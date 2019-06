SAMLETEST: Elsparkesykler 2019

Med mulighet for ekstrabatteri

7.5 /10 Bra

Ny! Testet i 2019.

Hjulstørrelse: 8 tommer

Demping: Forhjul og bakhjul

Lastevekt: 100 kg

Egenvekt: 12,5 kg

Bremser: Motorbrems foran, tråbrems bak

Lengde sammenslått: 112 cm

Mangler: Bjelle/horn

Da vi i fjor testet ekstrabatteriet som kan ettermonteres på sparkesyklene til Ninebot by Segway, ble vi imponerte over hvor mye bedre trekkraft vi fikk i bakkene med KickScooter ES1. Men så var det dette med at den også økte topphastigheten over lovlig grense.

Ifølge importøren Witt var det da heller ingen planer om en egen fastvare som kunne begrense toppfarten til de lovpålagte 20 kilometerne i timen (pluss/minus ti prosent). Gleden var derfor stor da vi i våres fikk høre om en ny modell kalt ES2L.

Nykommeren kan nok enklest betraktes som en KickScooter ES2 med ES1-motor. Sammenlignet med ES1 har altså ES2L bak-/bremselys, bedre ståbrett, bedre håndtak, demping på bakhjulet og RGB-belysning i alle mulige farger på undersiden av brettet. Skulle du ikke like slike «rånelys» kan de også slås av i Ninebot-appen.

Men i stedet for motoren på 300 watt som vi finner hos den vanlige ES2, har den altså fått en 250-watts utgave. Vi målte denne til å gi litt dårligere resultater enn ES1 i spurt- og klatreetappen under våre tester. Vi vet dog ikke om det er en annen motor eller fastvaren som får den til å oppføre seg annerledes.

At Ninebot har gjort noe med motor eller fastvare vil også delvis kunne forklare at vi fikk drøye tjue prosent bedre rekkevidde med ES2L kontra ES1. Andre forklaringer inkluderer ny testløype og at vi etter over ett år på elsparkesykkel kjører litt mer økonomisk.

Med mer lys og bedre demping er det ingen tvil om at ES2L er å foretrekke over ES1, men så er den også en tusenlapp dyrere.

Det store salgspunktet til ES2L er altså at den kan ta Ninebots ekstrabatteri uten at toppfarten øker. Samtidig får den langt bedre drakraft i bakkene, mens rekkevidden dobles.

Akkurat som de andre Ninebot-modellene har ES2L en app – som du faktisk er nødt til å ta i bruk for å registrere sykkelen. Uten dette får du ikke «låst opp» maksimal hastighet. Dette er litt kjedelig, men å tvinge nybegynnere gjennom en introduksjon før de bruker sykkelen er ikke nødvendigvis så dumt.

Appen gir deg en oversikt over tilstanden og lar deg «låse» sykkelen slik at den bremser og piper hvis noen prøver å flytte den. I tillegg kan du slå av og på cruisekontroll, samt velge hvor mye doningen skal «bremse» når du slipper gasspaken.

Dette betyr at elsparkesykkelen ikke triller fritt i nedoverbakker, men regenererer strøm slik elbiler gjør. Fordelen er at du slipper å bremse aktivt i særlig grad, noe som gjerne gir litt mer flyt i kjøringen.

Likevel har vi litt å sette fingeren på her. For det første skulle vi gjerne sett at motorbremsen tok litt jevnere – det blir fort litt «jo-jo»-bremsing i lange bakker. Det andre er at dersom vi glemmer oss og prøver å gi gass hvis vi triller over topphastigheten, vil sykkelen bremse opp i stedet.

Sistnevnte slår heldigvis ikke inn dersom sykkelens cruisekontroll har kontrollen, og ellers er det i stor grad en vanesak. Vi skal heller ikke se bort fra at dette fikses på i en fremtidig fastvareoppdatering.

Det må også påpekes at Ninebot-syklene stadig mangler bjelle. Dette kan enkelt ettermonteres, men vi skulle helst sett det følge med fra fabrikken.

Til tross for at både gass og brems kunne trengt litt finjustering, mener vi at ES2L totalt sett er en god elsparkesykkel. Den virkelige styrken ligger dog i at man kan ettermontere ekstrabatteriet om man ønsker mer krefter i bakkene eller trenger bedre rekkevidde.

Vi skal likevel ikke glemme at vi da også må legge et par tusenlapper på prisen, og ekstrabatteriet veier halvannen kilo, så sykkelen blir desto tyngre. I tillegg flytter tyngdepunktet seg litt opp og fram.

Plasseringen av ekstrabatteriet sørger dessuten for at det blir vanskeligere å få tak dersom sykkelen skal løftes og/eller bæres når den er sammenslått. Og batteriet vil naturlig nok kunne være i veien hvis du skal ha noe hengende fra kroken på styrestammen.