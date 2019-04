SAMLETEST: Doble vaffeljern

Det rutete bakverket vi kjenner som vafler spises i forskjellige varianter over hele verden, men føles til tider like norsk som bunad og 17. mai. Ved mange sosiale sammenkomster – fra idrettsarrangementer til rolige slabberas med venner – er vafler en like naturlig ingrediens som luft og kaffe.

At vi er et vaffelspisende folkeslag gjenspeiles også i at vafler ikke akkurat er noen småindustri. Tall fra Elektronikkbransjen viser at det over de åtte siste årene har vært et gjenomsnittlig salg på nærmere 230 000 vaffeljern.

Ja, det er årlig.

Fra den kanten får vi også vite om en undersøkelse som sier at 53 prosent av norske husholdninger eier et enkelt vaffeljern, mens 40 prosent visstnok eier et dobbelt vaffeljern.

Så at vi nordmenn har en vaffelkultur er det ingen tvil om. Det er tradisjoner, sterke følelser og ikke minst forskjellige preferanser når det gjelder riktig tilbehør – som pølse. Likevel har vi de siste årene også gitt såkalte belgiske vafler større innpass, og dette er da et alternativ for deg som synes vår skandinaviske variant blir for tynn.

Flere artige ting om vafler kan du lese på vårt søsternettsted Godt.no

Vafler som vitenskap

Vafler er dog ikke kun følelser – det er en bråte vitenskap inne i bildet også. Vaffelrutene er jo ikke bare til pynt, men har som oppgave å gi en stor stekeoverflate på hva som forhåpentligvis blir en god og fyldig vaffel. Blir det for tynt og slapt, kan man like godt holde seg til pannekaker.

En del vaffeljern har luftespalter som skal gjøre det enklere å få bort fuktighet fra vaffelrøra. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

For at vaflene skal få den riktige konsistensen, må også jernet være i stand til å transportere bort fuktigheten fra vaffelrøra. Det er dette som gir opphavet til den varme dampen som i visse tilfeller kan skålde uvørne fingre.

Derfor bruker altså produsentene forskjellige plateformer og triks som luftespalter. Et vaffeljern er altså ikke bare et vaffeljern. Så hvilket skal du velge når du skal plukke ett? Det er nemlig mange modeller på markedet. Når vi for eksempel taster inn «vaffeljern» i prissammenligningstjenesten Prisjakt.no får vi drøyt hundre treff.

Derfor har vi vært nødt til å sette visse kriterier til jernene for å snevre inn utvalget:

#1: Doble stekeplater

Argumenter for én plate går gjerne på at disse steker jevnere og blir fortere varme. Men dette sier seg nesten selv dersom vi sammenligner et vanlig vaffeljern og et såkalt dobbelt vaffeljern der begge har samme effekt – eksempelvis 1000 watt.

Og hvor ofte steker du egentlig kun én vaffel? I denne testen har vi derfor valgt å bare fokusere på modeller med doble plater.

#2: Temperaturkontroll

De enkleste vaffeljernene har vanligvis ikke en termostat du selv kan justere, og det er en ulempe. Ved selv å kunne kontrollere temperaturen – i hvert fall til en viss grad – blir det langt enklere å få riktig konsistens og farge på vaflene.

Det er jo heller ikke slik at vaffeljern nødvendigvis kun må brukes til å steke vafler heller. Du kan lage toast på det, steke en omelett eller putte på en fiskefilet. Men da er det kjekt å kunne variere temperaturen, og derfor har vi kun tatt med vaffeljern med justerbar termostat.

#3: Bare tradisjonelle «skandinaviske» vafler

Som nevnt er det mange vaffelspisende folk rundt om på kloden, og med avstander kommer også forskjeller. Av mer kjente vaffeltyper har vi den såkalte «belgiske» vaffelen, som egentlig er en nordamerikansk variant av vafler fra Brussel.

