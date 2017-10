Samletest Billige trådløse ørepropper

Gode til både trening og hverdags

8.5 /10 Meget bra

Testens vinner fra Sony er et par propper som forener mye av det beste fra to verdener. På den ene siden er de utformet for å brukes til trening, med all elektronikk samlet i proppene og behagelige, godt utformede bøyler. Dette gjør at proppene sitter svært godt i ørene selv under bevegelse, til tross for at de altså er litt tyngre enn det som er vanlig på grunn av elektronikken.

At man har valgt å samle sistnevnte i propphusene er vi imidlertid positive til, for det gjør det betydelig mer bekymringsfritt å bruke XB50BS i praksis. Kun en tynn, flat kabel legges bak nakken under bruk – nesten helt umerkelig for alle praktiske formål. At Sony har utstyrt proppene med IPX4-sertifiseringen betyr dessuten at du trygt kan ta en joggetur i diverse styggevær, så lenge du ikke forsøker deg på en triatlon med innlagt svømmetur; da går det nok dårlig.

På den andre siden, så har Sony også utstyrt XB50BS med gode drivere – og lydkvaliteten er det lite å utsette på. Her får du både dyp og fyldig bassgjengivelse, som kun i mindre grad virker å gå utover resten av registeret – samtidig som volumet også kan dras skikkelig opp uten antydning til skjæring eller andre kontrollproblemer. Bassen er dessuten tilfredsstillende presis, men også perkusjon slipper unna uten større skader. Dere Sonys billige treningspropper sliter mest, er kanskje på vokal. Når det skjer mye, blir det tydelig at den ikke er den aller sterkeste her, og noe bedre instrumentseparasjon kunne vi nok også ønsket oss. Men dette er og blir småpirk – totalt sett er dette en trivelig lydopplevelse.

Det er imidlertid viktig å understreke at du nok burde være glad i et bassig lydbilde om du skal kjøpe dette hodesettet. Eksempelvis blir Bernhofts «Everyone's a Stranger» noe baktung uten justering, og andre sanger som også lener seg på vokal og mellomtone vil nok oppleves likedan. Dette er forresten ikke spesielt overraskende, all den tid treningspropper gjerne skal ha et bunntungt lydbilde.

Men totalt sett er dette et godt kompromiss som burde fungere for de fleste – spesielt prisen tatt i betraktning. For 670 kroner er dette relativt bra med funksjonalitet, gitt at det både er vannbeskyttelse, bra design og god lyd. Verdt å nevne er også at det er gode og responsive knapper for både volum og start/stopp, og at batteritiden er mer enn akseptabel.

En klar anbefaling!