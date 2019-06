Samletest Elsykler 2019

9 /10 Imponerende

Ved første øyekast minner Elride Prime Urban mest om en offroadsykkel. Modellen har tykke dekk med mye struktur og testens beste demping. Samtidig er den fullt utstyrt med både bagasjebrett, lys, rammer og støttepinne. Sittestillingen er «sporty», men samtidig veldig behagelig. Sammen med Diamant 10 Volt hybrid er dette en av testens mest behagelige sykler.

Konklusjonen etter å ha syklet Elride Prime Urban rundt i Oslo sentrum er at vi ønsker flere by- og hybridsykler med tykke, solide dekk! Enten du skal inn på noen små grusstier langs Akerselva eller opp og ned nok en fortauskant, skader det ikke med gode dekk. Dessuten trenger man ikke bekymre seg for å sette seg fast i trikkeskinnene, og det er alltid et pluss. Den eneste innvendingen vi har er at sykkelen, med tykke dekk og relativt høy vekt, er noe tung å operere uten drakraft fra motoren.

Ser man på bruksområder er dette den mest allsidige sykkelen i testen. Den er en drøm å bruke i byen. Sykkelen er utstyrt med 10 motornivåer (5 på normal og 5 på eco), noe som gir stor valgfrihet og kontroll. Displayet er overlegent det beste i testen. Her får man fargedisplay med informasjon om alt fra gjenværende rekkevidde til snitthastighet. Naturligvis vil gjenværende rekkevidde avhenge av ruta di, men kombinert med batterikapasitetsindikatoren som er oppgitt i prosent gir dette en bedre indikasjon enn på de fleste andre modeller. Et godt display gir dessuten en liten følelse av luksus.

Elride Prime Urban er den eneste i testen som har fargedisplay. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Opp de lange bakkene mot Ekeberg yter sykkelen godt. Produsentens oppgitte dreiemoment er på 80 Nm, som er høyt, spesielt i denne prisklassen. Nå har vi ikke lagt så stor vekt på dette i denne testen, men både på papiret og i opplevelse føles modellen ut som den er godt sammensatt med kvalitet i alle ledd. Vi klarte lett å holde en fart på cirka 20 km/t opp de slakere bakkene og Brattbakken var heller ingen match for denne sykkelen.

Sykkelen vi hadde inne til test måtte vi sette sammen selv. Vi synes det var relativt enkelt, men slet litt med rammen til forhjulet. Har du ikke tid eller motivasjon til å bygge sykkel-lego, vil vi anbefale å få butikken eller andre fagfolk til å sette den sammen for deg. Hjulene vi fikk med til denne modellen hadde mye struktur. Det er fint med plass til å sette tykke piggdekk på denne modellen, så det er helt klart at denne er designet med tanke på bruk året rundt. Dette er med andre ord en komplett sykkel som fungerer til det meste og for de fleste. Likevel, en sykkel som dette er også en estetisk smakssak. Ikke alle vil føle seg like komfortable med tykke dekk, et kjempebredt styre og et litt røffere design enn mange andre modeller i testen.

Elride Prime Urban ligger ute til salgs til rundt 23.000 kroner i skrivende stund, noe mer enn det vi i utgangspunktet så for oss i denne testen. Når det er sagt så får man mye sykkel for pengene og vi kan anbefale denne modellen for dem som vil ha en sporty allround-hybridsykkel.