Vaffeljern som kun lager belgiske vafler – som er grovere og dypere enn våre hjemlige skandinaviske variant – finner du nå i de fleste butikker som også selger tradisjonelle jern. Men vi har kun valgt å se på vaffeljern som lager den skandinaviske typen.

Det er dog ikke gjort noen diskriminering når det gjelder selve vaffelformen.

Ellers har prisen vært avgjørende. Så langt det har latt seg gjøre har vi holdt oss til vaffeljern som koster mindre enn tusen kroner.

Disse er med

Modell Pris Oppgitt effekt Termostat Ferdigindikator Plateform og -størrelse Annet Biltema 249,- 1200 watt Trinnløs Nei 5 hjerter

18 cm Må smøres mellom vaflene Cloer CL1329 Fra ca 500,- 1200 watt Trinnløs, markert Ja 5 hjerter

Str. ikke oppgitt Ikke noe spesielt Iiglo Fra 99,- 1300 watt Trinnløs, markert Nei 5 hjerter

Str. ikke oppgitt Må smøres mellom vaflene OBH Nordica 6969 Fra ca 250,- 1600 watt Trinnløs, markert Nei 5 hjerter

Str. ikke oppgitt Ikke noe spesielt Wilfa Hjerte Dobbel Stål (WAD-518MS) Fra ca 500,- 1600 watt Trinnløs, markert Ja 5 hjerter

18 cm Øse medfølger Wilfa Hjerterom (WAD-619) Fra ca 600,- 1700 watt Trinnløs, markert

Kan slås helt av Ja 6 hjerter

19 cm Øse medfølger Wilfa Tradisjon (DWA-516W) Fra ca 400,- 1200 watt Trinnløs, markert Ja 5 hjerter

16 cm Ikke noe spesielt Wilfa Traktorjern 850,- 1400 watt Trinnløs, markert

Kan slås helt av Ja 1 traktor



Str. ikke oppgitt Øse medfølger Åviken Elegance/Supreme Fra ca 500,- 1600 watt Trinnløs, markert

Kan slås helt av Ja 4 hjerter

Str. ikke oppgitt Ikke noe spesielt

Som vi kan se er norske Wilfa overrepresentert – men vi har da også fått med representanter fra andre merker også. Svenske Åviken, OBH Nordicas nye modell, Cloer fra Tyskland, Biltemas eget vaffeljern og det lite kjente merket Iiglo – sistnevnte plukket opp til den nette pris av kroner 99,-.

Egentlig ønsket vi også å teste noen av Powers unike modeller, herunder Point og Senz, men fikk beskjed om at disse var på vei ut og skulle erstattes av nye modeller i løpet av april måned. Det var derfor lite hensiktsmessig å hanke inn disse.

