Samletest Elektriske tannbørster over 1000 kroner

Den beste tannbørsten jevnt over

SAMSUNG CSC Foto: David Auby Johansen/Tek.no

9 /10 Imponerende

Ser man på effektiviteten mellom Philips Sonicare Diamond Clean og den rimeligere Philips Sonicare Flexcare er den mer eller mindre identisk, noe også testen med plakktablettene viste. Begge tannbørstene sørget for blankpolerte tenner og det var minimalt med plakk igjen etter bruk. Så hvis du har en hemmelig drøm om å bli nyhetsanker i TV2 eller ønsker å blende din neste Tinder-date, så er det Philips sine toppmodeller du skal gå for!

Philips skryter av sin patenterte «Sonic»-teknologi (pulsering så rask at børsten lager lydbølger som oppløser plakk) som skal kunne rengjøre mellom tennene. De praktiske resultatene viser derimot at dette er like vanskelig som med de andre børstene. Å komme til mellom tenner som sitter tett inntil hverandre er og blir en jobb for den gode gammeldagse tanntråden. Når det er sagt pusser denne modellen fra Philips som nevnt særdeles godt og vi hadde heller ingen forventninger til at noen tannbørste skulle klare å rengjøre mellom tennene. Denne Diamond Clean-modellen til Philips er uansett det nærmeste du kommer en profesjonell tannrens.

Det mest slående, rent utseendemessig, med denne tannbørsten er at den kommer med sitt eget ladeglass. Det ser unektelig stilig ut. Så kan man selvfølgelig stille seg spørsmålet om hvor nødvendig det er, men er man opptatt av design kan dette være med å pryde baderommet. Hvis man ikke ønsker å bruke ladeglasset så følger det uansett med en standard lader og en reiselader.

En utfordring med de fleste elektriske tannbørster er ladetiden. Med Philips Diamond Clean kan det ta opptil et døgn å lade tannbørsten helt opp. Allikevel, når man først har ladet opp børsten holdt den hele 2 timer og 46 minutter i vår batteritest (noe som er langt over den oppgitte batteritiden på 1:24), og nest best etter tannbørsten fra Jordan.

Skal man være nøye med å sammenligne de to Philips-modellene er det noen detaljer som gjør at denne kommer seirende ut. Viktigst er det at Diamond Clean kommer med 3 børstehoder til sammen. Philips Flexcare kommer kun med ett. Diamond Clean har dessuten sterkere plastikk og vibrerer mindre. Noen setter garantert også pris på ladeglasset som følger med.

Vi har nesten utelukkende positive ting å si om denne modellen fra Philips, men ett forbehold er det. Begge modellene kommer med avlange børstehoder. Dette er virkelig en smakssak. Noen elsker det, andre ikke. Det spesielle børstehodet kombinert med den høye pulseringen gjør også at de med sensitive tenner/tannkjøtt kanskje ikke synes at dette er det mest komfortable alternativet. Samtidig er det viktig å påpeke at det nettopp er dette som gjør at tannbørsten skiller seg ut fra mengden. Skulle man oppleve at pussingen blir i overkant intens har man uansett en egen funksjon som heter "easy start" som gjør at børsten gradvis øker kraften de første 14 dagene.

Philips Sonicare Diamond Clean er testens vinner fordi den fjerner plakk svært effektivt. Dessuten har den testens nest beste batteritid. Det er allikevel viktig å presisere at dette ikke er en tannbørste for alle og har man svært sensitive tenner er det ikke sikkert at dette er førstevalget.