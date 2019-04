SAMLETEST: Beste mobil 2019

Stor telefon tilpasset én hånd

Galaxy S10+ er den største av de nye Samsungene, men den er faktisk overraskende god å bruke bare med én hånd. Samsungs nye OneUI-menyer er laget for å flytte så mye som mulig av innholdet ned på skjermen, slik at det kommer innen rekkevidden til en vanlig dødelig tommel. I tillegg går også menyene her vesentlig kjappere enn tidligere generasjoner av Samsungs programvare. Det er i det hele tatt en meget god opplevelse.

Kameraet er oppgradert med en ekstrem vidvinkel, som er hakket videre enn Huaweis. Det kan gi noen virkelig tøffe foto, men det gir også mye forvrengning langs kantene. Det er vanskelig å si at en av produsentene er best på vidvinkel - her avhenger mye av preferanser. Men et zoom-kamera og et svært kapabelt hovedkamera får du også her. Det kan ikke zoome like langt som P30 Pro, og det gir ikke like bra resultater i mørket, men det er hakket kvassere på video.

Samsung har fjernet den sikre, om enn trege, iris-skanneren fra tidligere Galaxy S-modeller. De har også lagt til fingerleser i skjerm med helt ny teknologi her. Selv om leseren er kjapp nok er det irriterende at programvaren ofte ikke tegner opp markering for hvor du skal trykke.

Velg denne om du trenger: Rask og god ytelse og en stor telefon som kan fungere med én hånd. De beste Android-menyene utenom Googles egne. Annerledes vri på frontkameraet tillater lek med bakgrunnsbilder. Hodetelefontilkobling (trenger ikke overgang).



Hopp over denne om du: Ikke liker glass på baksiden av telefonen, trenger bedre kamera i mørket.



Alternativer: Galaxy S10 er mindre og smalere, og Galaxy S10e bytter ut fingerleser i skjerm med kjapp og sidemontert fingerleser av den gamle typen.