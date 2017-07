Samletest Elsykkel under 20 000 kroner

9 /10 Imponerende

SC-E Comp fra XXL er et røverkjøp. Her får man veldig mye sykkel for pengene og denne modellen er et godt eksempel på at man ikke må blakke seg for å kjøpe seg elsykkel i toppklasse. Det gjøres et poeng ut av at sykkelen er strippet for ekstrautstyr og at dette er noe man kan kjøpe ekstra hvis man har behov for det. Allikevel kunne vi kanskje ønske at sykkelen i hvert fall kom med skjermer og støttepinne siden dette er noe man sannsynligvis trenger uansett hva slags type syklist man er.

Alt tatt i betrakning, hvis man veier opp mot det man faktisk får for denne prisen så spiller det ikke så stor rolle. Sykkelen er med sine snaue 16 kg (uten batteri) testens letteste. Det er en stor fordel siden man enkelt ta i bruk sykkelen selv om man skulle gå tom for strøm. Dét er ingen selvfølge når det kommer til elsykler. SC-E Comp er dessuten helt suveren på de lange asfaltturene. Den aggressive sittestillingen og det spisse setet kan kanskje bli i overkant ukomfortabelt for enkelte, men for de som liker å føle seg som en toppsyklist er denne sykkelen det åpenbare valget.

SC-E Comp var også helt i toppsjiktet i vår ekstreme bakketest.

Her kunne vi lett sykle til topps uten å lette på rompa. Det er ganske utrolig å tenke på når man vet at Brattbakken er en bakke de færreste klarer å gjennomføre med en vanlig sykkel. På vei ned bakken fikk vi også kjenne på kraften i de hydrauliske bremsene, som må sies å være noen av de best i denne testen. Vi kunne kanskje ønsket oss et enda større batteri og at sykkelen kom med litt mer tilleggsutstyr, men uansett: dette er noe av det aller beste man får av elsykler i denne prisklassen.

Les hele testen av White SC-E Comp 17 »