Trykk her for testmetodikk Vaffeljern er ikke akkurat høyteknologiske apparater – i hvert fall ikke de som er med i denne testen. Og strengt tatt burde heller ikke vaffelsteking kreve en app. Men det betyr heller ikke at ingenting har skjedd på de hundre årene som har gått siden det første elektriske vaffeljernet for hjemmebruk så dagens lys. Vi har naturligvis fått slippbelegg, som skal sørge for at vaflene ikke setter seg fast og letter rengjøringen. Ettersom vaffeljernet tross alt er et elektrisk apparat er det jo ikke noe du kan putte i oppvaskkummen. Indikatorer på at vaffelen er ferdig er en annen ting. Dette vil si at jernet er utstyrt med en eller flere lamper som ikke bare brukes for å fortelle deg om at det har nådd ønsket steketemperatur, men også indikerer at vaffelen er ferdig stekt. De fleste av jernene i denne testen har dette. Unntakene var modellene fra Biltema, Iiglo og OBH Nordica. Her må du altså i større grad basere deg på magefølelsen eller stoppeklokka for å få et greit resultat. Men allerede nå kan vi jo røpe at heller ikke dette nødvendigvis er godt nok for et par av de nevnte modellene. Merk for øvrig at ferdigindikatoren kun er til å stole på når du steker med røre i begge platene. Siden vaffelpressene har justerbare termostater er det også et poeng å sjekke temperaturspennet, og vi har benyttet oss av et IR-termometer for å sjekke hvor svak og sterk varme jernet kan settes til. Videre brukte vi termometeret for å sørge for at samtlige jern ble satt til å steke på omtrent samme temperatur – såfremt mulig. Foto: Vegar Jansen, Tek.no Med en relativt uniform temperaturinnstilling kunne vi måle oppvarmingstiden, altså hvor lang tid det tok for jernet å nå denne temperaturen – samt tiden det tok å steke de fire påfølgende vaffelplatene. Dette ble gjort over to dager og to stekeomganger. Jernene ble med andre ord «kjørt inn» en omgang før vi begynte å notere tider og stekeresultater. Til slutt har selvfølgelig også det ferdige produktet mye å si. Det er jo en stor fordel at jernene steker jevnt, på begge sider og at ikke produktet setter seg fast. Fysiske attributter, bruksopplevelse og kvalitetsfølelse er selvsagt også vurdert – men ikke målt. En ting vi ikke kan si så veldig mye om er hvor godt jernet vil holde over tid. Samtlige eksemplarer i denne testen kommer som nye rett ut av esken, og om vaffeljernet fremdeles holder samme klasse etter et par års tjeneste er ikke godt å si. For de ekstra interesserte ble testen gjort i et vanlig norsk kjøkken, med Toro ferdig vaffelrøre tilberedt med flytende Melange etter oppskrift. For anledningen var undertegnedes mor hyret inn som konsulent – hun har brukt elektriske vaffeljern siden 1971.

Testresultater

Modell Vekt Maks effektbruk Temperaturspenn Oppvarmingstid Typisk steketid Vaffelplatestørrelse Stekeresultat Biltema 2,1 kg 1080 watt 210 – 265 grader 3,25 min N/A 15 cm Labert Cloer CL1329 2,6 kg 1100 watt 170 – 240 grader 5 min Ca 3,2 min 16 cm Litt ujevnt, men godkjent Iiglo 2,6 kg 1130 watt 180 – 250 grader 4,5 min N/A 16 cm Hvilken vaffel? OBH Nordica 6969 2,5 kg 1450 watt 180 – 245 grader 2,5 min Ca 3,25 min 15,5 cm Veldig bra Wilfa Hjerte Dobbel Stål (WAD-518MS) 3,2 kg 1400 watt 180 – 250 grader 4 min Ca 3 min 17,5 cm Ekstra stekt i midten Wilfa Hjerterom (WAD-619) 3,5 kg 1570 watt 65 – 265 grader 4,5 min Ca 3 min 17 cm Veldig bra Wilfa Tradisjon (DWA-516W) 2,8 kg 1075 watt 175 – 235 grader 3,5 min Ca 3 min 15 cm Herlig! Wilfa Traktorjern 3,4 kg 1270 watt 55 – 250 grader 5 min Ca 3 min 29 cm lang Traktolicious! Åviken Elegance/Supreme 3,8 kg 1400 watt 70 – 250 grader 4 min Ca 2,3 min 15 x 17 cm Veldig bra

Som vi kan se er det visse forskjeller, og noen jern varmer seg opp raskere enn andre. Men når ting stekes på omtrent samme temperatur, er det klart at de helt store forskjellene uteblir.

Uansett burde det ikke spille spesielt stor rolle for deg om du må vente i to og et halvt eller tre minutter for å steke to vafler. Vi mener det er mer viktig at vaflene blir riktig stekt – gang etter gang.

For to av jernene har vi ikke notert steketid. Dette fordi de to ikke er i stand til å steke en anstendig vaffel.

Det er også verdt å merke seg at modellene som kan slå helt av varmen gjennom termostaten har et videre spenn i temperaturer. Det kan ha noe å si dersom du ønsker å bruke jernet til å steke andre ting, men vår foretrukne vaffelsteketemperatur fant vi til å ligge på litt over 200 grader.

Best i test og mors valg Wilfa DWA-516W 8.5 /10 Meget bra Tradisjon fra Wilfa (DWA-516W), som også finnes i en utgave som kun steker én vaffel av gangen, er testens vinner. Det er ujålete og enkelt i bruk, men langt fra et simpelt vaffeljern. Vi synes den er passe liten, eller stor om du vil, uten å være for tung. Overflaten er lett å holde ren. Kvalitetsinntrykket er jevnt over godt, og én indikatorlampe – som også fungerer som ferdigindikator – gjør det lite komplisert ettersom den ganske enkelt skifter mellom oransje og grønt lys. Men det som virkelig gjør susen er uten tvil vaflene den produserer. Her får vi helt enkelt jevne, gyldne og deilig sprø vafler gang etter gang. Et steike bra jern! Fordeler Ikke spesielt stort eller tungt

Steker godt, jevnt og sprøtt

Lett å holde rent

Enkelt å bruke

Ferdigindikator Ting å tenke på Lager ikke de største vaflene

Når hjerter ikke er nok Wilfa Traktorjern 8.5 /10 Meget bra Diskusjonene har vært harde og lange om hvorvidt Wilfas Traktorjern egentlig er dobbelt – med tanke på at det kun lager én vaffelplate av gangen. Men med en størrelse på 29 centimeter fra bakhjul til støtfanger er det samtidig langt fra et vanlig enkeltjern. Hvis du skulle være i tvil: Ja, selve vaffelplaten er formet som en traktor. Traktorjernet ble egentlig produsert for Moods of Norway, som solgte jernet under betegnelsen «Grandma's Happy Waffle Factory». Men nå som det eventyret er høyst usikkert, blir det solgt direkte fra Wilfa som «Traktor vaffeljern». Med denne modellen får du med en ekstra stor øse som gjør det enklere å beregne mengden røre, og selve jernet deler visse designelementer med Hjerterom (se under). Men traktorbakhjulet gir et langt bedre grep og følelse som vridbar termostat. Med god kontroll på temperatur og røre blir vaflene tilnærmet perfekt sprøstekt – selve «traktorsetet» får litt mer varme, men ikke så mye at det er noe vi tenker på når den serveres. Lei hjerter? Da er dette arbeidsvaffeljernet for deg. Fordeler Traktor!

Steker godt, jevnt og sprøtt

Deilig termostatbakhjul

Øse for passe mengde røre medfølger

Ferdigindikator

Varmen kan stenges helt av Ting å tenke på Egentlig ikke dobbeltjern. Eller er det?

Høy pris

Tungvekter med høy steketakt Åviken Elegance 910 8 /10 Meget bra Elegance er testens tyngste jern, og egentlig det samme som Åviken Supreme – forskjellen ligger kun i designen. Her får du kvalitetsfølelse så det holder. Jernet står fjellstøtt på benken og har avtagbar strømkabel av standard 3-pins type – så den kan byttes ut med en lenger ledning hvis det er langt til strømkontakten din. På dette vaffeljernet kan varmen slåes helt av selv om strømmen er tilkoblet og det har stort spenn i mulige temperaturer, selv om du jo bør vri termostaten – som er stor og enkel å traktere – godt opp når du skal steke vafler. Det tar lang tid før overflaten på jernet blir skikkelig varmt, så man kan fint steke noen plater og flytte det etterpå uten å bruke grytekluter eller lignende. Vaffelplatene er vel så firkantede som de er hjerteformede, med en størrelse på 15 eller 17 centimeter, alt etter hvilken retning vi måler. Dette er altså et naturlig valg for deg som foretrekker vaffelplater med denne formen. Jernet er ikke den enkleste å beregne røremengde til, og for mye fører til at det fort renner utenfor, men det er nok en vanesak. Alt i alt ble vi godt fornøyde med de jevne og gylne vaflene vi fikk ut fra denne modellen – og det til testens korteste steketid. Fordeler Avtagbar ledning

