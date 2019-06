SAMLETEST: Aircondition

Flyttbare klimaanlegg kan være midt i blinken for deg som har et kokvarmt arbeidsrom eller sliter med å sove når luftfuktigheten kryper opp mot bassengnivå.

Selv om varmepumpene som mange har plassert i hus og leiligheter kan fikse biffen, er det ikke sikkert de «tar» godt inne på rommet det gjelder. Kanskje står sola rett på akkurat der, mens varmepumpa er i den andre enden av kåken. Kanskje er det dører og gang mellom.

Hovedregelen bør uansett være at du som har en varmepumpe prøver å se om den kan fungere som kjøler før du investerer i en flyttbar aircondition (AC).

Varmepumpa er nemlig langt mer effektiv enn disse små flyttbare klimaanleggene. Og hvis du har den fra før er det jo også en innkjøpskostnad å spare.

Forskjellen på en god og en dårlig vindusskinne. De beste er smale og lette å justere lengde på. Den smale her finner du hos Point og Senz, mens den bredeste er prototypen på en dårlig variant og stammer fra en eldre Andersson-enhet solgt av NetonNet. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Du kan lese mer om hvorfor varmepumper er mer effektive i guiden vår til flyttbare klimaanlegg. I korte trekk handler det om at de flyttbare løsningene har kjøledelen inne i varmen, mens varmepumpene har den utendørs - det innebærer at de ikke delvis varmer opp igjen inneluften ved å ha så mange aktive deler stående på innsiden av vinduet.

Men aller viktigst; en varmepumpe trekker ikke ny varm luft inn gjennom vinduer og ventiler. Det gjør flyttbare klimaanlegg, som konstant dytter varmluft ut gjennom en slange. For at en slik løsning skal virke må altså anlegget være effektivt nok til å «ta igjen» for oppvarmingen den selv bidrar til.

Våre tre kuldemaskiner er valgt ut for å ha én i hver størrelse, og er representanter for sine respektive serier hos Elkjøp og Power.

-maskinen (fra Power) har oppgitt 5000 BTU/t, og er en liten og rimelig aircondition for små rom. Sandstrøm -maskinen (fra Elkjøp) har oppgitt 10000 BTU/t, og er en noe større aircondition for mellomstore rom.

-maskinen (fra Elkjøp) har oppgitt 10000 BTU/t, og er en noe større aircondition for mellomstore rom. Point-maskinen (fra Power) har oppgitt 12000 BTU/t, og er en aircondition med enda større kapasitet for større rom.

Vi tar med undertegnedes private Andersson ARC 3.5 i tabellen for å ha en ekstra flyttbar AC å sammenlikne med. Den ble solgt gjennom Netonnet, men er ikke lenger i salg.

Fra venstre, Andersson Arc 3.5, Point POAC6012 og Senz SEAC2005. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vi har tatt disse i første omgang av to årsaker; det selges særdeles mye aircondition i landets to store elkjeder, og merkene Sandstrøm og Point/Senz tilhører hver av disse kjedene. Det er altså disse maskinene du vanligvis ser stablet fra gulv til tak hver vår og sommer.

Det har også vist seg ekstremt vanskelig å få tak i produkter fra de ulike merkene og kjedene, ettersom det rett og slett er utsolgt mange steder. Fjorårets rekordsommer har tilsynelatende gjort nordmenn svært interesserte i air condition, og beskjeden vi har fått har stort sett vært «tomt», «utsolgt» og «kanskje neste år».

Dette blir derfor foreløpig ingen test hvor vi definitivt konkluderer med hva som er det beste produktet på markedet, men heller hva du kan forvente av enheter med ulik kapasitet. Vi ser for oss å oppdatere og utvide denne testen etter hvert.

En veldig grundig vurdering av kjøleeffekt er ikke gjort, foruten at samtlige tre maskiner er konstatert å fungere fint for betydelig større areal enn de er oppgitt til. Selv minstemann fra Power klarte å holde 45 kvadratmeter rimelig behagelig med solvarme inn vinduet - men den måtte jobbe hardt for det.

Kjøling BTU (/W - effekt) 12 000 BTU/t (3500 W) 5000 BTU/t (1465 W) 10 000 BTU/t (2900 W) 14 000 BTU (4100 W)

Watt(el. effekt) 780 W 465 W 760 W 918 W Oppgitt maks areal

30 kvm 14 kvm 20 kvm 36 kvm Funksjoner Kjøling Ja Ja Ja

Ja Varme

Ja Nei Nei Nei Avfukting

Ja Ja

Ja Ja Luftrens Nei

Nei Nei Ja Andre egenskaper Slangelengde 1,6 meter

1,6 meter 3 meter 1,5 meter Blåser alltid eksos Nei Ja Nei Ja Montering Vinduslist (10 cm) Vinduslist (10 cm) Stoffmembran, ventil Tykk vinduslist (16 cm) Fjernkontroll Med skjerm Uten skjerm Med skjerm Uten skjerm Støy max. ac

64,5 dB 63,3 dB 63 dB 68 dB Støy min. ac 62 dB 61 dB 62 dB 66 dB Støy min. vifte 49 dB 60 dB 54 dB 64 dB Sving Ja, opp/ned Nei Ja, opp/ned Ja, sideveis App Nei Nei Nei Ja Dimensjoner Høyde 72,2 cm 68 cm 76,5 cm 60 cm Bredde 42 cm 32,8 cm 46,7 cm 36 cm Dybde 36 cm 30,5 cm 39,7 cm 53,5 cm Vekt 26 kg 18,5 kg 34,4 kg 28 kg

Viktig om målingene

Støymålingene er gjort med en enkel og ukalibrert desibelmåler og app på mobiltelefon samtidig. De er avlest 50 cm unna hver enhet, og utenfor vindretningen. Maskinene er testet på maks viftehastighet med AC, laveste viftehastighet med AC og laveste viftehastighet uten at kompressoren går. Det siste for å gi en indikasjon på hvor lav viftestøyen kan bli om den bare sirkulerer luft om natten.

Avhengig av lydprofil avviker de to løsningene noe fra hverandre, med mobilen mer følsom for lys støy, og måleverktøyet tilsynelatende mer følsomt for mørkere during - den slo typisk noe mer ut på lyden fra kompressen i maskinene. Resultatene i tabellen er basert på måling over noe tid og de mest typiske tallene for hver AC og hver modus.

Her er også Sandstrøms 10 000 BTU-kjøler med (til venstre). Til høyre i bildet er en Dyson luftrenser som det kommer test av etter hvert. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ved avvik er de forsøksvis lagt omtrent midt mellom mobil- og dB-metermåling uten å ta med for mange desimaler. Målingene tar ikke høyde for ujevn støy eller andre former for ulyd fra maskinene - men det er nærmere beskrevet for maskinene det gjelder.

Strømforbruket er målt med en enkel målekontakt med AC-ene under så høy belastning som mulig gjennom tjue minutters gange. Andersson-enheten er oppgitt å kunne gå helt opp til 1400 watt elektrisk effekt, men passerte bare såvidt 900 watt på måleren. Her må det med andre ord tas høyde for at de kan gå noe høyere hvis de må jobbe svært hardt i et varmt rom.

Dette er ikke vitenskapelige eller voldsomt presise målinger, men likevel en indikasjon på hvor mye strømforbruk og bråk du kan forvente ved normal gange.

Best på nesten alt Sandstrøm SAC10C19E 8 /10 Meget bra Dette er den beste flyttbare AC-en jeg har støtt på så langt - med et par unntak. Den har et motoriserte spjeld på toppen, akkurat som den dyrere modellen fra Point har, men i motsetning til Powers deltaker er Sandstrøm-maskinen helt tyst når den åpner spjeldet. Etter at spjeldet har åpnet seg går hovedviften i maskinen på. Den lager en hørbar, men ikke påtrengende, suselyd. Litt senere hører man den gjenkjennelige lyden av en kompressor som starter opp og enda en vifte. Disse maskinene blir aldri helt stillegående. Men av det titalls antallet flyttbare AC-er jeg har hørt i aksjon, er dette blant de mest stillegående av dem på bånn pinne. Men det gode inntrykket understrekes av at den har jevnest gange og at inn- og utslag av kompressor låter svært udramatisk sammenliknet med resten. Effektmessig kjølte den relativt raskt ned de rundt 40 kvadratmeterne den fikk råde over - det dobbelte av arealet den er lovet å klare. Under bruk gikk kompressoren mye, men sjelden på full spiker. Samtidig måtte den heller ikke stri med de varmeste soldagene. Den har dessuten en flott fjernkontroll som er forholdsvis lett å bruke - selv om noe av informasjonen presenteres med ganske små piler på den lille skjermen. Kjempelang slange på rundt tre meter og ventilmonteringssett gjør denne godt egnet for deg som ikke vil ha et åpent vindu for AC-en din. Det er først og fremst to ulemper her. Denne er desidert størst og tyngst av deltakerne i testen, og er mer på lite-kjøleskap-størrelse enn stor luftrens, som de andre er. Oppå det blir den mindre portabel enn ønskelig, gitt at vindusmonteringen må teipes fast med dobbeltsidig teip som holder fast en slags vevet nylonpose som tar seg av utkastet. På den positive siden gir dette bedre tetting i vinduet - men luften som pumpes ut under kjøling vil uansett komme inn et sted i leiligheten. Fordeler Støynivå til å leve med

Relativt pen design

Kjempelang slange

Meget god fjernkontroll

Ventilmonteringssett

Tett vindusløsning

Sving på utkastet

Jevn gange og støysvak kompressor Ting å tenke på Display og lys peker mot taket

Vindusløsning monteres fast

Stor og tung

Størstemann Point POAC6012 7.5 /10 Bra Point POAC6012 er en av Powers modeller, og den kraftigste vi har testet. Den er også den eneste med oppvarmingsfunksjon bygget inn. Tatt sin store kapasitet i betraktning er dette en relativt kompakt AC-løsning, men man må betale litt for størrelsen i form av støy. Her bråker det ganske mye - slik det ofte gjør når mye kapasitet skal være kompakt. Men desto verre er at det bråker litt ujevnt også, litt som den skranglelyden du kanskje har hørt fra kompressoren på enkelte kjøleskap. Den litt ujevne lyden gjør at mange nok vil slite med å sove med denne påskrudd i samme rom. Støyen betaler for seg ved at POAC6012 er den som jobber raskest av de tre maskinene, og gikk mest ned på tomgang i de 40 kvadratmeterne den hadde råderett over. På den positive siden har denne meget bra og oversiktlig fjernkontroll. Skinnen for vindusmontering inkluderer en traktformet dings som snører inn diameteren på slangen. Dermed kan du lukke vinduet forholdsvis godt inntil over utløpet. AC-en har to vifter, sånn at den ikke trenger å dytte luft ut vinduet også når den kun er i viftemodus. Det er en fordel, siden disse maskinene som regel ikke stopper helt når det er kaldt nok, men går over i sirkuleringsmodus, der de fortsetter å dytte luft rundt i rommet. At den ikke dytter luft ut avløpsslangen til enhver tid gjør den også bedre egnet for året-rundt-bruk, siden den også fungerer som vifteovn ved behov. Men den er i så fall en forholdsvis stor og uhåndterlig utgave av slaget, så dette er først og fremst en bonusfunksjon. Fordeler Kraftig kjøleeffekt

Sving

Meget bra fjernkontroll

Meget bra vindusskinne

God tappefunksjon

Relativt kompakt tross effekten Ting å tenke på Litt ujevn gange på kompressor

Kort slange

Display peker mot taket

Litt slark i slangefestet mot vindusskinnen