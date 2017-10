Samletest Den beste VPN-tjenesten 2017

De siste årene har det ikke vært manko på saker som burde få de fleste til å tenke seg om før de går på nett uten beskyttelse. Alt fra datainnsamling fra amerikansk etterretningstjeneste, svenske myndigheters mulighet til å overvåke norsk internettrafikk og ikke minst kommende datalagringsdirektiver, som bare midlertidig er satt på is, har virkelig satt fokus på hvor sårbart personvernet vårt har blitt på internett.

Som en konsekvens av myndighetenes stadige påtrykk for økt og mer omfattende overvåkning har en type tjeneste som tilbyr deg en mer privat og sikker ferdsel på internett nå eksplodert i popularitet.

Vi snakker selvsagt om VPN-tjenester, og vi har testet dem.

Finn ut hvilken VPN-tilbyder VPN VGs sikkerhetsanalytiker og gravejournalist, Einar Otto Stangvik, ville valgt lenger ned i saken!

Sikrer og anonymiserer deg

Et VPN, altså et «virtuelt privat nettverk», er en tjeneste som lar deg kjøre all din internettrafikk gjennom en sikker, virtuell tunnel. Tunnelen er i praksis en server som står et helt annet sted enn der du bor og gjør at fremmede makter, etterretningstjenester, din egen stat eller arbeidsgiveren din for den saks skyld, ikke vil kunne spore din nettkommunikasjon tilbake til deg.

Som et eksempel kan vi si du vil ha anonym tilgang til en nettside i Danmark. Da kobler du datamaskinen din til VPN-tilbyderens svenske server, som i sin tur henter nettsiden fra Danmark på dine vegne og videresender til deg. Slik får den danske nettsiden kun beskjed om at noen har besøkt den fra Sverige, og ingen kan se at det er du som sitter i Norge og surfer med norsk IP-adresse som egentlig har lest den. Alt dette skjer i bakgrunnen, uten at du merker noe til det – annet enn at ting kanskje tar noe lenger tid ettersom innholdet skal sendes via flere ledd.

Når du har installert et VPN og nettleverandøren din som vanlig loggfører hvilke nettsteder, og derav IP-adresser, du kommuniserer med, vil selv nettleverandøren din bare se datatrafikk mellom deg og VPN-tilbyderen. Dermed blir det umulig for dem å vite hvilke nettsider du har besøkt ved hjelp av disse loggene.

Trafikklogger som lagres ikke hos internettleverandøren, men hos VPN-leverandøren, utgjør imidlertid en potensiell sikkerhetsrisiko ettersom disse alltid kan havne på avveie etter datainnbrudd, politibeslag eller annet. Trafikkloggene deres kan gjøre det mulig å spore hvilke nettsider du har besøkt tilbake til deg, men bare dersom de faktisk loggfører dette i utgangspunktet. Vi krever at de ulike VPN-tilbyderne som er med i vår test erklærer på sine nettsider at de ikke lagrer trafikklogger overhodet. At tilbyderen hevder seg loggløs mener vi er bedre enn at de ikke gjør det, men vær oppmerksom på at noen lyver så det renner av dem bare for å få pengene dine.

Låser opp amerikanske strømmetjenester

Ikke bare kan en VPN-tjeneste være en god forsikring mot at uvedkommende får innblikk i dine gjøremål på internett. Enkelte internettjenester, som nett-TV og strømmetjenester, har også begrensninger i hvor brukerne deres kan få tilgang til innholdet fra – såkalt geoblokking. Det betyr at hvis du bruker en VPN-tjeneste som får det til å se ut som du surfer fra USA, vil du kunne miste tilgangen til NRKs Nett-TV, men blant annet kunne låse opp tilgang til et mye større utvalg av filmer på Netflix enn vi nordmenn i dag er avspist med.

Ifølge finder.com har vi nordmenn for eksempel bare tilgang til omtrent 30 prosent av alle TV-serier, og 39 prosent av alle filmer, som cowboyene over dammen har via sin amerikanske Netflix.

Usikker på hvorfor det lønner seg å være anonym på nettet?

Hvilken VPN-tjeneste bør du velge?