Stort og godt termostathjul

Steker jevnt, godt og kjapt

Varmen kan stenges helt av Ting å tenke på Ingen lettvekter

Blir lett søl - ha kluten klar

Gjør det meste veldig riktig Wilfa WAD-619 8 /10 Meget bra Hjerterom (WAD-619) er Wilfas mest påkostede og rent wattmessig kraftigste doble vaffeljern. Fysisk sett er det også en solid sak som både finnes i hvit og matt sort utførelse. Øse følger med i pakken, og det er testens eneste jern som gir sekshjertede vafler. Men noen i Wilfa må ha blingset når de skulle måle størrelsen på platene – spesifikasjonene sier 19 centimeter, vi målte 17 centimeter. Termostaten, som er omkranset av indikatorlyset, er funksjonell nok og sørger for at varmen dessuten kan slås helt av dersom det skulle være ønskelig. Dette sørger også for et stort temperaturspenn. Hva vi dog ikke liker er selve termostathjulet. Dette er for glatt, og det lille festet som er oppleves mer som en indikator enn noe annet. Men så er det jo begrenset hvor mye du trenger å vri på denne under stekeøkten, og selve vaffelkvaliteten er det lite å si på. Resultatet blir jevnt, gyllent og sprøtt. Fordeler Ferdigindikator

Steker godt, jevnt og sprøtt

Øse for passe mengde røre medfølger

Varmen kan stenges helt av Ting å tenke på Termostathjulet kunne vært enklere å vri

Godt jern til god pris OBH Nordica 6969 7 /10 Bra OBH Nordica Select 6969 har overraskende nok ikke ferdigindikator, men etter litt eksperimentering med stoppeklokka fikk vi da presset ut sprø og jevnt stekte vafler fra denne tassen. Det er blant testens lettere og nettere modeller, men byr likevel på en ålreit kvalitetsfølelse. Termostaten er stram og fin, men likevel lett å stille på. Er du av den utålmodige typen kan vi legge til at dette jernet er blant de kjappeste til å nå riktig steketemperatur. Det største «problemet» vi hadde med denne relativt nye modellen var en spesiell gummipakning under håndtaket. Denne holder over- og underdelen festet sammen og gjør jernet litt vanskelig å åpne så lenge det ikke er i ferd med å steke vafler. Fordeler Steker jevnt og godt

Lav pris

Ganske lite og lett Ting å tenke på Ingen ferdigindikator

Du må presse ned lokket

5 /10 Middelmådig Ekstra varm i midten Wilfa WAD-518M På papiret har Wilfa Hjerte Dobbel (WAD-518M) det meste – inkludert medfølgende øse, solid vekt, luftespalter, ferdigindikator og overflate i børstet metall. Sistnevnte sammen med en lav profil er vi ingen stor tilhenger av – det gir mye varm overflate og får fort ulekre fingermerker. Jernet gir ellers et solid inntrykk, men de ferdige vaflene blir nesten overraskende ujevnt tilberedt. Liker du dine vafler godt stekt, vil du merke at de ramler fort fra hverandre på grunn av tynne «vaffelskjøter», altså de delene av vaffelen som skiller men holder sammen de forskjellige hjertene. Med litt mindre varme på jernet fikk vi et mer håndterlig resultat, men det er fremdeles ingen tvil om at det blir hardest stekt på midten. Fordeler Ferdigindikator

Øse for passe mengde røre medfølger

Lager anstendige vafler Ting å tenke på Lav profil gir ekstra høy overflatetemperatur

