Samletest Håndholdte støvsugere på batteri

SAMSUNG CSC Foto:

8.5 /10 Meget bra

Mens Electrolux Ergorapido skuffet på de fleste punkter, klarer denne «Power»-utgaven av samme modell de fleste utfordringer. Det er tydelig fra første øyeblikk at dette er en mye sterkere modell. Her er det mye positivt å si; ikke bare har den god batteritid både på maksimum og minimum styrke, men sugekraften er også svært god.

I motsetning til standard Ergorapido har denne få problemer med tykke tepper. I vår test med dyrehår på teppe gjorde denne modellen det best av alle, også blant de støvsugerne som markedsfører seg som spesielt gode på dyrehår. Denne og Electrolux Ultrapower (som vi også har testet) har nemlig såkalt BrushRollClean-teknologi. Denne fungerer ved at man kan trykke på en fotpedal som da kutter vekk oppsamlet hår i munnstykket. Det fungerer som bare det! Vi vil påstå det kun er disse to modellene fra Electrolux som har løst det forjettede «hår-problemet» som ser ut til å hjemsøke mange støvsugere.

På parkettesten gjorde denne modellen det også svært bra. Den skyver ikke risen rundt og støvsuger like godt i begge retninger. Den fungerte også eksemplarisk på vår støvmiks. Det merkes umiddelbart at dette er en støvsuger av høy kvalitet. Den er robust og stødig, den glir like lett over tepper som parkett, og den kommer til over alt med testens mykeste og beste manøvrering. Spesielt enkelt er å det å komme til under sengen, sofaen og andre lave møbler. De tre modellene fra Electrolux har dessuten integrert LED-lys på munnstykket, noe som gjør det ekstra gøy å gå på hybelkaninjakt.

Støvsugeren kommer med et ekstra munnstykke for karmer og lister, men det er synd at det ikke følger med enda flere munnstykker. Denne støvsugeren passer for eksempel ikke til å støvsuge møbler med. Modellen er også en såkalt 2-i-1-modell og den lille håndstøvsugeren ville ha vært enda mer nyttig med sitt eget munnstykke.

Mangelen på tilleggsutstyr er det eneste som trekker ned her, og batteritiden kunne med fordel også ha vært enda bedre, men ser vi bort i fra dette en av de få utfordrerne til den tradisjonelle støvsugeren.