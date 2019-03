Samletest Håndholdte støvsugere

Kraftig og smart, men for tung

Denne modellen fra Philips er i likhet med Electrolux merket med «Animal», noe som betyr at den skal være spesielt god til å støvsuge dyrehår. Det følger med to munnstykker, et standard og et for møbler og hår. For å ta standardmunnstykket først, så setter det seg dessverre fast store mengder hår i det.

Man merker også at støvsugeren er ganske hardhendt på teppe. Det er mye struktur på undersiden av munnstykket, noe som gjør at støvsugeren er ganske tung i bruk. Det merker man spesielt på tepper, men også på parkett. Det andre munnstykket er bedre på hår, men samtidig er det for lite til å støvsuge større områder.

Denne modellen fra Philips har blant annet testens beste batteritid på 71 minutter på laveste effekt og 26 på høyeste. Det er nok til å støvsuge hele huset i en omgang hvis rydde-kallet skulle komme over deg. Kombinert med en veldig god sugekraft, spesielt på høyeste effekt, er dette en maskin som er til å stole på hvis man ønsker å støvsuge ekstra grundig. Philips Speedpro slukte alt vi matet den med stor vellyst (det eneste problemet er som nevnt at hår setter seg fast i munnstykket).

I tillegg til dette har modellen testens beste og mest pålitelige batteriindikator. Som eneste maskin oppgir den prosent. Dette er en nyttig funksjon som gjør at man alltid vet om man trenger å lade eller ikke før bruk. En annen fin funksjon er LED-lyset. Det høres overflødig ut, men i kriker og kroker på et litt rotete og mørkt rom er det ikke så dumt.

Dessverre er det slik at Philips Speedpro ikke er den mest behagelige støvsugeren i bruk. Den er som nevnt tung, spesielt på tepper. Det standard store munnstykket er ikke spesielt fleksibelt, noe som gjør det utfordrende å komme til i hjørner. Denne modellen fra Philips er generelt altfor tung i bruk, og standardmunnstykket som følger med fungerer dessverre særlig godt hverken på harde eller myke underlag. Det er synd, fordi selve sugeeffekten til støvsugeren er svært god.