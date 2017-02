Samletest Elektriske tannbørster under 1000 kroner

Pusser best og best batterilevetid

8.5 /10 Meget bra

Man skal ikke skue hunden på hårene, sier ordtaket. Den rett ut stygge plastinnpakningen får virkelig Philips Sonicare HX6511 til å se ut som noe billig ræl. Vel, noe sant er det i det. Philips HX6511er billig. Av de to Philips-tannbørstene i denne testen kommer denne best ut med en prislapp på rundt femhundrelappen.

Men det er ikke bare på pris at HX6511 imponerte. I batteritesten seilte denne modellen inn til en ganske overlegen førsteplass med en batteritid på nesten tre og en halv time. Det er over dobbelt så lenge som storebror HX6711 og faktisk den beste tiden vi har målt blant samtlige tolv modeller uavhengig av priskategori. Dette, kombinert med testens beste pusseresultat (denne kom likt ut med HX6711) gjør at det er enkelt å kåre denne modellen til best i test.

Noen trekk må vi allikevel gjøre. I likhet med samtlige Philips-modeller vi har testet kommer heller ikke denne modellen med innebygget trykksensor. I tillegg kommer den uten reiseetui og ekstra børstehoder. Dette gjelder uansett hvilken billigmodell man går for, og ønsker man ekstrautstyr er man pent nødt til å betale for det. Når det er sagt så kommer tannbørsten med en egen plasthette for børstehodet, så det er begrenset bruk for etui så lenge man pakker den godt inn.

I vår forrige test var det også en Philips-tannbørste som kom best ut. Da informerte vi om at denne modellen kanskje ikke var ideell for deg med sensitive tenner. Ironisk nok er ikke dette noe problem med denne svakere modellen. Svingningshastigheten er cirka halvparten til toppmodellene, og den reduserte styrken har rett og slett gitt bedre komfort. Dette har selvfølgelig litt å si når det kommer til pusseeffektivitet, men ikke så mye som man skulle tro.

Med en overlegen batterikapasitet og svært behagelige og effektive pusseegenskaper kommer Philips Sonicare HX6511 (testet modell 6511/04) best ut i vår test.