Slik har vi testet Hastighet: For hver av de åtte VPN-tjenestene har vi målt hastigheten og svartiden deres fem ganger til en valgt Speedtest-server i henholdsvis Norge, den amerikanske østkysten og den amerikanske vestkysten. Til sammen 15 målinger per VPN-tjeneste. Målingene ble så gjentatt to dager senere på samme klokkeslett. Gjennomsnittet av målingene er presentert som grafer på neste side. Sikkerhet: Vi har også testet om VPN-tjenestene lekker informasjon om din egentlige lokasjon og IP-adresse gjennom å kjøre en «Extended test» hos DNSLeakTest. Låste serier og filmer: Til slutt har vi åpnet en amerikansk Netflix-konto for å sjekke hvilke VPN-tjenester hvis amerikanske servere lykkes i å gi oss tilgang til ellers geoblokkerte filmer og serier.

Uten å gå mer inn på hvorfor en VPN-tjeneste er noe som kan være vel verdt investeringen, hopper vi rett over på et annet viktig spørsmål. I mylderet av VPN-tjenester som tilbys, hvilken bør du velge?

VPN-tjenester tilbyr forskjellige hastigheter og sikkerhetsløsninger til ulik pris. Noen VPN-tjenester lar deg koble deg til hundrevis av servere i Norge og utlandet, mens andre igjen bare tilbyr en håndfull servere innenfor ett lands grenser.

Hvilken VPN-tjeneste du bør velge kommer dermed an på om du setter hastighet, sikkerhet eller pris i førersetet, samt om du ønsker å få tilgang til geoblokkert innhold eller ei. Om du vil se amerikansk Netflix må du følgelig velge en VPN-tilbyder som tilbyr amerikanske servere plassert i USA og som tilbyr god nok hastighet til at du kan motta en jevn videostrøm tilbake til Norge. Men, ikke minst må VPN-tjenesten tilby servere som ikke er blokkert av Netflix.

Ettersom de fleste VPN-tjenester lar flere av brukerne sine surfe med samme delte IP-adresse utad, gjerne mange hundre i slengen, er det lett for Netflix å finne ut av hvilke IP-er som benyttes av VPN-tilbydere til å gi utlendinger tilgang til geoblokkert innhold. Siden februar i fjor har Netflix slått hardt ned på slikt, og som en følge er svært mange VPN-servere bannlyst hos strømmetjenesten. Det har utviklet seg en kamp hvor VPN-tjenestene stadig tilfører nye VPN-servere de lar kundene bruke, helt til Netflix oppdager dem og blokkerer. Det vil si at VPN-servere som i dag fungerer med Netflix sannsynligvis ikke vil gjøre det om en måned eller to, og at VPN-tilbydere som i dag ikke har noen fungerende Netflix-servere, kan ha det i morgen.

Dersom du ønsker litt mer forutsigbarhet kan det være lurt å velge en VPN-tilbyder som gir deg tilgang til en dedikert IP-adresse, altså en IP-adresse som du er alene om å bruke. Når du er alene om å besøke Netflix fra en IP-adresse reduseres sjansen for at den blir flagget som mistenkelig og avslørt av strømmetjenesten, som oftest bare kan se på trafikk og antall tilkoblinger hva som er en VPN-IP-adresse og ikke.

Åtte kandidater

Vi har plukket ut åtte ulike VPN-tjenester til vår test. Vi har målt hastighet både til norske og amerikanske servere, og mellom amerikanske servere. Dessuten har vi manuelt sjekket om en VPN-tjeneste har servere som gir deg tilgang til amerikansk Netflix, og vi har følgelig satt VPN-tjenestenes evne til å holde deg skikkelig anonym på prøve. Når vinnerne skal kåres ser vi også på pris og brukervennlighet.

Tabellen nedenfor viser VPN-tjenestene som er testet og nøkkelfunksjonene som tilbys:

Årspris* Prøveperiode Norske servere Amerikanske servere Ant. land Beskyttelse mot DNS/IP-lekkasje Amerikansk Netflix* Dedikert IP-adresse P2P-servere Samtidige brukere CyberGhost 60 dollar Gratis begrenset tilkobling X X 27 X X 5 IPVanish 78 dollar X X 60+ X X* X 5 IVPN 60 dollar 3 dager X 13 X X* X 5 Mullvad 60 dollar 3 timer X X 24 X X 3 NordVPN 69 dollar X X 61 X + 40 dollar/år X 6 PIA 40 dollar X X 25 X X 5 PureVPN 39 dollar** X X 141 + 24 dollar/år X 5 TorGuard 60 dollar X X 50+ X + 55 dollar/år X 5 Merknad *Uten rabattkode

**Omregnet fra 2 års binding *Etter fem forsøk på ulike am. servere

En hovedvinner, tre hederlige omtaler og en advarsel

Når status skal gjøres opp er det primært sikkerhet, totalfunksjonalitet og pris som avgjør hvem som stikker av med vår hovedanbefaling. Det kommer av at målt hastighet stort sett er så god at alle med normal internetthastighet vil oppleve å få tilnærmet full hastighet også gjennom VPN-tilbyderen. Dessuten kan hastigheten til de ulike VPN-tjenestene variere veldig fra server til server og dag til dag, tross at vi har gjort mange målinger. Særlig gjelder dette mot og mellom amerikanske servere.

