sett blir det veldig bra. Alt i alt synes vi Onkyo-ene låter best, men bluetooth-trøbbelet gir et par karakterer i trekk. Kanskje kan det fikses i en firmware-oppdatering? Prisen er også stiv. Les hele testen av Onkyo W800BT >> Pluss Velbalansert og god lyd, spesielt fra Android

Sitter godt fast i ørene, komfortable

God batterilevetid med det tilhørende etuiet Minus Bluetooth-koblingen mellom de to ørepluggene er veldig trøblete utendørs

Uten ladeetuiet holder de bare i tre timer

Ingen mulighet for å kontrollere volum eller avspilling

Ladeetuiet er stort og ikke spesielt pent

Låter litt skjærende og skarpt fra iPhone

Relativt dyre 5 /10 Middelmådig God lyd, elendig batterilevetid Samsung Gear IconX Samsungs Gear IconX var tidlig ute blant de helt trådløse ørepluggene, og er kanskje det fremste eksemplet på at førstegenerasjonssyndromet eksisterer. Lydmessig leverer Samsung godt, med klar og rimelig detaljert lyd - såfremt du finner et par puter som passer i ørene dine. De har også brukbart med bass å by på, men er hårfint litt for lyse i toppen, slik at de kan fremstå som litt skingrende om du liker å skru opp volumet. Pluggene er også diskrete og fine, med tre par små «hooks» som holder dem fast i ørene. Touchpanelet på siden av pluggene tar litt tid å bli vante med, men fungerer helt greit. Her kan du kontrollere det meste du til vanlig kan kontrollere med en fjernkontroll på ledning. Det største aberet med IconX er at batterilevetiden er direkte elendig. De holder bare halvannen time med strømming fra telefonen, og rundt en time ekstra om du spiller av musikk lokalt fra den interne lagringen på 4 GB. Hovedørepluggen, altså den som mottar signalet fra telefonen, lader seg også ut raskere enn den andre. Vi har også stadig opplevd at pluggene lader seg ut selv om de ligger i etuiet (som også har batteri), til tross for at Samsung har fått kritikk for dette hele veien og allerede har sluppet en liten drøss med firmwareoppdateringer. Ladeetuiet er ellers lite og elegant, men det hjelper altså ikke så lenge det ikke klarer å holde på strømmen. Samsung oppgir også at etuiet inneholder 315 mAh, cirka seks ganger så mye som ørepluggene, men vi klarer likevel ikke få mer enn cirka én lading ut av dem. Pulsmålingen ser ut til å være helt grei, i alle fall så lenge du bedriver jevn trening. Som med andre optiske målere er gjerne kurvene høyere i toppen og lavere i bunnen om du bedriver intervalltrening, for eksempel. Alt i alt rimelig god lyd, men batterilevetiden er nærmest en vits. Vi venter spent på forsøk to, Samsung. Pluss Relativt god lyd

Små og diskré

Elegant ladeetui

Pulsmåler

Innebygget lagring, kan brukes uten telefon Minus Elendig batterilevetid

Pluggene lader seg ut selv i ladeetuiet

Touchkontrollene spiller ikke alltid på lag

