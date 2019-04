SAMLETEST: Beste spill-PC 15 000 kroner (Påske 2019)

En svært god 2. plass

9 /10 Imponerende

Bare småpirk hindrer Komplett i å stikke av med seieren. Men vi reagerer altså på at maskinen støyer en del mer enn rivalene ut av esken, og særlig prosessorviften irriterer oss. Den hopper en del opp og ned i hastighet under spilling slik at du aldri glemmer støyen.

Viften som er montert i toppen av kabinettet er heller ikke godt nok vibrasjonsdempet mot de tynne metallplatene, og det fører av og til til høyfrekvent støy.

Ettersom maskinene i testen vår skal oppleves som tipp-topp ut av esken, uten behov for å justere på ting selv, er dette noe vi må vise tydelig i oppsummeringstabellen vår like over. Men, det er begrenset hvor mye vi vektlegger dette i konklusjonen da det tross alt er en smal ting å fikse på selv. Viftekurver er superlett å justere på egen hånd, og en plagsom vifte kan byttes ut for et par hundrelapper.

Men, ettersom maskinen også kommer med halvparten så mye lagring som Multicoms kandidat, og i tillegg har en hakket mindre strømforsyning, ender den på en 2. plass.

Det sagt tror vi flere kan tenke seg Komplett-maskinen over Multicoms kandidat. Kanskje først og fremst på grunn av estetiske årsaker. Komplett-maskinen er like rå, men lettere å plassere i mange hjem på grunn av det mindre prangende utseendet. Du har fortsatt et sidevindu og RGB-belysning, men det er ikke synlig fra front og kabinettet er mer minimalistisk.

Komplett har gått for et Asus-grafikkort med stor kjøler. Det hører vi dermed svært lite til. Av andre kvaliteter kan vi nevne at prosessoren er hakket kvassere til spill en den som Multicom har valgt, og her får du dessuten både et innebygget trådløst nettverkskort og ekstremt forseggjort kabelføring. Sistnevnte høres kanskje litt sært ut å bry seg om da du ikke ser baksiden av maskinen uansett, men dette vil du sette pris på når du skal oppgradere komponenter eller sette inn harddisker eller SSD-er senere.

Velger du Komplett-maskinen bør du være klar for å justere litt på viftekurven eller bytte ut prosessorkjøleren og en vifte. Er du komfortabel med det er det bare å kjøre på her!