Hovedvinner: NordVPN

Mens det ikke er én VPN-tjeneste som utmerker seg i alle våre tester, markerer NordVPN seg som en jevnt over solid løsning. Mot norske servere er hastigheten helt i toppsjiktet med vel over 200 Mbit/s i snitt. Mot amerikanske servere havner tjenesten omtrent midt på treet, men mellom amerikanske servere heises resultatene igjen. Både videostrømming i UHD-kvalitet fra amerikanske tjenester og lasting av USA-baserte nettsider bør altså ikke være noe problem. Alle standard sikkerhetsmekanismer- og funksjoner er også på plass.

Det som skiller NordVPN fra både PIA og IVPN, som tilbyr lignende hastigheter, er muligheten til å kjøpe en dedikert IP-adresse. Med en slik øker du sjansen for at du får tilgang til geoblokkert innhold som amerikanske Netflix-serier uten avbrudd. Også TorGuard tilbyr en dedikert IP-adresse, men hastigheten når i våre målinger ikke opp til NordVPN.

Vi anbefaler deg å prøve et månedsabonnement først, og så oppgradere til et årsabonnement dersom du er fornøyd og tjenesten fungerer for deg.

Hederlige omtaler:

IPVanish og IVPN var de eneste VPN-tjenestene som på våre forsøk lyktes i å bringe amerikanske Netflix-serier inn i stua vår gjennom minst en av sine amerikanske servere. Og det med god og stabil HD-kvalitet, helt uten at vi behøvde å styre med dedikerte IP-adresser.

Et godt alternativ kan dermed være å kjøpe månedsabonnement på IPVanish eller IVPN og betale for disse inntil Netflix til slutt blokkerer trafikken til deres servere.

For, merk at serverne til de to VPN-tjenestene vi fikk til å fungere like gjerne kan slutte å fungere i morgen, og at VPN-tjenestene vi ikke fikk til å fungere kan introdusere nye servere som vil fungere en periode før de igjen blir blokkert av Netflix.

PIA, eller Private Internet Access, må også nevnes ettersom det er testens desidert rimeligste VPN-tjeneste – selv om enkelte av konkurrentene kan konkurrere på pris dersom du benytter deg av rabattkuponger. Til kostnaden av 40 dollar per år leverer PIA uansett en god, sikker og etter våre mål en stabil tjeneste som vil oppleves som «god nok» for mange på jakt etter en rimelig måte å surfe anonymt rundt på internett.

Advarsel: PureVPN

Med best hastighet mot norske servere og høy hastighet mot og amerikanske servere, samt tilbud om dedikert IP-adresse, skulle PureVPN vært en av våre anbefalinger. Men, slik gikk det ikke.

For, som eneste VPN-tjeneste i vår test klarte nemlig ikke PureVPN å skjule vår norske IP-adresse for de ulike tjenestene vi besøkte, til tross for at både IPv6 Protection og Secure DNS var aktivert i innstillingene våre. At PureVPN ikke håndterer denne mest grunnleggende oppgaven, som er å beskytte identiteten din, er alvorlig og fjerner hele grunnen til å bruke en VPN-tjeneste i utgangspunktet.

Ettersom tjenesten lekker som ei sil hjelper det heller ikke å kjøpe en dedikert IP-adresse for å se på for eksempel amerikansk Netflix, ettersom Netflix raskt vil spore deg til Norge og luke vekk det amerikanske innholdet. Dermed blir vårt råd å styre langt unna av PureVPN.

PureVPN logger også tilkoblingene dine og har nylig gitt politiet tilgang til disse i en sak.

Dette sier sikkerhetseksperten om VPN-er

VGs dataanalytiker, Einar Otto Stangvik, mener VPN-tjenester langt fra garanterer deg anonym ferdsel på internett. Foto: Jan Petter Lynau, VG

Einar Otto Stangvik er sikkerhetsanalytiker i VG og blant annet kjent for å ha avdekket nordmenn som har delt overgrepsbilder på nett gjennom føljetongen «Nedlasterne», og for avsløringene rundt overgrepsforumet Childs Play på det mørke nettet. I sitt arbeid for å grave frem lyssky aktivitet benytter Stangvik seg av VPN-tjenester, som han har god kjennskap til. Vi stilte han spørsmålet alle lurer på: Er du virkelig helt anonym når du bruker et VPN?

Og, Stangvik er i alle fall sikker i sin sak:

– Ingen VPN-tjeneste kan skjerme deg 100 prosent, forteller han, og utfyller:

– Man har sjelden eller aldri noen garanti for at VPN-tjenestene faktisk ikke logger data. Det trenger ikke være en innholdsrik logg, heller – det holder at en svitsj, ruter, brannmur, VPN-programvare eller webportal et eller annet sted logger IP-adressen din sammen med et tidspunkt, så kan korrelasjon over tid gjøres. Selv om mange tilbydere sier de ikke logger noe, så har man altså aldri noen garanti for at de ikke sitter der og fører detaljerte notater om når din spesifikke bruker har koblet til, og potensielt også hvilke eksterne tjenester du kobler deg videre til.

– Videre er det gjerne et 1-til-1-forhold mellom trafikk inn og trafikk ut fra VPN-tjenester, så hvis en overvåkende aktør ikke har tilgang til selve tjenesten, men link inn og link ut, er ikke trafikkorrelasjon en uoverkommelig oppgave for å avmaskere brukere, poengterer Stangvik.

Falsk trygghet å sende all trafikk gjennom VPN-et

– Mange VPN-systemer fungerer også ved at all internett-trafikk fra maskinen sendes via VPN-et. Det vil si alt fra identifiserende informasjon fra systemtjenester, programvareoppdateringer, Steam- eller andre spillklienter, websider du har sesjon mot. Hvis du tenker på VPN-et som en eneste stor tunnel, så vil man med å dytte all trafikk gjennom ende opp i en situasjon hvor man sender data man forsøker å holde anonym, samtidig som man sitte der og hyler ut «navnet» sitt.

– I så måte er isolering av den trafikken man ønsker å anonymisere, for eksempel ved å bare sende trafikk fra én nettleser gjennom tunnel, potensielt tryggere. Men, da står man i fare for å lekke identifiserende informasjon mellom sesjoner.

Sagt på en annen måte: Stangvik har såpass lav tiltro til at leide VPN-tjenester kan beskytte aktiviteten hans at dersom han selv skulle leid en VPN-tjeneste ville det kun være for en så triviell oppgave som å strømme NRKs nett-TV-arkiv på ferie.

Ta med deg disse visdomsordene når du surfer via VPN-et ditt, og hold deg unna lyssky aktivitet, så må jo selv Stangvik innrømme at VPN-er flest i det minst kan gi et lite løft for sikkerheten forbi bruken av eget hjemmenettverk når du ferdes på verdensveven.

Disse VPN-tjenestene testet vi:

CyberGhost CyberGhost kan du prøve gratis med begrenset hastighet og automatisk frakobling hver tredje time. Tjenesten koster 60 dollar om du takker ja til et årsabonnement, eller 11 dollar per måned løpende. Betaling gjennomføres med enten kredittkort, Bitcoin eller PayPal. Datatrafikken du overfører via CyberGhost beskyttes med AES-256-bit-kryptering. CyberGhost kan gjøre det vanskeligere å snappe opp identifiserbar informasjon om deg ved å kamuflere hvilket språk nettleseren din er satt opp til å bruke, samt hvilket operativsystem og nettleser du bruker. I tillegg kan tjenesten hjelpe deg med å blokkere tilkoblingsforsøk fra diverse sporingsservere. Beskyttelse mot DNS-lekkasje, samt automatisk blokkering av internettrafikk dersom VPN-tjenesten faller ut, er på plass. CyberGhost har en godt utformet installasjonsveiviser, og selve VPN-programmet er svært lettfattelig. Bare logg inn med brukernavn og passord og trykk koble til, så er du i gang. CyberGhost tilbyr seg å finne den beste serveren innenfor et lands grenser, men vi hadde langt større suksess med å teste hastighet og deretter velge en server selv fra gang til gang. Du kan velge kun å aktivere beskyttelse for P2P-trafikk, og en unik funksjon er at du har egne snarveier for å koble deg opp til en rekke strømmetjenester på en måte som gir deg tilgang til en så stor bolk av katalogen deres som mulig. For eksempel amerikanske Amazon Prime, YouTube Red eller Comedy Central. Selv om også andre tjenester med servere i andre land lar deg oppnå det samme, er dette om ikke annet veldig brukervennlig. Flere servere står klare i Norge alene, og tilbudet av europeiske og amerikanske servere er stort. Til informasjon er kun enkelte servere åpne for P2P-trafikk. Tips: Du kan få 1 års CyberGhost-abonnement for 30 dollar (det første året) dersom du går via denne lenken.

IPVanish

IPVanish koster 10 dollar per måned eller 78 dollar om du forhåndsbetaler for et år. Betaling skjer med kredittkort, PayPal eller Bitcoin.

Datatrafikken du overfører via AirVPN beskyttes med AES-256-bit-kryptering.

Installasjon og oppsett er enkelt, og det samme er bruken av programmet. Du får god oversikt over servere, og med informasjon om lokasjon, forsinkelse og last er det raskt og enkelt å velge den beste serveren der og da eller bare velge et land og la automatikken finne den beste serveren for deg.

IPVanish er et veldig stilrent program, men leverer likevel litt statistikk over VPN-økten din, slik som total dataoverføring og hastighet akkurat nå. Videre er du fullt ut beskyttet mot DNS- og IP-lekkasjer som kan røpe din egentlige lokasjon, og gjennom innstillingene kan du automatisk bytte IP-adresse hvert 45 minutt eller mer dersom du er litt ekstra paranoid for at noen følger med på deg.

Tips: Nye kunder får 20 prosent rabatt ved å oppgi koden «save20now» når de bestiller.

IVPN IVPN koster 10 dollar per måned eller 60 dollar for et år, og dersom du vil prøve før du kjøper har du mulighet til tre dagers bruk helt gratis. IVPNs nærmeste server ligger i Sverige, noe som betyr at du ikke får tilgang til innhold som bare er ment for nordmenn, som NRKs nett-TV, mens du er oppkoblet. IVPN gir deg muligheten til ruting via to VPN-servere i stedet for kun en, ved hjelp av såkalt «multihop». Dette øker sikkerheten og senker sporbarheten din på bekostning av hastighet. Vi har testet IVPN med kun ett hopp for å bedre kunne sammenligne mot konkurrentene. Installasjon og oppsett av IVPN er selvforklarende, og selve klienten er både enkel, funksjonell og elegant. Datatrafikken du overfører via IVPN beskyttes med AES-256-bit-kryptering og beskyttelse mot DNS- og IP-lekkasje eller blokkering av internettrafikk ved utfall kan aktiveres fra innstillingsmenyen. Om du ønsker det kan IVPN blokkere for all internettrafikk som ikke går via egne VPN-servere, selv innen programmet er startet under Windows-oppstarten. Hos IVPN tillater de bruk av P2P-tjenester på alle servere.

Mullvad

Mullvad koster 5 dollar per måned og trekkes løpende uten bindingstid. Du betaler for tjenesten ved bankoverføring, kontantforsendelse i posten (!), PayPal, kredittkort eller Bitcoin. Du kan også prøve Mullvad i tre timer helt gratis, uten å først gi fra deg betalingsinformasjon eller kontaktopplysninger.

Datatrafikken du overfører via Mullvad beskyttes med AES-256-bit-kryptering. Beskyttelse mot DNS- og IP-lekkasje er på plass, og tjenesten kan koble deg fra internett om VPN-forbindelsen plutselig dropper ut – noe den kan gjøre fra tid til annen.

Mullvad har svenske aner, men lar deg likevel veksle mellom servere i flere ulike land. Tyskland, Canada, Nederland, Sverige, USA og sist ut også Norge er blant landene du har tilgjengelig. Selv om listen fremstår noe spartansk i forhold til konkurrentenes hundretall av servere, bør selve utvalget gjøre nytten for de fleste.

I stedet for å logge inn med brukernavn og passord må du legge inn abonnementsnummeret du har fått tildelt før tilkoblingen til Mullvad-serverne kan skje. Dette skal gi deg en enda løsere tilknytning til tjenesten.

Ellers installerer og konfigurerer VPN-klienten seg praktisk talt på egenhånd. Den er ikke den peneste eller mest intuitive vi har vært borti, og tilkobling og skifte mellom servere kan ta lang tid.

NordVPN NordVPN koster 12 dollar per måned eller 69 dollar for et årsabonnement. Dersom du ønsker en helt egen, dedikert IP, koster dette ytterligere 40 dollar per år. En dedikert IP øker sjansen for at du får stabil tilgang til blant annet amerikansk Netflix. NordVPN-klienten lar deg koble til land ved å peke dem ut på et kart, fra en liste eller ved å spesifisere server. Du kan også sortere basert på last og avstand til deg. Akkurat som IVPN lar NordVPN deg muligheten til å rute trafikk via to ulike VPN-servere i stedet for kun en, ved hjelp av såkalt «Double VPN». Dette øker sikkerheten og senker sporbarheten din på bekostning av hastighet. Vi har testet ved å sende trafikk via kun en server for å bedre kunne sammenligne mot konkurrentene. NordVPN-programmet er enkelt å navigere i, og byr på funksjoner som blokkering av nettilgang dersom VPN-tilkoblingen faller ut, autooppkobling ved systemstart og annonseblokkerer, samt beskyttelse mot skadevare. Tips: Nye kunder får årsabonnement for 48 dollar ved å legge inn rabattkoden «70off» eller bestille via denne lenken.

Private Internet Access

Private Internet Access koster 7 dollar per måned eller 40 dollar for et årsabonnement – noe som betyr at PIA er testens rimeligste VPN-tjeneste.

Datatrafikken du overfører via PIA beskyttes med AES-128-bit-kryptering som standard, men du kan velge AES-256-bit-kryptering i valgpanelet.

PIA kan beskytte mot DNS- og IP-lekkasje, og automatisk koble deg fra internett om VPN-forbindelsen dropper ut.

Installasjonen er rett frem og vi synes det er en fordel at alle de «avanserte» valgene ligger skjult til vanlig. Det øker brukervennligheten betydelig. Med unntak av et regionvalg for USA, UK, Australia og Canada er det ikke mulig å spesifisere hvilken server en vil koble seg til, kun hvilket land.

Valget av server og land skjer hovedsaklig ved å høyreklikke på et ikon nede i systemstatuslinjen og velge fra en pop-up-meny. Ikke veldig intuitivt eller tilgjengelig, men enkelt og minimalistisk i alle fall.

PureVPN PureVPN koster 11 dollar per måned eller 78 dollar for to år. Betaling gjennomføres med bankkort, PayPal eller et mylder av ulike «Coins» slik som BitCoin. Datatrafikken du overfører beskyttes med AES-256-bit-kryptering, men selv om PureVPN hevder at både din IP-adresse og lokasjon blir skjult når du kobler deg opp mot deres servere, er dette ikke tilfelle. Deres DNS- og IP-leak-funksjon lekker med andre ord som en sil. Dermed kompromitterer tjenesten hvor du befinner deg, og i tillegg til at du egentlig ikke lenger er anonym kan du heller ikke få tilgang til eksempelvis amerikansk Netflix ettersom strømmetjenesten vil se at du surfer fra Norge. Da hjelper det lite at PureVPN har en grei årspris, god hastighet eller at den tilbyr såkalte «Stealth»-servere.

TorGuard

TorGuard koster 10 dollar per måned eller 60 dollar for et årsabonnement. Dersom du ønsker en helt egen, dedikert IP, koster dette ytterligere 55 dollar per år.

En dedikert IP øker sjansen for at du får stabil tilgang til blant annet amerikanske Netflix.

TorGuards klient er enkel å installere og koble opp første gang. Den gir etter vår mening litt for mange valg på «hjemskjermen», men det er i alle fall enkelt å velge server og du trenger strengt talt bare velge «koble til» dersom du er usikker på noe.

Innstillingsmenyen byr blant annet på muligheten til å automatisk avslutte spesifikke programmer ved brudd på VPN-forbindelsen samt aktivere IP- og DNS-beskyttelse.

TorGuard tilbyr egne «Stealth»-servere, som kamuflerer den krypterte trafikken din slik at den ser ut som vanlig HTTP-trafikk for å ytterligere minske sjansen for at noen fatter mistanke ved den.

P2P-trafikk, eller fildeling, er ikke tillatt på enkelte servere.

Tips: Nye kunder får 50 prosent rabatt ved å oppgi koden «tglifetime50» når de bestiller.