Vaflene blir mer stekt i midten

Vaffelhjertene løsner lett fra hverandre 4 /10 Svakt Sprø og litt ujevn tysker Cloer 1329 Tyske Cloer CL1329 er ett av de mindre og lettere jernene i testen. Kvalitetsinntrykket er greit, men mye slark i termostaten trekker litt ned. Dessuten glir det lett på underlaget, samtidig som den lave profilen og rene metallfinishen gjør at det er mange varme overflater å passe på. Dette er ikke jernet for den uvørne. Modellen er utstyrt med ferdigindikator, altså får du vite når vaffelen er ferdig stekt. Etter å først ha bommet litt med temperaturen fikk vi etter hvert trykket ut fine nok vafler, men det er ingen tvil om at dette jernet steker ganske ujevnt når vi ser på oversiden kontra undersiden. En annen ting er at det er vanskelig å få røren til å fylle vaffelformen helt ut til kantene. Selve vaffelen er godkjent, men om jernet må vi si at det er et godt stykke opp til de beste. Fordeler Ferdigindikator

Lager anstendige vafler Ting å tenke på Steker ikke jevnt på overside og underside

Lav profil gir ekstra høy overflatetemperatur

Vanskelig å fylle vaffelformen helt til kanten

Glir lett på underlaget

2 /10 Elendig Dvask lettvekter Biltema Vaffeljern Dobbelt Med en vekt på 2,1 kilo er dette vaffeljernet for deg som er opptatt av å reise så lett som mulig. Uheldigvis er dette omtrent det eneste positive vi kan si om denne modellen. Termostaten – som resten av jernet egentlig – oppleves som løs i fisken og hjelper ikke på det labre kvalitetsinntrykket. Å stille det til en bestemt temperatur krever åpenbart en mer nennsom hånd enn vår – om det i det hele tatt er mulig. Biltema-jernet skal smøres mellom hver vaffel, og plateformen er slik at du må fylle i mer røre enn det som virker naturlig. Det hjelper dog ikke stort på dens vilje til å faktisk steke oversiden av vaffelen, siden den ikke får skikkelig kontakt med det øverste jernet. Resultatet er en deigete og dvask vaffel. Vi biter oss også merke i at Biltemas målestokk er en helt annen enn vår. Ifølge spesifikasjonene skal vaflene ha en diameter på 18 centimeter, mens vår tommestokk viste 15 centimeter. Fordeler Lettvektsjern Ting å tenke på Steker kun undersiden av vaffelen

Bør smøres mellom hver vaffel

Forferdelig termostatbryter

Ingen ferdigindikator 1 /10 Styr unna Elretur neste stopp Iiglo Våffeljärn Dubbel Testens rimeligste vaffeljern må også sies å kunne stemples som ett av de to verste. Det føles løst og slarkete og står ikke spesielt stødig på underlaget. 1,5 meters ledning vil muligens kunne telle positivt for noen, men det er vanskelig å finne noen andre lyspunkter. Bortsett fra prisen, da. Termostaten er hard, men blir lettere å traktere når jernet varmes opp. Det forhindrer den dog ikke fra å være en vits – vi får vidt forskjellige temperaturmålinger med mindre vi går for minimum eller maksimum innstiling. Her er det bare å vri til et tall, krysse fingrene og håpe på det beste. Sammen med jernet fra Biltema er dette det eneste som skal trenge å smøres mellom hver vaffel. Det forhindrer dog ikke røra og vaflene i å sette seg fast. At det mangler ferdigindikator betyr videre at du må gjette deg til hvor lenge det skal steke på temperaturen det har bestemt seg for, som altså kan variere fra gang til gang. Iiglo-jernet er noe du knapt vil unne din beste uvenn. Styr unna! Fordeler Billig Ting å tenke på Egner seg ikke til vaffelsteking

Bør smøres mellom hver vaffel

Forferdelig termostatbryter

Lav profil gir ekstra høy overflatetemperatur

Ingen ferdigindikator

Prisjakt.no er en kommersiell partner av Tek.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon.