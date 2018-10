Samletest 65-tommers TV

Enten du er interessert i fotball eller gode filmer og TV-serier er det fint med en stor TV. Heldigvis har TV-prisene falt mye de siste årene, og du trenger ikke lenger å bruke opp hele månedslønna for å få noe med god kvalitet. Faktisk ganske langt derifra.

I snitt sitter vi rundt tre meter unna skjermen. Med stadig bedre oppløsning på innholdet vi ser på, er 65 tommer med 4K-oppløsning et godt valg hvor du får en stor skjerm uten at det trenger koster deg skjorta.

Vi har derfor samlet sammen fem 65-tommere som ligger mellom 12 000 og 17 000 kroner – de såkalte 7-seriene til de ulike produsentene.

Dette en prisklasse hvor prisene kan svinge mye på en del av modellene, så det gjelder å følge med på prisutviklingen for å potensielt plukke opp en av disse TV-ene når de dukker opp på tilbud.

Hvorfor kjøpe 4K-TV?

En av tingene som ofte følger med en 4K-TV, er muligheten for å vise HDR-innhold. Det står for High Dynamic Range, og gir deg blant annet bedre farger og kraftigere lysstyrke. Mens oppløsningen i seg selv ikke nødvendigvis er så enkel å se forskjell på, får du mye glede av høyere lysstyrke og mer nyanserte farger.

4K-TV-er hjelper deg å få skarpere bilder selv på tradisjonelle sendinger. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

4K-TV-ene er ofte utstyrt med kraftigere maskinvare under panseret enn en full HD-TV, siden den skal kunne prosessere langt flere piksler på en gang. En positiv bieffekt av dette er at de er kjappere i bruk når du for eksempel kjører apper som Netflix.

Er du en av mange som dessuten setter pris på skarpest mulig bilder, vil en 4K-TV vise deg det skarpeste bildet du kan få per i dag. Ser du dessuten på innhold i lavere oppløsning, vil en slik skjerm oppskalere signalene slik at resultatet blir bedre enn utgangspunktet – selv om du ikke ender opp med et fullverdig 4K-bilde.

Hvorfor ikke kjøpe 4K-TV?

Størrelse er en vesentlig faktor når du kjøper TV. Statistisk sett handler de fleste nordmenn TV-er som er rundt 55 tommer eller større – og vi sitter gjerne rundt 2,5 meter fra skjermen når vi ser på TV.

Kombinasjonen av denne avstanden og en TV på 55 tommer, betyr at det som regel ikke er så lett å se forskjellen opp til 4K-oppløsningen, noe vår blindtest også bekreftet. Dersom du går opp til 65 tommer vil dette endre seg noe, men da vil du oppleve trøbbel motsatt vei – altså dersom oppløsningen på det du ser er for dårlig kombinert med avstanden.

Du trenger med andre ord en skikkelig stor TV for å fra maksimal nytte ut av 4K-oppløsningen om du sitter 2,5 meter unna skjermen.

Disse er med

LG 65SK7900 Panasonic TX-65FX700E Philips 64PUS7363 Samsung UE65NU7455 Sony KD-65XF75 Panelstørrelse 65 tommer 65 tommer 65 tommer 65 tommer 65 tommer Paneltype LCD LCD LCD LCD LCD Oppløsning 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 Operativsystem WebOS My Home Screen (Firefox OS) Android Tizen Android HDR-støtte Ja Ja Ja Ja Ja Antall HDMI 4 stk 3 stk 4 stk 3 stk 4 stk Smart-TV Ja Ja Ja Ja Ja Nettverkstilkobling Ja Ja Ja Ja Ja Oppgitt strømforbruk (maks) - 175 watt - 190 watt 178 watt Mål (BxHxD) 1455 x 909 x 271,3 mm 1454 x 915 x 325 mm 1462 x 906 x 279 mm 1457 x 922 x 378 mm 1461 x 907 x 355 mm Vekt 24,4 kg 29,5 kg 25,2 kg 28 kg 21,4 kg Pris * 11990 kr 15999 kr 16990 kr 14990 kr 15990 kr

*Prisene er hentet inn 8.6.2018.

Slik testet vi

Det første vi starter med å er å se om TV-en er plasseringsvennlig. Utseendet betyr ikke mye i totalen til karakteren, men vi tar det likevel med som en del av totalvurderingen.

Videre ser vi på tilkoblingsmuligheter. Ofte trenger du mer enn to HDMI-porter, og samtidig er det kjekt å ha gode muligheter for å koble skjermen mot hjemmenettverket ditt.

Før vi vurderer de neste punktene oppdaterer vi TV-ene slik at de har den nyeste versjonen av programvaren den bruker.

En annen faktor vi ser nærmere på er hvor brukervennlig TV-en er. Her er det viktig med en god fjernkontroll og en meny som er lettfattelig. Samtidig er det et pluss om TV-en er kjapp i bruk, slik at du enkelt kan bruke apper til å kjøre forskjellige tjenester. Antall apper betyr også en del for dette punktet.

Bildekvaliteten veier tyngst i vår test. Her er alle TV-ene testet under kontrollerte former, der vi ser på kvaliteten både med lyset på og helt av. Her sjekker vi hvor godt sortnivå, farger, skarphet og bevegelser får du for prisen du betaler. Vi bruker kalibreringsutstyr for å måle nøyaktig hvor gode farger, sortnivå, og kontrastnivå TV-ene gir deg. Samtidig bruker vi flere demosnutter til å se hvor gode skjermene er til å løse vanskelige oppgaver som panorering og hurtige bevegelser. Vi bruker materiale i alt fra komprimert 720p til 4K-innhold med HDR. For eksempel strømmet vi fotball fra Get-appen, som gir en oppløsning på 720p og en båndbredde på rundt 5 Mbps. I motsetning til når vi tester de dyreste toppmodellene har vi her bare holdt oss til å finne forhåndsinstillingene med best farger, og ikke justert fargene ytterligere. Dette for å finne den TV-en som gir best bilde for folk flest.

Vi ser også på hvordan skjermene er å bruke til spill, ved å måle inputlagen til skjermene. Altså hvor lang tid de bruker fra signalene sendes til skjermen til endringene er gjort. Desto raskere dette skjer, jo bedre egnet er TV-en til spill.

Lydkvaliteten i flatskjermer er som regel ganske dårlig, så vi tar også dette med som en liten del av totalkarakteren. Er for eksempel lyden grei nok til at du fint kan se nyhetene uten å måtte slå på et ekstern anlegg?

Pris er også noe vi tar med i vurderingen. I utgangspunktet kostet disse skjermene rundt 15 000 kroner da vi hentet de inn til test. Men om du ser på prishistorikken til TV-ene, vil du se at flere med ulike mellomrom selges på tilbud.

Resultatene raskt oppsummert:

LG 65SK7900 Panasonic TX-65FX700E Philips 64PUS7363 Samsung UE65NU7455 Sony KD-65XF75 Plasseringsvennlighet God. Vær obs på at føttene er plassert helt ut mot sidene av TV-en, så den krever et bord på størrelse med bredden på selve skjermen. TV-en har et stilig design med tynne rammer. God. Smart mulighet til å velge om føttene skal plasseres bredt eller smalt under skjermen. Har testens smekreste og slankeste utseende. God. Philips skiller seg ut fra mengden med en bøyle under TV-en. Passer godt for deg som ønsker en lysere TV, da skjermen er aluminiumsfarget. God. Har en spenstig fot formet som en V, som gjør at skjermen står trygt og godt mot underlaget. TV-en har litt større rammer enn flere av konkurrentene, men har en bakside som skiller seg ut. God. Også denne modellen har føtter som er plasser relativt langt ut mot sidene. Ellers greit design. Tilkoblingsmuligheter Meget god. Har fire HDMI og støtte for nettverk. God. Tre HDMI-porter og god støtte for nettverk. Meget god. Fire HDMI, samt fra støtte for nettverk. God. Tre HDMI-porter, og gode muligheter for nettverk. Meget god. Fire HDMI og god nettverksstøtte. Brukervennlighet Meget god. Godt med apper. Praktisk pekefunksjon. Middels. For få apper. Fjernkontrollen trenger fri sikt til TV-en for å fungere. God. Godt med apper. Henger seg litt nå og da. Pluss for praktisk fjernkontroll. Meget god. Godt med apper. Velfungerende samspill mellom fjernkontrollen og grensesnittet. God. Godt med apper. Får litt hikke nå og da. Inputlag (spillmodus) 33,9 ms 14,2 ms 31,4 ms 13,4 ms 31,7 ms Lydkvalitet Dårlig. Ganske platt lydbilde med mangel på bass. Dårlig. Helt kurant til nyhetene, men holder ikke til film. Middels. Grei lydkvalitet med forholdsvis mye bass til en flatskjerm å være. Middels. Klar og fin på tale. Litt bass. Middels. Lever godt nok for nyhetene. Litt bass. Bildekvalitet Middels. I HDR-modus går dimmingen bananas når vi henter frem pekeren. Mer «black crush» enn de andre i mørke scener. God. Svak innsynsvinkel. Sliter med litt for lyst bilde over hele fjøla. Ellers god skarphet og bevegelse. God. Bildet preges av for mye lysstyrke jevnt over. Ellers god skarphet og bevegelse. Meget god. Har god dynamikk og detaljer i bildet. God på bevegelse og skarphet. Meget god. Leverer omtrent likt med Samsung på dynamikk og detaljer. Også god på bevegelse og skarphet. Pris Billigere enn de andre i testen. Legger seg midt i sjiktet. I skrivende stund dyrest i testen. Testens nest billigste. Midt på treet i pris.

Og vinneren er:

Best i test Samsung UE65NU7455 8.5 /10 Meget bra Vinneren av testen blir denne nye 7-serien fra Samsung. Her får du en gjennomført TV som blant annet kan by på en meget habil bildekvalitet. Sammenlignet med Panasonic og Philips får du et bilde som er mer riktig balansert på kontrast og lys. Samtidig har skjermen godt med lysstyrke når HDR-innholdet settes på. Skal du ha ny TV til å se fotball, vil denne TV-en gi deg like gode bevegelser og skarphet som alle de andre skjermene som er med i testen. Dette er nemlig noe alle modellene vi testet har til felles. Når du ser innhold i vanlig oppløsning er det Film-modusen som er den beste å bruke. Setter du over til innhold i HDR-format, bedrer det seg ganske betraktelig. Hvitbalansen blir faktisk ganske så bra selv på Dynamisk – selv om lyset blir i overkant intenst for enkelte typer innhold – en innstilling vi nødig bruker ellers. Om det er noe vi skal utsette på denne TV-en, så er det innsynsvinkelen. Den er ikke veldig god på noen av kandidatene, ei heller denne modellen. Så bruk gjerne litt tid på plassering av TV-en så du sikrer deg det beste bildet. Likevel skal det sies at skjermen er meget god på gjenskinn, noe som veier opp noe om du blir sittende litt på skrått fra skjermen. Dette er dessuten en skjerm som egner seg godt for deg som skal bruke den til å spille på. Våre tester viser at skjermen ligger på respektable 13,4 ms når du spiller med 1080p-oppløsning. I en egen klasse sammen med modellen fra Panasonic. Tizen-plattformen er sammen med WebOS (LG) det klart beste brukergrensesnittet. Her kombineres en god fjernkontroll med smarte løsninger. Takket være god automatikk og styring via HDMI, kan du også bruke TV-ens kontroll til å styre mange av boksene du kobler til. Som for eksempel Apple TV. Alt i alt leverer Samsung den beste totalen, som gjør at denne TV-en klatrer helt til topps i vår test. PS: NU74 kommer i flere varianter, blant annet 7445 og 7475 – i tillegg til 7455, som vi fikk til test. Disse er i praksis identiske, men selges i forskjellige butikker. Fordeler Meget god bildekvalitet

Enkel å bruke

God fjernkontroll

God på bevegelser

Lav inputlag

Godt med apper Ting å tenke på Dårlig innsynsvinkel

Middels lydkvalitet

Best i test Samsung UE65NU7455 8.5 /10 Meget bra Vinneren av testen blir denne nye 7-serien fra Samsung. Her får du en gjennomført TV som blant annet kan by på en meget habil bildekvalitet. Sammenlignet med Panasonic og Philips får du et bilde som er mer riktig balansert på kontrast og lys. Samtidig har skjermen godt med lysstyrke når HDR-innholdet settes på. Skal du ha ny TV til å se fotball, vil denne TV-en gi deg like gode bevegelser og skarphet som alle de andre skjermene som er med i testen. Dette er nemlig noe alle modellene vi testet har til felles. Når du ser innhold i vanlig oppløsning er det Film-modusen som er den beste å bruke. Setter du over til innhold i HDR-format, bedrer det seg ganske betraktelig. Hvitbalansen blir faktisk ganske så bra selv på Dynamisk – selv om lyset blir i overkant intenst for enkelte typer innhold – en innstilling vi nødig bruker ellers. Om det er noe vi skal utsette på denne TV-en, så er det innsynsvinkelen. Den er ikke veldig god på noen av kandidatene, ei heller denne modellen. Så bruk gjerne litt tid på plassering av TV-en så du sikrer deg det beste bildet. Likevel skal det sies at skjermen er meget god på gjenskinn, noe som veier opp noe om du blir sittende litt på skrått fra skjermen. Dette er dessuten en skjerm som egner seg godt for deg som skal bruke den til å spille på. Våre tester viser at skjermen ligger på respektable 13,4 ms når du spiller med 1080p-oppløsning. I en egen klasse sammen med modellen fra Panasonic. Tizen-plattformen er sammen med WebOS (LG) det klart beste brukergrensesnittet. Her kombineres en god fjernkontroll med smarte løsninger. Takket være god automatikk og styring via HDMI, kan du også bruke TV-ens kontroll til å styre mange av boksene du kobler til. Som for eksempel Apple TV. Alt i alt leverer Samsung den beste totalen, som gjør at denne TV-en klatrer helt til topps i vår test. PS: NU74 kommer i flere varianter, blant annet 7445 og 7475 – i tillegg til 7455, som vi fikk til test. Disse er i praksis identiske, men selges i forskjellige butikker. Fordeler Meget god bildekvalitet

Enkel å bruke

God fjernkontroll

God på bevegelser

Lav inputlag

Godt med apper Ting å tenke på Dårlig innsynsvinkel

Middels lydkvalitet Sjekk prisen her

I samarbeid med

God allrounder Sony Bravia KD-65XF7596 8 /10 Meget bra Hakk i hel følger denne modellen fra Sony – som også kan skilte med en meget god bildekvalitet. Igjen får du en god dynamikk i bildet, hvor balansen mellom det lyse og mørke løses på en mesterlig måte. Her kan du se detaljer i mørke scener uten at de renner ut i sort, og du har samtidig rikelig med lysstyrke når det trengs i andre tilfeller. Også denne skjermen er god når det kommer til bevegelse og skarphet, noe som gjør den velegnet for fotball og andre sendinger som krever mye bevegelse i bildet. Skal du spille mye vil vi heller anbefale deg Samsungs alternativ, for inputlagen på denne skjermen er ikke like god. Et pluss med denne modellen versus Samsung sin 7-serie er at denne skjermen har fire HDMI-kontakter. Det er en mer enn konkurrenten, og kan komme godt med om du har mange dingser som står klare til bruk mot TV-en. Heller ikke denne TV-en har veldig god innsynsvinkel, så igjen må du være litt bevist rundt plasseringen. Android-plattformen må se seg slått av Tizen (Samsung), selv om også dette systemet begynner å modnes. Likevel er det litt «hikke» som må ordnes opp i, samt at grensesnittet er litt mer rotete satt opp enn hva tilfellet er med Samsungs alternativ. Likevel er dette en meget god TV som leverer meget bra bildekvalitet, og som vi ikke har noen problemer med å anbefale deg. Fordeler Meget bra bildekvalitet

God på bevegelse og skarphet

Godt med apper

Bra med innganger

Flott design Ting å tenke på Litt laber innsynsvinkel

Middels inputlag

God allrounder Sony Bravia KD-65XF7596 8 /10 Meget bra Hakk i hel følger denne modellen fra Sony – som også kan skilte med en meget god bildekvalitet. Igjen får du en god dynamikk i bildet, hvor balansen mellom det lyse og mørke løses på en mesterlig måte. Her kan du se detaljer i mørke scener uten at de renner ut i sort, og du har samtidig rikelig med lysstyrke når det trengs i andre tilfeller. Også denne skjermen er god når det kommer til bevegelse og skarphet, noe som gjør den velegnet for fotball og andre sendinger som krever mye bevegelse i bildet. Skal du spille mye vil vi heller anbefale deg Samsungs alternativ, for inputlagen på denne skjermen er ikke like god. Et pluss med denne modellen versus Samsung sin 7-serie er at denne skjermen har fire HDMI-kontakter. Det er en mer enn konkurrenten, og kan komme godt med om du har mange dingser som står klare til bruk mot TV-en. Heller ikke denne TV-en har veldig god innsynsvinkel, så igjen må du være litt bevist rundt plasseringen. Android-plattformen må se seg slått av Tizen (Samsung), selv om også dette systemet begynner å modnes. Likevel er det litt «hikke» som må ordnes opp i, samt at grensesnittet er litt mer rotete satt opp enn hva tilfellet er med Samsungs alternativ. Likevel er dette en meget god TV som leverer meget bra bildekvalitet, og som vi ikke har noen problemer med å anbefale deg. Fordeler Meget bra bildekvalitet

God på bevegelse og skarphet

Godt med apper

Bra med innganger

Flott design Ting å tenke på Litt laber innsynsvinkel

Middels inputlag Sjekk prisen her

I samarbeid med

God TV med Ambilight Philips 65PUS7363 7.5 /10 Bra Denne modellen fra Philips er heller ikke dum, men et par ting gjør at den havnet utenfor teten i denne testen. Først og fremst sliter den med lyset i bildet. På fotball er den i og for seg er bra, men viser sine svakheter når du slår av lyset og ser på mørke scener. Da blir bildet rett og slett for lyst av seg, hvor du hele tiden opplever at bildet er et par hakk «gråere» enn resten av konkurrentene. Sort blir ikke like sort som hos de beste helt enkelt. Det betyr også at fargene ikke blir like nøyaktig, og du mister en del dynamikk i bildet. Hadde dette vært bedre ville denne skjermen vært en hetere kandidat til topplasseringen. Skjermen er nemlig ikke noe dårligere enn de andre til å gjengi bevegelser og skarphet. Skjermen har en funksjon den er helt alene om, Ambilight, og denne funksjonen er lett å like. Teknologien gjør at du får videreført fargene i ytterkant av bildet opp på veggen bak skjermen. Det betyr en mindre brå overgang mellom selve bildet og omgivelsene, som igjen gir deg en mindre intens og slitsom opplevelse foran skjermen. Denne skjermen har en middels inputlag, så her vil Samsung eller Panasonic være et langt bedre valg om du skal spille mye på TV-en. Android-plattformen tar stadig skritt i riktig retning, men likevel er den ikke god nok til å tukte de beste fra Samsung og LG. Periodisk så stopper TV-en opp i en slags tenkepause når du bruker apper, og det er ikke godt nok når konkurrentene gjør dette sømløst. TV-en får pluss i margen for at fjernkontrollen har et fullverdig tastatur på den ene siden. Denne TV-en er i skrivende stund testens dyreste, uten at vi vektlegger dette i nærheten like høyt som selve bildekvaliteten. Vil du gjerne ha Ambilight så er denne TV-en et kurant kjøp, men ellers finnes det altså bedre alternativer hvor du sparer noen tusenlapper i samme slengen. Fordeler God på bevegelse

Ambilight

Fullverdig tastatur på fjernkontrollen

God på oppskalering - god skarphet

Fin design Ting å tenke på Dårlig sortnivå (for mye lys)

Dyr

Middels inputlag

God TV med Ambilight Philips 65PUS7363 7.5 /10 Bra Denne modellen fra Philips er heller ikke dum, men et par ting gjør at den havnet utenfor teten i denne testen. Først og fremst sliter den med lyset i bildet. På fotball er den i og for seg er bra, men viser sine svakheter når du slår av lyset og ser på mørke scener. Da blir bildet rett og slett for lyst av seg, hvor du hele tiden opplever at bildet er et par hakk «gråere» enn resten av konkurrentene. Sort blir ikke like sort som hos de beste helt enkelt. Det betyr også at fargene ikke blir like nøyaktig, og du mister en del dynamikk i bildet. Hadde dette vært bedre ville denne skjermen vært en hetere kandidat til topplasseringen. Skjermen er nemlig ikke noe dårligere enn de andre til å gjengi bevegelser og skarphet. Skjermen har en funksjon den er helt alene om, Ambilight, og denne funksjonen er lett å like. Teknologien gjør at du får videreført fargene i ytterkant av bildet opp på veggen bak skjermen. Det betyr en mindre brå overgang mellom selve bildet og omgivelsene, som igjen gir deg en mindre intens og slitsom opplevelse foran skjermen. Denne skjermen har en middels inputlag, så her vil Samsung eller Panasonic være et langt bedre valg om du skal spille mye på TV-en. Android-plattformen tar stadig skritt i riktig retning, men likevel er den ikke god nok til å tukte de beste fra Samsung og LG. Periodisk så stopper TV-en opp i en slags tenkepause når du bruker apper, og det er ikke godt nok når konkurrentene gjør dette sømløst. TV-en får pluss i margen for at fjernkontrollen har et fullverdig tastatur på den ene siden. Denne TV-en er i skrivende stund testens dyreste, uten at vi vektlegger dette i nærheten like høyt som selve bildekvaliteten. Vil du gjerne ha Ambilight så er denne TV-en et kurant kjøp, men ellers finnes det altså bedre alternativer hvor du sparer noen tusenlapper i samme slengen. Fordeler God på bevegelse

Ambilight

Fullverdig tastatur på fjernkontrollen

God på oppskalering - god skarphet

Fin design Ting å tenke på Dårlig sortnivå (for mye lys)

Dyr

Middels inputlag Sjekk prisen her

I samarbeid med

7 /10 Bra Bra til spill Panasonic TX-65FX700E Denne modellen fra Panasonic gjør seg på ingen måte bort, og legger seg omtrent på høyde med Philips sin modell rent bildemessig. Først og fremst sliter den med innsynsvinkelen. Du skal sitte ganske så rett på denne skjermen for å få det beste ut av den. Selv om også de andre skjermene blir vasket ut ettersom du beveger deg ut mot sidene eller i høyden, dabber denne skjermen av vesentlig før de andre. Heller ikke sortnivået henger med de beste i testen, som spesielt avslører seg når du slår av lyset. På lik linje som Philipsen har også Panasonic et for lyst bilde over hele fjøla, hvor det sorte er et par nyanser lysere enn de beste i testen – som er spesielt synlig med lyset avslått. Samtidig så gir de fleste modusene du kan velge et ganske varmt bilde. Det er for så vidt bedre i vår bok enn et for kaldt bilde, men likevel er det en justeringsjobb å gjøre før den tukter de beste på korrekt hvitbalanse. Utenom dette gir Panasonic deg en solid skarphet og gode bevegelser, så til fotball vil denne skjermen være godt egnet. Vi vil si at den er fullt på høyde med de andre modellene på nettopp dette. Modellen er dessuten god til å oppskalere innhold, slik at for eksempel fotballen vi så på via Get-appen, ble en del bedre enn utgangspunktet. Den er også blant de aller beste TV-ene du kan velge å spille på. Med en inputlag på 14,2 ms, er den hakk i hel på Samsung. Er du en av mange som ønsker mange apper rett på skjermen, er ikke dette TV-en for deg. Utvalget til Panasonic er rett og slett ganske glissent sammenlignet med de andre plattformene, selv om de viktigste er på plass. Samtidig så er fjernkontrollen en smule gammeldags, hvor vi raskt merker at den må ha direkte sikt til TV-en – noe for eksempel testvinnerens kontroll ikke trenger. Når det kommer til design og byggekvalitet er Panasonic blant våre favoritter. Her får du smale rammer, og et solid stykke TV. Med litt mer kontroll på sortnivået og innsynsvinkelen, ville dette vært en TV som raskt hadde klatret opp og blandet seg inn i toppen. Fordeler God på bevegelse og skarphet

Robust og flott design

God til å oppskalere

Enkel og ryddig meny

Lav inputlag Ting å tenke på Svakt sortnivå (for lyst)

Lite apper

Svak betraktningsvinkel 7 /10 Bra Bra til spill Panasonic TX-65FX700E Denne modellen fra Panasonic gjør seg på ingen måte bort, og legger seg omtrent på høyde med Philips sin modell rent bildemessig. Først og fremst sliter den med innsynsvinkelen. Du skal sitte ganske så rett på denne skjermen for å få det beste ut av den. Selv om også de andre skjermene blir vasket ut ettersom du beveger deg ut mot sidene eller i høyden, dabber denne skjermen av vesentlig før de andre. Heller ikke sortnivået henger med de beste i testen, som spesielt avslører seg når du slår av lyset. På lik linje som Philipsen har også Panasonic et for lyst bilde over hele fjøla, hvor det sorte er et par nyanser lysere enn de beste i testen – som er spesielt synlig med lyset avslått. Samtidig så gir de fleste modusene du kan velge et ganske varmt bilde. Det er for så vidt bedre i vår bok enn et for kaldt bilde, men likevel er det en justeringsjobb å gjøre før den tukter de beste på korrekt hvitbalanse. Utenom dette gir Panasonic deg en solid skarphet og gode bevegelser, så til fotball vil denne skjermen være godt egnet. Vi vil si at den er fullt på høyde med de andre modellene på nettopp dette. Modellen er dessuten god til å oppskalere innhold, slik at for eksempel fotballen vi så på via Get-appen, ble en del bedre enn utgangspunktet. Den er også blant de aller beste TV-ene du kan velge å spille på. Med en inputlag på 14,2 ms, er den hakk i hel på Samsung. Er du en av mange som ønsker mange apper rett på skjermen, er ikke dette TV-en for deg. Utvalget til Panasonic er rett og slett ganske glissent sammenlignet med de andre plattformene, selv om de viktigste er på plass. Samtidig så er fjernkontrollen en smule gammeldags, hvor vi raskt merker at den må ha direkte sikt til TV-en – noe for eksempel testvinnerens kontroll ikke trenger. Når det kommer til design og byggekvalitet er Panasonic blant våre favoritter. Her får du smale rammer, og et solid stykke TV. Med litt mer kontroll på sortnivået og innsynsvinkelen, ville dette vært en TV som raskt hadde klatret opp og blandet seg inn i toppen. Fordeler God på bevegelse og skarphet

Robust og flott design

God til å oppskalere

Enkel og ryddig meny

Lav inputlag Ting å tenke på Svakt sortnivå (for lyst)

Lite apper

Svak betraktningsvinkel Sjekk prisen nå 6 /10 Helt greit Sliter med programvaren LG 65SK7900PLA Testens dårligste TV virker å slite med dårlig programvare, hvor vi faktisk testet to like modeller for å utelukke at den første vi fikk tilsendt hadde en spesiell feil. Først og fremst har den en merkelig feil som dukker opp når du henter frem pekeren, spesielt i HDR-modus. Da går den lokale dimmingen helt bananas, hvor en sjettedel av bildet lyses opp. Også uten pekeren aktiv sliter dimmingen med å gjøre en god jobb slik de andre modellene klarer. I Netflix-serien Lost in Space sliter den spesielt mye når serien beveger seg inn i sorte, mørklagte huler med lommelykter. Uten HDR aktivert bedrer ting seg en del. Da opplever vi ikke de samme problemene med dimmingen. I stedet er selve sortnivået problemet. Ved første øyekast kan det virke imponerende, men om vi slukker lyset og setter på mørke scener blir skjermen plaget av det vi kaller «black crush». Der de beste i testen, Samsung og Sony, fint klarer å gjengi detaljer i mørke partier, går LG-en over til å kun vise sort. For eksempel vil du se at håret til en person er helt mørkt på denne, mens den på de beste skjermene har synlige hårstrå. Den er heller ikke et førstevalg hva gjelder spilling, hvor inputlagen er den høyeste i testen, selv om den ikke er helt på bærtur med sine 33,9 ms. Når det kommer til bevegelse og skarphet er TV-en fullt på høyde med de andre TV-ene i denne testen, og samtidig tar den førsteplassen i brukervennlighet sammen med Samsungs plattform. Kombinasjonen av pekekontrollen og WebOS innbyr til mange timer med enkel og praktisk navigering i apper og funksjoner. Fordeler God på skarphet og bevegelse

Enkel å bruke

Nyttig pekekontroll

Godt med apper

God innsynsvinkel Ting å tenke på Blackcrush - detaljer i sorte partier blir borte

Dimmingen går bananas når du henter frem pekeren, spesielt i HDR-modus

Klare vertikale dimmingsoner i mørke bilder når du ser HDR-innhold

Svak lyd

Middels inputlag 6 /10 Helt greit Sliter med programvaren LG 65SK7900PLA Testens dårligste TV virker å slite med dårlig programvare, hvor vi faktisk testet to like modeller for å utelukke at den første vi fikk tilsendt hadde en spesiell feil. Først og fremst har den en merkelig feil som dukker opp når du henter frem pekeren, spesielt i HDR-modus. Da går den lokale dimmingen helt bananas, hvor en sjettedel av bildet lyses opp. Også uten pekeren aktiv sliter dimmingen med å gjøre en god jobb slik de andre modellene klarer. I Netflix-serien Lost in Space sliter den spesielt mye når serien beveger seg inn i sorte, mørklagte huler med lommelykter. Uten HDR aktivert bedrer ting seg en del. Da opplever vi ikke de samme problemene med dimmingen. I stedet er selve sortnivået problemet. Ved første øyekast kan det virke imponerende, men om vi slukker lyset og setter på mørke scener blir skjermen plaget av det vi kaller «black crush». Der de beste i testen, Samsung og Sony, fint klarer å gjengi detaljer i mørke partier, går LG-en over til å kun vise sort. For eksempel vil du se at håret til en person er helt mørkt på denne, mens den på de beste skjermene har synlige hårstrå. Den er heller ikke et førstevalg hva gjelder spilling, hvor inputlagen er den høyeste i testen, selv om den ikke er helt på bærtur med sine 33,9 ms. Når det kommer til bevegelse og skarphet er TV-en fullt på høyde med de andre TV-ene i denne testen, og samtidig tar den førsteplassen i brukervennlighet sammen med Samsungs plattform. Kombinasjonen av pekekontrollen og WebOS innbyr til mange timer med enkel og praktisk navigering i apper og funksjoner. Fordeler God på skarphet og bevegelse

Enkel å bruke

Nyttig pekekontroll

Godt med apper

God innsynsvinkel Ting å tenke på Blackcrush - detaljer i sorte partier blir borte

Dimmingen går bananas når du henter frem pekeren, spesielt i HDR-modus

Klare vertikale dimmingsoner i mørke bilder når du ser HDR-innhold

Svak lyd

Middels inputlag Sjekk prisen nå

Prisjakt.no er en kommersiell partner av Tek.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon.